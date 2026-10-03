Монитор Asus 23.8" BE249QLBH Black (90LM01V1-B01370)
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Характеристики
Описание товара Монитор Asus 23.8" BE249QLBH Black (90LM01V1-B01370)
ASUS BE249QLBH- 23,8-дюймовый монитор бизнес-серии с IPS-экраном. Монитор BE249QLBH оснащается функциональной подставкой, которая позволяет с большой гибкостью задать положение экрана в пространстве – настроить его высоту и угол наклона. Особенно полезной при работе с длинными документами, программным кодом и веб-сайтами будет возможность поворота экрана в портретный режим. В данном мониторе реализовано множество интерфейсов: видеовходы DisplayPort, HDMI, DVI-D и D-Sub, аудиоразъемы (компьютерный аудиовход и выход для наушников) и два порта USB 3.0 для подключения периферийных устройств. В мониторе BE249QLBH применяются технологии фильтрации синего света и минимизации мерцания экрана, которые делают работу за компьютером более комфортной. Их безупречная реализация подтверждается сертификацией независимой компании T?V Rheinland.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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