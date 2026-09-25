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Монитор LG 34" 34U620B-B 1800R купить с доставкой в Москве
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Монитор LG 34" 34U620B-B 1800R

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Монитор LG 34&quot; 34U620B-B 1800R - фото 7
Монитор LG 34&quot; 34U620B-B 1800R - фото 8
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Монитор LG 34&quot; 34U620B-B 1800R - фото 11
Монитор LG 34&quot; 34U620B-B 1800R - фото 12
Монитор LG 34&quot; 34U620B-B 1800R - фото 13
Монитор LG 34&quot; 34U620B-B 1800R - фото 14
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Монитор LG 34&quot; 34U620B-B 1800R - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
4000 :1
Частота обновления, Гц
144
Яркость
300 Кд/м?
Время отклика
5
  • Монитор LG 34&quot; 34U620B-B 1800R - фото 1
  • Монитор LG 34&quot; 34U620B-B 1800R - фото 2
  • Монитор LG 34&quot; 34U620B-B 1800R - фото 3
  • Монитор LG 34&quot; 34U620B-B 1800R - фото 4
  • Монитор LG 34&quot; 34U620B-B 1800R - фото 5
  • Монитор LG 34&quot; 34U620B-B 1800R - фото 6
  • Монитор LG 34&quot; 34U620B-B 1800R - фото 7
  • Монитор LG 34&quot; 34U620B-B 1800R - фото 8
  • Монитор LG 34&quot; 34U620B-B 1800R - фото 9
  • Монитор LG 34&quot; 34U620B-B 1800R - фото 10
  • Монитор LG 34&quot; 34U620B-B 1800R - фото 11
  • Монитор LG 34&quot; 34U620B-B 1800R - фото 12
  • Монитор LG 34&quot; 34U620B-B 1800R - фото 13
  • Монитор LG 34&quot; 34U620B-B 1800R - фото 14
  • Монитор LG 34&quot; 34U620B-B 1800R - фото 15
  • Монитор LG 34&quot; 34U620B-B 1800R - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738145
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Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
да
Комплектация
монитор, кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель HDMI - HDMI, адаптер питания, документация, упаковка
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
4000 :1
Частота обновления, Гц
144
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
40
Габаритные размеры с подставкой
809.1x464.4x220 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
98х47х18
Вес, кг.
10.2

Описание товара Монитор LG 34" 34U620B-B 1800R

Монитор LG 34U620B-B оснащен 34-дюймовым дисплеем с разрешением 3440x1440 пикселей и соотношением сторон 21:9, который предоставит достаточно экранного пространства для одновременного вывода на экран нескольких программ. Для более комфортного и захватывающего просмотра модель обладает 3-сторонним безрамочным дизайном. Благодаря кривизне 1800R устройство повторяет естественное поле зрения, за счет чего уменьшаются искажения по бокам. Охват цветового пространства sRGB 99% обеспечивает точное отображение тонов, что позволяет использовать устройство для обработки графики. Монитор LG 34U620B-B поддерживает функцию Dual Controller, которая позволяет работать за его экраном на двух компьютерах с одной мышью и клавиатурой. Видеоразъемы HDMI и DisplayPort позволяют подключать к модели различные устройства. Поддержка частоты обновления экрана 144 Гц обеспечивает плавный игровой процесс и отзывчивую работу. Модель обладает сертификатом AMD FreeSync Premium, который подтверждает низкую задержку без разрывов. В режиме чтения устройство регулирует яркость и цветовую гамму для снижения зрительной утомляемости при длительном просмотре документов.



Теги товара: 144 Гц

Отзывы о товаре Монитор LG 34" 34U620B-B 1800R




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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
да
Комплектация
монитор, кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель HDMI - HDMI, адаптер питания, документация, упаковка
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
4000 :1
Частота обновления, Гц
144
Яркость
300 Кд/м?
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
40
Габаритные размеры с подставкой
809.1x464.4x220 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор LG 34U620B-B оснащен 34-дюймовым дисплеем с разрешением 3440x1440 пикселей и соотношением сторон 21:9, который предоставит достаточно экранного пространства для одновременного вывода на экран нескольких программ. Для более комфортного и захватывающего просмотра модель обладает 3-сторонним безрамочным дизайном. Благодаря кривизне 1800R устройство повторяет естественное поле зрения, за счет чего уменьшаются искажения по бокам. Охват цветового пространства sRGB 99% обеспечивает точное отображение тонов, что позволяет использовать устройство для обработки графики. Монитор LG 34U620B-B поддерживает функцию Dual Controller, которая позволяет работать за его экраном на двух компьютерах с одной мышью и клавиатурой. Видеоразъемы HDMI и DisplayPort позволяют подключать к модели различные устройства. Поддержка частоты обновления экрана 144 Гц обеспечивает плавный игровой процесс и отзывчивую работу. Модель обладает сертификатом AMD FreeSync Premium, который подтверждает низкую задержку без разрывов. В режиме чтения устройство регулирует яркость и цветовую гамму для снижения зрительной утомляемости при длительном просмотре документов.


Теги товара: 144 Гц
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Отзывы


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