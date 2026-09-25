Монитор Acer 27'' XV270UF3bmiiprx (UM.HX0CD.308)
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Характеристики
Описание товара Монитор Acer 27'' XV270UF3bmiiprx (UM.HX0CD.308)
Погрузитесь в мир безупречной детализации и молниеносной скорости с монитором Acer Nitro XV270UF3bmiiprx. Эта модель с диагональю 27 дюймов создана для тех, кто ценит превосходство в каждой детали, будь то динамичная игра, профессиональная работа с графикой или просмотр любимого контента. Изображение на этом мониторе — это отдельное искусство. Благодаря матрице типа IPS и разрешению 2560x1440 пикселей вы увидите невероятно четкую и насыщенную картинку. Широкие углы обзора, составляющие 178 градусов как по горизонтали, так и по вертикали, гарантируют, что цвета останутся точными и неизменными, с какой бы точки вы ни смотрели на экран. Яркость в 250 кд/м? и высокая динамическая контрастность обеспечивают глубокий черный цвет и яркие, сочные оттенки даже в хорошо освещенных помещениях. Но истинная сила этой модели раскрывается в динамике. Частота обновления 320 Гц в паре со временем отклика 1 мс стирает грань между вашим действием и его отображением на экране. Это означает абсолютно плавную картинку без размытий и шлейфов, что дает решающее преимущество в скоростных играх. Современные разъемы HDMI версии 2.1 и DisplayPort готовы передать этот потрясающий сигнал без задержек. Эргономика разработана для вашего комфорта в течение всего дня. Монитор можно регулировать по высоте в диапазоне до 150 миллиметров, а также поворачивать на 90 градусов для работы с текстами или кодом. Возможность крепления на стену с помощью стандартного кронштейна VESA 100x100 мм позволяет идеально вписать устройство в любое рабочее пространство. Встроенные динамики и разъем для наушников добавляют удобства для повседневного использования, а компактный встроенный блок питания избавляет от необходимости размещать отдельный адаптер.
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Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками
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