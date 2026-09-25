Монитор Philips 27" 275B1H/01
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
300 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 380 руб.
В наличии
Код товара: 738194
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
18 380 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
гнездо для замка Kensington
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
DVI-D, DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, USB Type-B
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Встроенная Web камера
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
18
Габаритные размеры с подставкой
537х613х205 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х46х21
Вес, кг.
8
Описание товара Монитор Philips 27" 275B1H/01
Монитор Philips 275B1H создан для эффективной повседневной работы. В верхнюю рамку монитора интегрирован выдвижной блок с веб-камерой Windows Hello для проведения видеозвонков. На экране 27 дюймов с матрицей IPS QHD отображается детализированная и красочная картинка. Сертифицированные функции защиты зрения способствуют более безопасному и комфортному просмотру. Для подключения к источникам сигнала в мониторе Philips 275B1H имеются по одному разъему HDMI, DisplayPort и DVI-D. Помимо этого, предлагаются три порта USB для периферийных устройств и выход на наушники. Эргономичная конструкция подставки гибко адаптируется под определенные предпочтения за счет изменения высоты, поворота и угла наклона.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с колонками
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 17 650 руб.4413 руб. в СплитМонитор MSI 27" MAG 274QF E20 (9S6-3CE41H-095)
-
В наличииЦена 17 810 руб.4453 руб. в СплитМонитор AOC 27" Q27P3QW
-
В наличииЦена 17 980 руб.4495 руб. в СплитМонитор Hisense 27" 27G6Q-PRO
-
В наличииЦена 17 980 руб.4495 руб. в СплитМонитор Acer 24,5'' XV250QF3bmiiprx (UM.KX0CD.301)
-
В наличииЦена 18 010 руб.4503 руб. в СплитМонитор Acer 27'' (Ent.) Vero B277bmiprzxv (UM.HB7EE.067)
-
В наличииЦена 18 100 руб.4525 руб. в СплитМонитор AOC 27" Pro Q27P3QW черный
-
В наличииЦена 18 380 руб.4595 руб. в СплитМонитор Acer 27'' B277UGbmiiprzx (UM.HB7CD.G04)
-
В наличииЦена 18 710 руб.4678 руб. в СплитМонитор AOC 27" Q27G4/D
-
В наличииЦена 18 950 руб. 29 260 руб.4738 руб. в СплитМонитор AOC 23.8" 24P2C Black
-
В наличииЦена 19 190 руб.4798 руб. в СплитМонитор Acer 27" VG270UX2bmiipx (UM.HV0CD.202)
-
В наличииЦена 19 380 руб.4845 руб. в СплитМонитор Acer 27'' KG273UW2bmiippx (UM.HX3CD.205)
-
В наличииЦена 19 420 руб.4855 руб. в СплитМонитор Asus 23.8" BE249QLBH Black (90LM01V1-B01370)
Бренд
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
гнездо для замка Kensington
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Развернуть
Частота обновления, Гц
75
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
DVI-D, DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, USB Type-B
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Встроенная Web камера
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
18
Габаритные размеры с подставкой
537х613х205 мм
Страна производитель
Китай
Монитор Philips 275B1H создан для эффективной повседневной работы. В верхнюю рамку монитора интегрирован выдвижной блок с веб-камерой Windows Hello для проведения видеозвонков. На экране 27 дюймов с матрицей IPS QHD отображается детализированная и красочная картинка. Сертифицированные функции защиты зрения способствуют более безопасному и комфортному просмотру. Для подключения к источникам сигнала в мониторе Philips 275B1H имеются по одному разъему HDMI, DisplayPort и DVI-D. Помимо этого, предлагаются три порта USB для периферийных устройств и выход на наушники. Эргономичная конструкция подставки гибко адаптируется под определенные предпочтения за счет изменения высоты, поворота и угла наклона.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с колонками
Купить Монитор Philips 27" 275B1H/01 - по цене 18380 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Монитор Philips 27" 275B1H/01