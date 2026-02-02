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Монитор Samsung 27" Odyssey G4 S27BG400EI черный (LS27BG400EIXCI) купить с доставкой в Москве
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Монитор Samsung 27" Odyssey G4 S27BG400EI черный (LS27BG400EIXCI)

29 Отзывы
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Монитор Samsung 27&quot; Odyssey G4 S27BG400EI черный (LS27BG400EIXCI) - фото 1
Монитор Samsung 27&quot; Odyssey G4 S27BG400EI черный (LS27BG400EIXCI) - фото 2
Монитор Samsung 27&quot; Odyssey G4 S27BG400EI черный (LS27BG400EIXCI) - фото 3
Монитор Samsung 27&quot; Odyssey G4 S27BG400EI черный (LS27BG400EIXCI) - фото 4
Монитор Samsung 27&quot; Odyssey G4 S27BG400EI черный (LS27BG400EIXCI) - фото 5
Монитор Samsung 27&quot; Odyssey G4 S27BG400EI черный (LS27BG400EIXCI) - фото 6
Монитор Samsung 27&quot; Odyssey G4 S27BG400EI черный (LS27BG400EIXCI) - фото 7
Монитор Samsung 27&quot; Odyssey G4 S27BG400EI черный (LS27BG400EIXCI) - фото 8
Монитор Samsung 27&quot; Odyssey G4 S27BG400EI черный (LS27BG400EIXCI) - фото 9
Монитор Samsung 27&quot; Odyssey G4 S27BG400EI черный (LS27BG400EIXCI) - фото 10
Монитор Samsung 27&quot; Odyssey G4 S27BG400EI черный (LS27BG400EIXCI) - фото 11
Монитор Samsung 27&quot; Odyssey G4 S27BG400EI черный (LS27BG400EIXCI) - фото 12
Монитор Samsung 27&quot; Odyssey G4 S27BG400EI черный (LS27BG400EIXCI) - фото 13
Монитор Samsung 27&quot; Odyssey G4 S27BG400EI черный (LS27BG400EIXCI) - фото 14
Монитор Samsung 27&quot; Odyssey G4 S27BG400EI черный (LS27BG400EIXCI) - фото 15
Монитор Samsung 27&quot; Odyssey G4 S27BG400EI черный (LS27BG400EIXCI) - фото 16
Монитор Samsung 27&quot; Odyssey G4 S27BG400EI черный (LS27BG400EIXCI) - фото 17
Монитор Samsung 27&quot; Odyssey G4 S27BG400EI черный (LS27BG400EIXCI) - фото 18
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Монитор Samsung 27&quot; Odyssey G4 S27BG400EI черный (LS27BG400EIXCI) - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
контрастность - 1000:1
Частота обновления, Гц
240
Яркость
400 Кд/м?
Время отклика
1
  • Монитор Samsung 27&quot; Odyssey G4 S27BG400EI черный (LS27BG400EIXCI) - фото 1
  • Монитор Samsung 27&quot; Odyssey G4 S27BG400EI черный (LS27BG400EIXCI) - фото 2
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  • Монитор Samsung 27&quot; Odyssey G4 S27BG400EI черный (LS27BG400EIXCI) - фото 11
  • Монитор Samsung 27&quot; Odyssey G4 S27BG400EI черный (LS27BG400EIXCI) - фото 12
  • Монитор Samsung 27&quot; Odyssey G4 S27BG400EI черный (LS27BG400EIXCI) - фото 13
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  • Монитор Samsung 27&quot; Odyssey G4 S27BG400EI черный (LS27BG400EIXCI) - фото 15
  • Монитор Samsung 27&quot; Odyssey G4 S27BG400EI черный (LS27BG400EIXCI) - фото 16
  • Монитор Samsung 27&quot; Odyssey G4 S27BG400EI черный (LS27BG400EIXCI) - фото 17
  • Монитор Samsung 27&quot; Odyssey G4 S27BG400EI черный (LS27BG400EIXCI) - фото 18
  • Монитор Samsung 27&quot; Odyssey G4 S27BG400EI черный (LS27BG400EIXCI) - фото 19
  • Монитор Samsung 27&quot; Odyssey G4 S27BG400EI черный (LS27BG400EIXCI) - фото 20
  • Монитор Samsung 27&quot; Odyssey G4 S27BG400EI черный (LS27BG400EIXCI) - фото 21
  • Монитор Samsung 27&quot; Odyssey G4 S27BG400EI черный (LS27BG400EIXCI) - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 010 руб. 
Начислим 273 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 616673
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Монитор Samsung 27" Odyssey G4 S27BG400EI черный (LS27BG400EIXCI)
17 010 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
встроенная веб-камера, поворот на 90 градусов, подсветка без мерцания (Flicker-Free), регулировка по высоте, выход на наушники, подсветка без мерцания (Flicker-Free), выход на наушники, игровой монитор, HDR
Комплектация
монитор, документация, кабель питания, кабель hdmi, кабель displayport
Диагональ экрана, дюйм
27
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
контрастность - 1000:1
Частота обновления, Гц
240
Яркость
400 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium
Разъемы
2 x HDMI, DisplayPort, разъём для наушников
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Встроенная Web камера
Да
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
41
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
68х46х16
Вес, кг.
5.2

