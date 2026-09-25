Монитор LG 34" 34U620B-B 1800R
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Монитор LG 34" 34U620B-B 1800R
Монитор LG 34U620B-B оснащен 34-дюймовым дисплеем с разрешением 3440x1440 пикселей и соотношением сторон 21:9, который предоставит достаточно экранного пространства для одновременного вывода на экран нескольких программ. Для более комфортного и захватывающего просмотра модель обладает 3-сторонним безрамочным дизайном. Благодаря кривизне 1800R устройство повторяет естественное поле зрения, за счет чего уменьшаются искажения по бокам. Охват цветового пространства sRGB 99% обеспечивает точное отображение тонов, что позволяет использовать устройство для обработки графики. Монитор LG 34U620B-B поддерживает функцию Dual Controller, которая позволяет работать за его экраном на двух компьютерах с одной мышью и клавиатурой. Видеоразъемы HDMI и DisplayPort позволяют подключать к модели различные устройства. Поддержка частоты обновления экрана 144 Гц обеспечивает плавный игровой процесс и отзывчивую работу. Модель обладает сертификатом AMD FreeSync Premium, который подтверждает низкую задержку без разрывов. В режиме чтения устройство регулирует яркость и цветовую гамму для снижения зрительной утомляемости при длительном просмотре документов.
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Теги товара: 144 Гц
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками, lg 27"
Теги товара: 144 Гц
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