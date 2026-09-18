Монитор AOC 24.1'' Black X24P1

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Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
24
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1200
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
60
Время отклика
4
Разъемы
VGA, DVI, HDMI, DisplayPort
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 206261
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Монитор AOC — это идеальное сочетание современных технологий и стильного дизайна. Диагональ экрана 24 дюйма и разрешение 1920x1200 пикселей обеспечивают превосходное качество изображения и четкость деталей. Благодаря IPS-матрице пользователи смогут наслаждаться насыщенными цветами и широкими углами обзора, что делает этот монитор идеальным выбором для работы с графикой и мультимедиа.
С частотой обновления 60 Гц и временем отклика всего 4 мс, AOC подходит как для профессиональной работы, так и для увлекательных игр. Встроенные динамики добавляют удобства и освобождают рабочее пространство от необходимости использования дополнительных аудиоустройств.
Вес с подставкой составляет 5,5 кг, что обеспечивает устойчивость и надежность конструкции. Наличие USB-концентратора делает подключение внешних устройств простым и удобным. Поддержка стандарта крепления VESA 100x100 позволяет легко установить монитор на стену или специализированные крепления.
Монитор AOC сочетает в себе высокую функциональность, привлекательный дизайн и надежность, что делает его отличным выбором для дома и офиса.
Монитор AOC — это идеальное сочетание современных технологий и стильного дизайна. Диагональ экрана 24 дюйма и разрешение 1920x1200 пикселей обеспечивают превосходное качество изображения и четкость деталей. Благодаря IPS-матрице пользователи смогут наслаждаться насыщенными цветами и широкими углами обзора, что делает этот монитор идеальным выбором для работы с графикой и мультимедиа.
С частотой обновления 60 Гц и временем отклика всего 4 мс, AOC подходит как для профессиональной работы, так и для увлекательных игр. Встроенные динамики добавляют удобства и освобождают рабочее пространство от необходимости использования дополнительных аудиоустройств.
Вес с подставкой составляет 5,5 кг, что обеспечивает устойчивость и надежность конструкции. Наличие USB-концентратора делает подключение внешних устройств простым и удобным. Поддержка стандарта крепления VESA 100x100 позволяет легко установить монитор на стену или специализированные крепления.
Монитор AOC сочетает в себе высокую функциональность, привлекательный дизайн и надежность, что делает его отличным выбором для дома и офиса.
Монитор AOC 24.1'' Black X24P1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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