Описание товара Монитор Samsung 27" Odyssey G4 S27BG400EI черный (LS27BG400EIXCI)

Описание товара Монитор Samsung 27" Odyssey G4 S27BG400EI черный (LS27BG400EIXCI) Погрузись в удивительно реалистичный мир на экране. Взгляни на игры как никогда прежде. Панель IPS обеспечивает кристально чистую цветопередачу и широкий угол обзора 178°. Более высокое количество пикселей и улучшенная глубина изображения создают у игрока ощущение реальности происходящего на экране. Частота обновления экрана 240 Гц и время отклика 1 мсПревосходная скорость в каждой сцене. Частота обновления 240 Гц устраняет задержки, обеспечивая захватывающий игровой процесс и сверхплавную передачу движения в каждой сцене. Время отклика 1 мс и отсутствие размытости изображения дают игрокам преимущество на каждом этапе прохождения игры. Даже самые динамичные сцены отличаются исключительной плавностью изображения. Совместимость с технологией G-Sync обеспечивает синхронизацию работы графического процессора и панели экрана, устраняя прерывистость, лаг и дрожание изображения. Очень динамичные и сложные игровые сцены отображаются стабильно и плавно благодаря технологии компенсации мерцания AMD FreeSync Premium, что поможет всегда выходить победителем в любой игровой ситуации. Переключи экран на формат 21:9 с помощью функции Ultrawide Game View, чтобы отобразить на экране скрытые фрагменты игровой сцены. Теперь, играя на экране в футбол, ты сможешь более уверенно забивать голы. А в гоночных симуляторах вид дороги ничем не будет отличаться от настоящей трассы. Смотрите также: Веб-камеры , Внешние жесткие диски , Графические планшеты , Клавиатуры , Коврики для мыши , Мониторы , Мыши , Очки для работы за ПК , Сканеры , Флешки , недорогие , 17-19" , 20-22" , 24" , 32" , 16:10 , 120 Гц , 144 Гц , изогнутые , сенсорные , белые Теги товара: игровые , 27" , 1920x1080 (full hd) , 240 Гц , большие , с ips матрицей , для фотографов , игровые samsung



Теги товара: 27", 240 Гц, большие

Отзывы о товаре Монитор Samsung 27" Odyssey G4 S27BG400EI черный (LS27BG400EIXCI)

Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Без битых пикселей и большых засветов.Быстрая доставка.
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2026
Анатолий В.

Достоинства:


Комментарий:
качество изображения отличное. Пока нареканий нет Видео 4к передаёт прекрасно,цвета насыщены, картинка чёткая.
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2026
Ренат Б.

Достоинства:


Комментарий:
качество цене соответствует. Но зачем делать \"ушки\" по краям экрана, если в них нет динамиков?
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2026
Влад С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный, качественный. Служит верой и правдой уже почти год.
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2026
Юлия Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Все понравилось, сын счастлив. Пришло быстро, все хорошо упаковано.
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2025
Константин У.

