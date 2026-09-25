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Монитор Acer 27'' XV270UF3bmiiprx (UM.HX0CD.308) купить с доставкой в Москве
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Монитор Acer 27'' XV270UF3bmiiprx (UM.HX0CD.308)

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Монитор Acer 27&#039;&#039; XV270UF3bmiiprx (UM.HX0CD.308) - фото 1
Монитор Acer 27&#039;&#039; XV270UF3bmiiprx (UM.HX0CD.308) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Частота обновления, Гц
320
Яркость
250 Кд/м?
Время отклика
1
  • Монитор Acer 27&#039;&#039; XV270UF3bmiiprx (UM.HX0CD.308) - фото 1
  • Монитор Acer 27&#039;&#039; XV270UF3bmiiprx (UM.HX0CD.308) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 600 руб. 
Начислим 314 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738094
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Монитор Acer 27'' XV270UF3bmiiprx (UM.HX0CD.308)
19 600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Частота обновления, Гц
320
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
2 x HDMI, DisplayPort, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х52х14
Вес, кг.
7

Описание товара Монитор Acer 27'' XV270UF3bmiiprx (UM.HX0CD.308)

Погрузитесь в мир безупречной детализации и молниеносной скорости с монитором Acer Nitro XV270UF3bmiiprx. Эта модель с диагональю 27 дюймов создана для тех, кто ценит превосходство в каждой детали, будь то динамичная игра, профессиональная работа с графикой или просмотр любимого контента. Изображение на этом мониторе — это отдельное искусство. Благодаря матрице типа IPS и разрешению 2560x1440 пикселей вы увидите невероятно четкую и насыщенную картинку. Широкие углы обзора, составляющие 178 градусов как по горизонтали, так и по вертикали, гарантируют, что цвета останутся точными и неизменными, с какой бы точки вы ни смотрели на экран. Яркость в 250 кд/м? и высокая динамическая контрастность обеспечивают глубокий черный цвет и яркие, сочные оттенки даже в хорошо освещенных помещениях. Но истинная сила этой модели раскрывается в динамике. Частота обновления 320 Гц в паре со временем отклика 1 мс стирает грань между вашим действием и его отображением на экране. Это означает абсолютно плавную картинку без размытий и шлейфов, что дает решающее преимущество в скоростных играх. Современные разъемы HDMI версии 2.1 и DisplayPort готовы передать этот потрясающий сигнал без задержек. Эргономика разработана для вашего комфорта в течение всего дня. Монитор можно регулировать по высоте в диапазоне до 150 миллиметров, а также поворачивать на 90 градусов для работы с текстами или кодом. Возможность крепления на стену с помощью стандартного кронштейна VESA 100x100 мм позволяет идеально вписать устройство в любое рабочее пространство. Встроенные динамики и разъем для наушников добавляют удобства для повседневного использования, а компактный встроенный блок питания избавляет от необходимости размещать отдельный адаптер.



Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками

Отзывы о товаре Монитор Acer 27'' XV270UF3bmiiprx (UM.HX0CD.308)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Частота обновления, Гц
320
Яркость
250 Кд/м?
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
2 x HDMI, DisplayPort, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Страна производитель
Китай
Описание
Погрузитесь в мир безупречной детализации и молниеносной скорости с монитором Acer Nitro XV270UF3bmiiprx. Эта модель с диагональю 27 дюймов создана для тех, кто ценит превосходство в каждой детали, будь то динамичная игра, профессиональная работа с графикой или просмотр любимого контента. Изображение на этом мониторе — это отдельное искусство. Благодаря матрице типа IPS и разрешению 2560x1440 пикселей вы увидите невероятно четкую и насыщенную картинку. Широкие углы обзора, составляющие 178 градусов как по горизонтали, так и по вертикали, гарантируют, что цвета останутся точными и неизменными, с какой бы точки вы ни смотрели на экран. Яркость в 250 кд/м? и высокая динамическая контрастность обеспечивают глубокий черный цвет и яркие, сочные оттенки даже в хорошо освещенных помещениях. Но истинная сила этой модели раскрывается в динамике. Частота обновления 320 Гц в паре со временем отклика 1 мс стирает грань между вашим действием и его отображением на экране. Это означает абсолютно плавную картинку без размытий и шлейфов, что дает решающее преимущество в скоростных играх. Современные разъемы HDMI версии 2.1 и DisplayPort готовы передать этот потрясающий сигнал без задержек. Эргономика разработана для вашего комфорта в течение всего дня. Монитор можно регулировать по высоте в диапазоне до 150 миллиметров, а также поворачивать на 90 градусов для работы с текстами или кодом. Возможность крепления на стену с помощью стандартного кронштейна VESA 100x100 мм позволяет идеально вписать устройство в любое рабочее пространство. Встроенные динамики и разъем для наушников добавляют удобства для повседневного использования, а компактный встроенный блок питания избавляет от необходимости размещать отдельный адаптер.


Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Acer 27'' XV270UF3bmiiprx (UM.HX0CD.308) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 19480 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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