Монитор Lenovo 27" E27q-40
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Характеристики
Описание товара Монитор Lenovo 27" E27q-40
Lenovo Монитор ThinkVision E27Q-40, созданный для максимальной продуктивности! Подробные и насыщенные визуальные эффекты под любым углом: Наслаждайтесь плавными, четкими и без искажений изображениями. 27-дюймовый QHD монитор ThinkVision с частотой обновления 100 Гц и IPS-технологией обеспечивает лучшее качество изображения и высокую точность цветов с любого угла обзора, уменьшая мерцание для дополнительного комфорта при просмотре. Отличная связь и качество звука: Легко подключайте свои устройства с помощью портов HDMI и DP. Оснащенный встроенными динамиками мощностью 2 x 2 Вт, этот монитор предлагает удобную, универсальную настройку, которая упрощает ваши аудио потребности. Умная эргономика и управление кабелями: Универсальные подставки предлагают полный диапазон регулировок – подъем, наклон, поворот и вращение – позволяя вам создать идеальное положение экрана для каждой задачи. Держите свой стол в порядке благодаря улучшенному управлению кабелями подставки.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с колонками, lg 27"
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с колонками, lg 27"
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