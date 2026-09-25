Монитор Acer 23,8" B248YGbemiqprcuzx (UM.QB8CD.G01)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Монитор Acer 23,8" B248YGbemiqprcuzx (UM.QB8CD.G01)
Монитор Acer с диагональю 23,8 дюйма идеально подойдёт для работы и развлечений — его Full HD разрешение 1920x1080 гарантирует чёткое, детализированное изображение. Благодаря технологии AMD FreeSync картинка остаётся плавной даже в динамичных сценах. Матовая поверхность экрана избавит от надоедливых бликов и позволит сконцентрироваться на задачах. Яркость 300 кд/м? обеспечивает сочные цвета при любом освещении. Широкие углы обзора 178° по вертикали и горизонтали делают комфортным просмотр с любой точки. Встроенные динамики избавят от необходимости подключать внешние колонки, а выход на наушники пригодится для личного пространства. Встроенный блок питания экономит место на рабочем столе, а наличие разъёма DisplayPort открывает гибкие возможности для подключения современных устройств.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, lg 27"
Теги товара: с колонками
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 21 620 руб.5405 руб. в СплитМонитор AOC 27" U27B3CF
-
В наличииЦена 21 950 руб.5488 руб. в СплитМонитор Lenovo 23,8" TIO 24 G5
-
В наличииЦена 22 840 руб.5710 руб. в СплитМонитор MSI 23,8" PRO MP245PDG E14 (9S6-3PF39M-005)
-
В наличииЦена 22 840 руб.5710 руб. в СплитМонитор MSI 34" PRO MP341CQ E12 1500R (9S6-3PB2CT-212)
-
В наличииЦена 23 530 руб.5883 руб. в СплитМонитор Samsung 24" S24D604UAU
-
В наличииЦена 23 530 руб.5883 руб. в СплитМонитор Samsung 27" S27D604UAI
-
В наличииЦена 23 570 руб.5893 руб. в СплитМонитор Acer 31,5” SH322QUEbmiphux (UM.JS2CD.E04)
-
В наличииЦена 24 010 руб.6003 руб. в СплитМонитор LG 34" 34U640B-B 1800R
-
В наличииЦена 24 730 руб.6183 руб. в СплитМонитор Acer 31,5'' B327QKB1bmiiprx (UM.JB7CD.101)
-
В наличииЦена 24 860 руб.6215 руб. в СплитМонитор AOC 27" U27E4CV
-
В наличииЦена 24 870 руб.6218 руб. в СплитМонитор LG 31,5" 32U720A-B
-
В наличииЦена 25 270 руб.6318 руб. в СплитМонитор AOC 27" Q27G4S
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, lg 27"
Теги товара: с колонками
Отзывы о товаре Монитор Acer 23,8" B248YGbemiqprcuzx (UM.QB8CD.G01)