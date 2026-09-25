Монитор AOC 27" Q27E4CV
Оригинальный товар
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Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
350 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 810 руб.
В наличии
Код товара: 738235
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20 810 руб.
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Характеристики
Бренд
Изогнутый экран
нет
Комплектация
кабель USB Type-C - USB Type-C, кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель HDMI - HDMI, кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 1, USB Type-A х 4 шт, Ethernet, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
23.25
Габаритные размеры с подставкой
616 x 398.7~548.7 ? 222 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х48х13
Вес, кг.
9
Описание товара Монитор AOC 27" Q27E4CV
Монитор Q27E4CV оснащен 27-дюймовым дисплеем с разрешением QHD и частотой обновления до 120 Гц, обеспечивающим плавное и четкое изображение. Он оснащен регулируемой по высоте подставкой для эргономичного удобства и аппаратной защитой от синего света для снижения нагрузки на глаза. Встроенная док-станция и Power Delivery мощностью 90 Вт упрощают подключение и повышают эффективность вашего рабочего пространства.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 27", 120 Гц, большие, с колонками
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Бренд
Изогнутый экран
нет
Комплектация
кабель USB Type-C - USB Type-C, кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель HDMI - HDMI, кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
350 Кд/м?
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 1, USB Type-A х 4 шт, Ethernet, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
23.25
Габаритные размеры с подставкой
616 x 398.7~548.7 ? 222 мм
Страна производитель
Китай
Монитор Q27E4CV оснащен 27-дюймовым дисплеем с разрешением QHD и частотой обновления до 120 Гц, обеспечивающим плавное и четкое изображение. Он оснащен регулируемой по высоте подставкой для эргономичного удобства и аппаратной защитой от синего света для снижения нагрузки на глаза. Встроенная док-станция и Power Delivery мощностью 90 Вт упрощают подключение и повышают эффективность вашего рабочего пространства.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 27", 120 Гц, большие, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 27", 120 Гц, большие, с колонками
Купить Монитор AOC 27" Q27E4CV - по цене 20810 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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