Достоинства:


Комментарий:
особенно классно работает авторегулировка яркости экрана!
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший монитор, пока без нареканий. Жаль сильно вниз не наклоняется, но это уже придирки к моему столу, на котором полка, где стоят мониторы.
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2025
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
Если вы любите full hd и небольшие мониторы - это ваш выбор, 240 гц - это прям секс, на максимальной графе игры, я про фильмы вообще молчу.
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2025
Руслан К.

Достоинства:


Комментарий:
Ребенок пользуется год, всё нормально, всё радует.
Источник: Яндекс Маркет
02.11.2025
Маргарита Д.

Достоинства:


Комментарий:
Сыну понравился, всё норм, всё новое, крутится, можно вертикально сделать, выше, ниже, упаковка хорошая, надежная
Источник: Яндекс Маркет
22.10.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный монитор, все работает! Долго сомневалась, но подарила мужу именно его. Решающим фактором стала опция поворота монитора под 90 градусов. Рекомендую к покупке, особенно программистам
Источник: Яндекс Маркет
01.10.2025
Никита Х.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный монитор, как многие писали в отзывах что приходят с сильными засветами по углам экрана, такого не заметил абсолютно, выгоревшие пиксели на экране, так же не обнаружены, комплектация хорошая, очень доволен! Единственное что хотелось бы сказать, упаковывайте коробку хотя бы в один слой пупырки, просто qr-code, не очень смотрится на коробке при подарке человеку.
Источник: Яндекс Маркет
25.09.2025
Владимир А.

Достоинства:


Комментарий:
В сравнении с Philips 27M1N5200PA с такими же параметрами: лучше настройка режима изображения, расположение клавиш настройки намного лучше, более удобная подставка. В остальном абсолютно одинаковые мониторы по качеству картинки!! Тут только выбирать что дешевле.
Источник: Яндекс Маркет
23.09.2025
Олег Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Качество отличное, упаковка, комплектация, всё норм.
Источник: Яндекс Маркет
22.09.2025
Поветкин Д.

Достоинства:


Комментарий:
Монитор пришел целый, без битых пикселей. За свою цену - шикарный
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2025
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
Монитор доставлен в срок,хорошо упакован,засветов, «битых пикселей» не обнаружено,сын доволен.
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Наталья

Достоинства:


Комментарий:
монитор отличный, сын доволен. соответствует заявленным характеристикам
Источник: Яндекс Маркет
28.08.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный монитор. Картинка сочная, много настроек под любой вкус и цвет. Пикселей битых нет, упаковка и внутреннее содержание на уровне.
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2025
Архипов Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный монитор за свои деньги. О покупке не жалею.
Источник: Яндекс Маркет
11.07.2025
Максим Б.

Достоинства:


Комментарий:
Монитор полностью оправдал ожидания, попался без значительных засветов.
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2025
Маргарита А.

Достоинства:


Комментарий:
Моник пришел идеально упакованный, без битых пикселей, сын доволен!
Источник: Яндекс Маркет
17.06.2025
Любовь Л.

Достоинства:


Комментарий:
пока только получили,заказали на подарок,пришло быстро упаковано хорошо,позже дополню
Источник: Яндекс Маркет
01.06.2025
Иван Ш.

Достоинства:


