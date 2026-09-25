Top.Mail.Ru
Монитор Acer 23,8" B248YGbemiqprcuzx (UM.QB8CD.G01) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Монитор Acer 23,8" B248YGbemiqprcuzx (UM.QB8CD.G01)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Монитор Acer 23,8&quot; B248YGbemiqprcuzx (UM.QB8CD.G01) - фото 1
Монитор Acer 23,8&quot; B248YGbemiqprcuzx (UM.QB8CD.G01) - фото 2
Монитор Acer 23,8&quot; B248YGbemiqprcuzx (UM.QB8CD.G01) - фото 3
Монитор Acer 23,8&quot; B248YGbemiqprcuzx (UM.QB8CD.G01) - фото 4
Монитор Acer 23,8&quot; B248YGbemiqprcuzx (UM.QB8CD.G01) - фото 5
Монитор Acer 23,8&quot; B248YGbemiqprcuzx (UM.QB8CD.G01) - фото 6
Монитор Acer 23,8&quot; B248YGbemiqprcuzx (UM.QB8CD.G01) - фото 7
Монитор Acer 23,8&quot; B248YGbemiqprcuzx (UM.QB8CD.G01) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500 :1
Яркость
300 Кд/м?
Время отклика
4
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
  • Монитор Acer 23,8&quot; B248YGbemiqprcuzx (UM.QB8CD.G01) - фото 1
  • Монитор Acer 23,8&quot; B248YGbemiqprcuzx (UM.QB8CD.G01) - фото 2
  • Монитор Acer 23,8&quot; B248YGbemiqprcuzx (UM.QB8CD.G01) - фото 3
  • Монитор Acer 23,8&quot; B248YGbemiqprcuzx (UM.QB8CD.G01) - фото 4
  • Монитор Acer 23,8&quot; B248YGbemiqprcuzx (UM.QB8CD.G01) - фото 5
  • Монитор Acer 23,8&quot; B248YGbemiqprcuzx (UM.QB8CD.G01) - фото 6
  • Монитор Acer 23,8&quot; B248YGbemiqprcuzx (UM.QB8CD.G01) - фото 7
  • Монитор Acer 23,8&quot; B248YGbemiqprcuzx (UM.QB8CD.G01) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738309
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Изогнутый экран
нет
Комплектация
кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500 :1
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
HDMI, DisplayPort, выход DisplayPort, RJ-45, USB Type-C, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Встроенная Web камера
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Габаритные размеры с подставкой
541х338х81 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х42х14
Вес, кг.
8.4

Описание товара Монитор Acer 23,8" B248YGbemiqprcuzx (UM.QB8CD.G01)

Монитор Acer с диагональю 23,8 дюйма идеально подойдёт для работы и развлечений — его Full HD разрешение 1920x1080 гарантирует чёткое, детализированное изображение. Благодаря технологии AMD FreeSync картинка остаётся плавной даже в динамичных сценах. Матовая поверхность экрана избавит от надоедливых бликов и позволит сконцентрироваться на задачах. Яркость 300 кд/м? обеспечивает сочные цвета при любом освещении. Широкие углы обзора 178° по вертикали и горизонтали делают комфортным просмотр с любой точки. Встроенные динамики избавят от необходимости подключать внешние колонки, а выход на наушники пригодится для личного пространства. Встроенный блок питания экономит место на рабочем столе, а наличие разъёма DisplayPort открывает гибкие возможности для подключения современных устройств.



Теги товара: с колонками

Отзывы о товаре Монитор Acer 23,8" B248YGbemiqprcuzx (UM.QB8CD.G01)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Acer
Изогнутый экран
нет
Комплектация
кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500 :1
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Развернуть
Время отклика
4
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
HDMI, DisplayPort, выход DisplayPort, RJ-45, USB Type-C, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Встроенная Web камера
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Габаритные размеры с подставкой
541х338х81 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор Acer с диагональю 23,8 дюйма идеально подойдёт для работы и развлечений — его Full HD разрешение 1920x1080 гарантирует чёткое, детализированное изображение. Благодаря технологии AMD FreeSync картинка остаётся плавной даже в динамичных сценах. Матовая поверхность экрана избавит от надоедливых бликов и позволит сконцентрироваться на задачах. Яркость 300 кд/м? обеспечивает сочные цвета при любом освещении. Широкие углы обзора 178° по вертикали и горизонтали делают комфортным просмотр с любой точки. Встроенные динамики избавят от необходимости подключать внешние колонки, а выход на наушники пригодится для личного пространства. Встроенный блок питания экономит место на рабочем столе, а наличие разъёма DisplayPort открывает гибкие возможности для подключения современных устройств.


Теги товара: с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Acer 23,8" B248YGbemiqprcuzx (UM.QB8CD.G01) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...