Монитор Philips 27" 27B1U3900/01
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Монитор
Контрастность статическая
1000:1
Яркость
350 Кд/м?
Разъемы
Ethernet, выход на наушники, HDMI, Display Port
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 380 руб.
В наличии
Код товара: 738196
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20 380 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Монитор
Особенности
слот замка безопасности
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Контрастность статическая
1000:1
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Разъемы
Ethernet, выход на наушники, HDMI, Display Port
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
20.5
Габаритные размеры с подставкой
613x524x205 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х47х19
Вес, кг.
8
Описание товара Монитор Philips 27" 27B1U3900/01
Монитор Philips 27" B Line 27B1U3900 черный IPS LED 4ms 16:9 HDMI M/M матовая HAS 1000:1 350cd 178гр/178гр 3840x2160 60Hz DP 2K USB 3.99кг
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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Бренд
Тип товара
Монитор
Особенности
слот замка безопасности
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Контрастность статическая
1000:1
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Разъемы
Ethernet, выход на наушники, HDMI, Display Port
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
20.5
Развернуть
Габаритные размеры с подставкой
613x524x205 мм
Страна производитель
Китай
Монитор Philips 27" B Line 27B1U3900 черный IPS LED 4ms 16:9 HDMI M/M матовая HAS 1000:1 350cd 178гр/178гр 3840x2160 60Hz DP 2K USB 3.99кг
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Монитор Philips 27" 27B1U3900/01 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 20380 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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