Комментарий:
отличное качество, подстраиваться под глаза что б не болели
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Владимир А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный игровой монитор, брали для дедушки он в играет в стратегии, монитор понравился деду!
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Роман Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный монитор, засветов нету, пиксили целые, позже дополню если что-то проявится
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Николай Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Монитор отличный хоть и есть засветы но они есть на всех IPS
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2024
Дмитрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
Монитор отличный, никаких, как бывает пишут в отзывах на него, посторонних шумов нет, битых пикселей нет, картинка отличная, настраивается легко. Перешел на него после ЛОСя, т.к. через чуть больше трех месяцев ЛОСь (тоже 240 гц) заполосил. По сравнению с ЛОСём, по моему мнению, этот моник лучше, надеюсь и проработает дольше))). Рекомендую!!!
Источник: Яндекс Маркет
05.11.2024
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Насыщенный цвет, 240гц, битых пикселей не обнаружил, засветы не сильные (на черном), коробка пришла в целости, посмотрим как покажет себя дальше этот монитор.
Источник: Яндекс Маркет
21.10.2024
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
отличный монитор,артефактов не обнаружил. Полностью устроил.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
встроенная веб-камера, поворот на 90 градусов, подсветка без мерцания (Flicker-Free), регулировка по высоте, выход на наушники, подсветка без мерцания (Flicker-Free), выход на наушники, игровой монитор, HDR
Комплектация
монитор, документация, кабель питания, кабель hdmi, кабель displayport
Диагональ экрана, дюйм
27
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
контрастность - 1000:1
Частота обновления, Гц
240
Развернуть
Яркость
400 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium
Разъемы
2 x HDMI, DisplayPort, разъём для наушников
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Встроенная Web камера
Да
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
41
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Описание товара Монитор Samsung 27" Odyssey G4 S27BG400EI черный (LS27BG400EIXCI) Погрузись в удивительно реалистичный мир на экране. Взгляни на игры как никогда прежде. Панель IPS обеспечивает кристально чистую цветопередачу и широкий угол обзора 178°. Более высокое количество пикселей и улучшенная глубина изображения создают у игрока ощущение реальности происходящего на экране. Частота обновления экрана 240 Гц и время отклика 1 мсПревосходная скорость в каждой сцене. Частота обновления 240 Гц устраняет задержки, обеспечивая захватывающий игровой процесс и сверхплавную передачу движения в каждой сцене. Время отклика 1 мс и отсутствие размытости изображения дают игрокам преимущество на каждом этапе прохождения игры. Даже самые динамичные сцены отличаются исключительной плавностью изображения. Совместимость с технологией G-Sync обеспечивает синхронизацию работы графического процессора и панели экрана, устраняя прерывистость, лаг и дрожание изображения. Очень динамичные и сложные игровые сцены отображаются стабильно и плавно благодаря технологии компенсации мерцания AMD FreeSync Premium, что поможет всегда выходить победителем в любой игровой ситуации. Переключи экран на формат 21:9 с помощью функции Ultrawide Game View, чтобы отобразить на экране скрытые фрагменты игровой сцены. Теперь, играя на экране в футбол, ты сможешь более уверенно забивать голы. А в гоночных симуляторах вид дороги ничем не будет отличаться от настоящей трассы. Смотрите также: Веб-камеры , Внешние жесткие диски , Графические планшеты , Клавиатуры , Коврики для мыши , Мониторы , Мыши , Очки для работы за ПК , Сканеры , Флешки , недорогие , 17-19" , 20-22" , 24" , 32" , 16:10 , 120 Гц , 144 Гц , изогнутые , сенсорные , белые Теги товара: игровые , 27" , 1920x1080 (full hd) , 240 Гц , большие , с ips матрицей , для фотографов , игровые samsung


Теги товара: 27", 240 Гц, большие
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Без битых пикселей и большых засветов.Быстрая доставка.
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2026
Анатолий В.

Достоинства:


Комментарий:
качество изображения отличное. Пока нареканий нет Видео 4к передаёт прекрасно,цвета насыщены, картинка чёткая.
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2026
Ренат Б.

Достоинства:


Комментарий:
качество цене соответствует. Но зачем делать \"ушки\" по краям экрана, если в них нет динамиков?
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2026
Влад С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный, качественный. Служит верой и правдой уже почти год.
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2026
Юлия Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Все понравилось, сын счастлив. Пришло быстро, все хорошо упаковано.
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2025
Константин У.

Достоинства:


Комментарий:
особенно классно работает авторегулировка яркости экрана!
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший монитор, пока без нареканий. Жаль сильно вниз не наклоняется, но это уже придирки к моему столу, на котором полка, где стоят мониторы.
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2025
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
Если вы любите full hd и небольшие мониторы - это ваш выбор, 240 гц - это прям секс, на максимальной графе игры, я про фильмы вообще молчу.
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2025
Руслан К.

