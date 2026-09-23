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Монитор Acer 31,5'' ED320QUS3bmiipx 1500R (UM.JE0CD.302) купить с доставкой в Москве
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Монитор Acer 31,5'' ED320QUS3bmiipx 1500R (UM.JE0CD.302)

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Монитор Acer 31,5&#039;&#039; ED320QUS3bmiipx 1500R (UM.JE0CD.302) - фото 1
Монитор Acer 31,5&#039;&#039; ED320QUS3bmiipx 1500R (UM.JE0CD.302) - фото 2
Монитор Acer 31,5&#039;&#039; ED320QUS3bmiipx 1500R (UM.JE0CD.302) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
3500:1
Частота обновления, Гц
180
Яркость
250 Кд/м?
  • Монитор Acer 31,5&#039;&#039; ED320QUS3bmiipx 1500R (UM.JE0CD.302) - фото 1
  • Монитор Acer 31,5&#039;&#039; ED320QUS3bmiipx 1500R (UM.JE0CD.302) - фото 2
  • Монитор Acer 31,5&#039;&#039; ED320QUS3bmiipx 1500R (UM.JE0CD.302) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738106
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
да
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
3500:1
Частота обновления, Гц
180
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
2 x HDMI, DisplayPort, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Регулировка наклона
Нет
Встроенная Web камера
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
32
Габаритные размеры с подставкой
709х514.8х198
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
79х51х13
Вес, кг.
6.9

Описание товара Монитор Acer 31,5'' ED320QUS3bmiipx 1500R (UM.JE0CD.302)

Погрузитесь в мир невероятной визуализации с монитором Acer ED320QUS3bmiipx! Этот 32-дюймовый изогнутый дисплей с разрешением 2560x1440 пикселей подарит вам незабываемые впечатления от игр, работы и мультимедийного контента. Благодаря технологии VA-матрицы и глубокому радиусу изгиба 1500R вы ощутите эффект полного погружения, а широкие углы обзора 178° по вертикали и горизонтали гарантируют четкое изображение даже при взгляде сбоку. Монитор оснащен современной LED-подсветкой, обеспечивающей яркость 250 кд/м?, и поддержкой HDR10, что раскрывает детали в тенях и светлых участках сцены. Динамическая контрастность 100 000 000:1 делает каждый кадр насыщенным и реалистичным, а матовая поверхность экрана минимизирует блики, позволяя комфортно работать даже при ярком освещении. Для геймеров Acer ED320QUS3bmiipx станет настоящей находкой. Частота обновления 180 Гц и технология AMD FreeSync устраняют разрывы и подтормаживания, обеспечивая плавный и отзывчивый геймплей. Время отклика 5 мс гарантирует четкую картинку даже в самых динамичных сценах, а изогнутый экран усиливает эффект присутствия, делая каждый бой или гонку еще более захватывающими. Забота о здоровье пользователя – еще один важный аспект этого монитора. Технология Flicker-free снижает мерцание экрана, уменьшая нагрузку на глаза, а фильтр синего света Blue Light Filter помогает избежать усталости при длительной работе или игровых сессиях. Встроенные динамики добавят удобства, избавляя от необходимости подключать внешние колонки для повседневных задач. Монитор предлагает широкие возможности подключения: два порта HDMI 2.0, DisplayPort и выход на наушники позволяют легко подключить ПК, ноутбук или игровую консоль. Универсальное крепление VESA 100?100 мм дает возможность установить его на стену или специализированный кронштейн, экономя место на столе.



Теги товара: большие, с hdmi, с колонками

Отзывы о товаре Монитор Acer 31,5'' ED320QUS3bmiipx 1500R (UM.JE0CD.302)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
да
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
3500:1
Частота обновления, Гц
180
Развернуть
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
2 x HDMI, DisplayPort, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Регулировка наклона
Нет
Встроенная Web камера
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
32
Габаритные размеры с подставкой
709х514.8х198
Страна производитель
Китай
Описание
Погрузитесь в мир невероятной визуализации с монитором Acer ED320QUS3bmiipx! Этот 32-дюймовый изогнутый дисплей с разрешением 2560x1440 пикселей подарит вам незабываемые впечатления от игр, работы и мультимедийного контента. Благодаря технологии VA-матрицы и глубокому радиусу изгиба 1500R вы ощутите эффект полного погружения, а широкие углы обзора 178° по вертикали и горизонтали гарантируют четкое изображение даже при взгляде сбоку. Монитор оснащен современной LED-подсветкой, обеспечивающей яркость 250 кд/м?, и поддержкой HDR10, что раскрывает детали в тенях и светлых участках сцены. Динамическая контрастность 100 000 000:1 делает каждый кадр насыщенным и реалистичным, а матовая поверхность экрана минимизирует блики, позволяя комфортно работать даже при ярком освещении. Для геймеров Acer ED320QUS3bmiipx станет настоящей находкой. Частота обновления 180 Гц и технология AMD FreeSync устраняют разрывы и подтормаживания, обеспечивая плавный и отзывчивый геймплей. Время отклика 5 мс гарантирует четкую картинку даже в самых динамичных сценах, а изогнутый экран усиливает эффект присутствия, делая каждый бой или гонку еще более захватывающими. Забота о здоровье пользователя – еще один важный аспект этого монитора. Технология Flicker-free снижает мерцание экрана, уменьшая нагрузку на глаза, а фильтр синего света Blue Light Filter помогает избежать усталости при длительной работе или игровых сессиях. Встроенные динамики добавят удобства, избавляя от необходимости подключать внешние колонки для повседневных задач. Монитор предлагает широкие возможности подключения: два порта HDMI 2.0, DisplayPort и выход на наушники позволяют легко подключить ПК, ноутбук или игровую консоль. Универсальное крепление VESA 100?100 мм дает возможность установить его на стену или специализированный кронштейн, экономя место на столе.


Теги товара: большие, с hdmi, с колонками
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