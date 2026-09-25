Top.Mail.Ru
Монитор Lenovo 27" E27q-40 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Монитор Lenovo 27" E27q-40

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Монитор Lenovo 27&quot; E27q-40 - фото 1
Монитор Lenovo 27&quot; E27q-40 - фото 2
Монитор Lenovo 27&quot; E27q-40 - фото 3
Монитор Lenovo 27&quot; E27q-40 - фото 4
Монитор Lenovo 27&quot; E27q-40 - фото 5
Монитор Lenovo 27&quot; E27q-40 - фото 6
Монитор Lenovo 27&quot; E27q-40 - фото 7
Монитор Lenovo 27&quot; E27q-40 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
350 Кд/м?
  • Монитор Lenovo 27&quot; E27q-40 - фото 1
  • Монитор Lenovo 27&quot; E27q-40 - фото 2
  • Монитор Lenovo 27&quot; E27q-40 - фото 3
  • Монитор Lenovo 27&quot; E27q-40 - фото 4
  • Монитор Lenovo 27&quot; E27q-40 - фото 5
  • Монитор Lenovo 27&quot; E27q-40 - фото 6
  • Монитор Lenovo 27&quot; E27q-40 - фото 7
  • Монитор Lenovo 27&quot; E27q-40 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 000 руб. 
Начислим 320 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738271
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Монитор Lenovo 27" E27q-40
20 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Особенности
Low Blue Light, встроенные динамики
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
2 x HDMI, DisplayPort
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
19.7
Габаритные размеры с подставкой
613 x 384 x 220 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х45х16
Вес, кг.
8

Описание товара Монитор Lenovo 27" E27q-40

Lenovo Монитор ThinkVision E27Q-40, созданный для максимальной продуктивности! Подробные и насыщенные визуальные эффекты под любым углом: Наслаждайтесь плавными, четкими и без искажений изображениями. 27-дюймовый QHD монитор ThinkVision с частотой обновления 100 Гц и IPS-технологией обеспечивает лучшее качество изображения и высокую точность цветов с любого угла обзора, уменьшая мерцание для дополнительного комфорта при просмотре. Отличная связь и качество звука: Легко подключайте свои устройства с помощью портов HDMI и DP. Оснащенный встроенными динамиками мощностью 2 x 2 Вт, этот монитор предлагает удобную, универсальную настройку, которая упрощает ваши аудио потребности. Умная эргономика и управление кабелями: Универсальные подставки предлагают полный диапазон регулировок – подъем, наклон, поворот и вращение – позволяя вам создать идеальное положение экрана для каждой задачи. Держите свой стол в порядке благодаря улучшенному управлению кабелями подставки.



Теги товара: 27", большие, с hdmi

Отзывы о товаре Монитор Lenovo 27" E27q-40




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Lenovo
Особенности
Low Blue Light, встроенные динамики
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Развернуть
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
2 x HDMI, DisplayPort
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
19.7
Габаритные размеры с подставкой
613 x 384 x 220 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo Монитор ThinkVision E27Q-40, созданный для максимальной продуктивности! Подробные и насыщенные визуальные эффекты под любым углом: Наслаждайтесь плавными, четкими и без искажений изображениями. 27-дюймовый QHD монитор ThinkVision с частотой обновления 100 Гц и IPS-технологией обеспечивает лучшее качество изображения и высокую точность цветов с любого угла обзора, уменьшая мерцание для дополнительного комфорта при просмотре. Отличная связь и качество звука: Легко подключайте свои устройства с помощью портов HDMI и DP. Оснащенный встроенными динамиками мощностью 2 x 2 Вт, этот монитор предлагает удобную, универсальную настройку, которая упрощает ваши аудио потребности. Умная эргономика и управление кабелями: Универсальные подставки предлагают полный диапазон регулировок – подъем, наклон, поворот и вращение – позволяя вам создать идеальное положение экрана для каждой задачи. Держите свой стол в порядке благодаря улучшенному управлению кабелями подставки.


Теги товара: 27", большие, с hdmi
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Монитор Lenovo 27" E27q-40 - по цене 20000 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...