Монитор AOC 27" U27B3CF
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Характеристики
Описание товара Монитор AOC 27" U27B3CF
Великолепный 27-дюймовый дисплей с IPS-панелью, обеспечивающий захватывающее дух изображение и реалистичные цвета. Если вы ищете что-то большее, чем 23,8 дюйма, AOC U27B3CF — идеальный выбор. Благодаря реализации USB-C возможна одновременная передача видеосигнала, подачи питания и данных. Монитор оснащен подставкой с регулируемой высотой, что позволяет легко интегрировать эргономические функции в ваше рабочее пространство. Благодаря возможности настроить высоту в соответствии с вашими предпочтениями вы можете добиться идеального угла обзора, уменьшая нагрузку на шею и глаза во время длительной работы или учебы. Независимо от того, работаете ли вы или учитесь, наслаждайтесь более комфортным и приятным просмотром благодаря большому экрану AOC U27B3CF.
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Теги товара: 27", большие, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с колонками
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