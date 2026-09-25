Монитор AOC 34" CU34B3E 1500R,
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
34
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
3500:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
300 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 810 руб.
В наличии
Код товара: 738255
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20 810 руб.
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Характеристики
Бренд
Изогнутый экран
да
Комплектация
кабель HDMI - HDMI, кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
34
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
3500:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
HDMI, DisplayPort, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
53
Габаритные размеры с подставкой
808 x 477 x 265 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
93х48х19
Вес, кг.
15
Описание товара Монитор AOC 34" CU34B3E 1500R,
Модель CU34B3E повышает эффективность вашей работы благодаря широкому ультраширокому дисплею WQHD с диагональю 34 дюйма, который обеспечивает исключительную четкость изображения и более широкое поле обзора для бесперебойной многозадачности. Изогнутый дизайн повышает визуальный комфорт, позволяя вам глубже погрузиться в просматриваемый контент. Благодаря высокой частоте обновления 120 Гц и времени отклика 1 мс каждое движение выглядит более плавным и отзывчивым, что идеально подходит как для продуктивной работы, так и для развлечений. Adaptive Sync обеспечивает плавное изображение без разрывов, что делает этот монитор универсальным дополнением к любому современному рабочему месту.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 144 Гц, 240 Гц, lg 27"
Теги товара: 120 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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Бренд
Изогнутый экран
да
Комплектация
кабель HDMI - HDMI, кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
34
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
3500:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
300 Кд/м?
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
HDMI, DisplayPort, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
53
Габаритные размеры с подставкой
808 x 477 x 265 мм
Страна производитель
Китай
Модель CU34B3E повышает эффективность вашей работы благодаря широкому ультраширокому дисплею WQHD с диагональю 34 дюйма, который обеспечивает исключительную четкость изображения и более широкое поле обзора для бесперебойной многозадачности. Изогнутый дизайн повышает визуальный комфорт, позволяя вам глубже погрузиться в просматриваемый контент. Благодаря высокой частоте обновления 120 Гц и времени отклика 1 мс каждое движение выглядит более плавным и отзывчивым, что идеально подходит как для продуктивной работы, так и для развлечений. Adaptive Sync обеспечивает плавное изображение без разрывов, что делает этот монитор универсальным дополнением к любому современному рабочему месту.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 144 Гц, 240 Гц, lg 27"
Теги товара: 120 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 144 Гц, 240 Гц, lg 27"
Теги товара: 120 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Купить Монитор AOC 34" CU34B3E 1500R, - по цене 20810 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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