Достоинства:


Комментарий:
Ребенок пользуется год, всё нормально, всё радует.
Источник: Яндекс Маркет
02.11.2025
Маргарита Д.

Достоинства:


Комментарий:
Сыну понравился, всё норм, всё новое, крутится, можно вертикально сделать, выше, ниже, упаковка хорошая, надежная
Источник: Яндекс Маркет
22.10.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный монитор, все работает! Долго сомневалась, но подарила мужу именно его. Решающим фактором стала опция поворота монитора под 90 градусов. Рекомендую к покупке, особенно программистам
Источник: Яндекс Маркет
01.10.2025
Никита Х.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный монитор, как многие писали в отзывах что приходят с сильными засветами по углам экрана, такого не заметил абсолютно, выгоревшие пиксели на экране, так же не обнаружены, комплектация хорошая, очень доволен! Единственное что хотелось бы сказать, упаковывайте коробку хотя бы в один слой пупырки, просто qr-code, не очень смотрится на коробке при подарке человеку.
Источник: Яндекс Маркет
25.09.2025
Владимир А.

Достоинства:


Комментарий:
В сравнении с Philips 27M1N5200PA с такими же параметрами: лучше настройка режима изображения, расположение клавиш настройки намного лучше, более удобная подставка. В остальном абсолютно одинаковые мониторы по качеству картинки!! Тут только выбирать что дешевле.
Источник: Яндекс Маркет
23.09.2025
Олег Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Качество отличное, упаковка, комплектация, всё норм.
Источник: Яндекс Маркет
22.09.2025
Поветкин Д.

Достоинства:


Комментарий:
Монитор пришел целый, без битых пикселей. За свою цену - шикарный
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2025
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
Монитор доставлен в срок,хорошо упакован,засветов, «битых пикселей» не обнаружено,сын доволен.
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Наталья

Достоинства:


Комментарий:
монитор отличный, сын доволен. соответствует заявленным характеристикам
Источник: Яндекс Маркет
28.08.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный монитор. Картинка сочная, много настроек под любой вкус и цвет. Пикселей битых нет, упаковка и внутреннее содержание на уровне.
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2025
Архипов Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный монитор за свои деньги. О покупке не жалею.
Источник: Яндекс Маркет
11.07.2025
Максим Б.

Достоинства:


Комментарий:
Монитор полностью оправдал ожидания, попался без значительных засветов.
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2025
Маргарита А.

Достоинства:


Комментарий:
Моник пришел идеально упакованный, без битых пикселей, сын доволен!
Источник: Яндекс Маркет
17.06.2025
Любовь Л.

Достоинства:


Комментарий:
пока только получили,заказали на подарок,пришло быстро упаковано хорошо,позже дополню
Источник: Яндекс Маркет
01.06.2025
Иван Ш.

Достоинства:


Комментарий:
отличное качество, подстраиваться под глаза что б не болели
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Владимир А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный игровой монитор, брали для дедушки он в играет в стратегии, монитор понравился деду!
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Роман Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный монитор, засветов нету, пиксили целые, позже дополню если что-то проявится
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Николай Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Монитор отличный хоть и есть засветы но они есть на всех IPS
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2024
Дмитрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
Монитор отличный, никаких, как бывает пишут в отзывах на него, посторонних шумов нет, битых пикселей нет, картинка отличная, настраивается легко. Перешел на него после ЛОСя, т.к. через чуть больше трех месяцев ЛОСь (тоже 240 гц) заполосил. По сравнению с ЛОСём, по моему мнению, этот моник лучше, надеюсь и проработает дольше))). Рекомендую!!!
Источник: Яндекс Маркет
05.11.2024
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Насыщенный цвет, 240гц, битых пикселей не обнаружил, засветы не сильные (на черном), коробка пришла в целости, посмотрим как покажет себя дальше этот монитор.
Источник: Яндекс Маркет
21.10.2024
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
отличный монитор,артефактов не обнаружил. Полностью устроил.


Монитор Samsung 27" Odyssey G4 S27BG400EI черный (LS27BG400EIXCI) - стоимость товара 17010 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
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