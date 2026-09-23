Top.Mail.Ru
Монитор Samsung 34" C34G55TWWI черный (LC34G55TWWIXCI) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Монитор Samsung 34" C34G55TWWI черный (LC34G55TWWIXCI)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Монитор Samsung 34&quot; C34G55TWWI черный (LC34G55TWWIXCI) - фото 1
Монитор Samsung 34&quot; C34G55TWWI черный (LC34G55TWWIXCI) - фото 2
Монитор Samsung 34&quot; C34G55TWWI черный (LC34G55TWWIXCI) - фото 3
Монитор Samsung 34&quot; C34G55TWWI черный (LC34G55TWWIXCI) - фото 4
Монитор Samsung 34&quot; C34G55TWWI черный (LC34G55TWWIXCI) - фото 5
Монитор Samsung 34&quot; C34G55TWWI черный (LC34G55TWWIXCI) - фото 6
Монитор Samsung 34&quot; C34G55TWWI черный (LC34G55TWWIXCI) - фото 7
Монитор Samsung 34&quot; C34G55TWWI черный (LC34G55TWWIXCI) - фото 8
Монитор Samsung 34&quot; C34G55TWWI черный (LC34G55TWWIXCI) - фото 9
Монитор Samsung 34&quot; C34G55TWWI черный (LC34G55TWWIXCI) - фото 10
Монитор Samsung 34&quot; C34G55TWWI черный (LC34G55TWWIXCI) - фото 11
Монитор Samsung 34&quot; C34G55TWWI черный (LC34G55TWWIXCI) - фото 12
Монитор Samsung 34&quot; C34G55TWWI черный (LC34G55TWWIXCI) - фото 13
Монитор Samsung 34&quot; C34G55TWWI черный (LC34G55TWWIXCI) - фото 14
Монитор Samsung 34&quot; C34G55TWWI черный (LC34G55TWWIXCI) - фото 15
Монитор Samsung 34&quot; C34G55TWWI черный (LC34G55TWWIXCI) - фото 16
Монитор Samsung 34&quot; C34G55TWWI черный (LC34G55TWWIXCI) - фото 17
Монитор Samsung 34&quot; C34G55TWWI черный (LC34G55TWWIXCI) - фото 18
Монитор Samsung 34&quot; C34G55TWWI черный (LC34G55TWWIXCI) - фото 19
Монитор Samsung 34&quot; C34G55TWWI черный (LC34G55TWWIXCI) - фото 20
Монитор Samsung 34&quot; C34G55TWWI черный (LC34G55TWWIXCI) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
34
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
статическая - 2500:1
Частота обновления, Гц
165
Яркость
250 Кд/м?
  • Монитор Samsung 34&quot; C34G55TWWI черный (LC34G55TWWIXCI) - фото 1
  • Монитор Samsung 34&quot; C34G55TWWI черный (LC34G55TWWIXCI) - фото 2
  • Монитор Samsung 34&quot; C34G55TWWI черный (LC34G55TWWIXCI) - фото 3
  • Монитор Samsung 34&quot; C34G55TWWI черный (LC34G55TWWIXCI) - фото 4
  • Монитор Samsung 34&quot; C34G55TWWI черный (LC34G55TWWIXCI) - фото 5
  • Монитор Samsung 34&quot; C34G55TWWI черный (LC34G55TWWIXCI) - фото 6
  • Монитор Samsung 34&quot; C34G55TWWI черный (LC34G55TWWIXCI) - фото 7
  • Монитор Samsung 34&quot; C34G55TWWI черный (LC34G55TWWIXCI) - фото 8
  • Монитор Samsung 34&quot; C34G55TWWI черный (LC34G55TWWIXCI) - фото 9
  • Монитор Samsung 34&quot; C34G55TWWI черный (LC34G55TWWIXCI) - фото 10
  • Монитор Samsung 34&quot; C34G55TWWI черный (LC34G55TWWIXCI) - фото 11
  • Монитор Samsung 34&quot; C34G55TWWI черный (LC34G55TWWIXCI) - фото 12
  • Монитор Samsung 34&quot; C34G55TWWI черный (LC34G55TWWIXCI) - фото 13
  • Монитор Samsung 34&quot; C34G55TWWI черный (LC34G55TWWIXCI) - фото 14
  • Монитор Samsung 34&quot; C34G55TWWI черный (LC34G55TWWIXCI) - фото 15
  • Монитор Samsung 34&quot; C34G55TWWI черный (LC34G55TWWIXCI) - фото 16
  • Монитор Samsung 34&quot; C34G55TWWI черный (LC34G55TWWIXCI) - фото 17
  • Монитор Samsung 34&quot; C34G55TWWI черный (LC34G55TWWIXCI) - фото 18
  • Монитор Samsung 34&quot; C34G55TWWI черный (LC34G55TWWIXCI) - фото 19
  • Монитор Samsung 34&quot; C34G55TWWI черный (LC34G55TWWIXCI) - фото 20
  • Монитор Samsung 34&quot; C34G55TWWI черный (LC34G55TWWIXCI) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 720 руб. 
Начислим 380 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 557265
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Монитор Samsung 34" C34G55TWWI черный (LC34G55TWWIXCI)
23 720 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
да
Особенности
Защита зрения
Комплектация
HDMI кабель, кабель питания
Диагональ экрана, дюйм
34
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
статическая - 2500:1
Частота обновления, Гц
165
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
HDMI
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Встроенная Web камера
Нет
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
38
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х43х20
Вес, кг.
5

Описание товара Монитор Samsung 34" C34G55TWWI черный (LC34G55TWWIXCI)

Samsung 34" C34G55TWWI (Odyssey G5) - изогнутый 34-дюймовый игровой монитор с VA-панелью и разрешением UWQHD 3440x1440, входящий в геймерскую линейку Odyssey. За счёт кривизны 1000R и формата 21:9 модель создаёт эффект панорамного обзора и максимального погружения в игровой мир или кино.

Для кого и под какие задачи

Монитор рассчитан на геймеров и пользователей, которым важна широкая картинка, высокая частота обновления и качественная передача тёмных сцен. Ультраширокое разрешение удобно и для продуктивной работы: открытые рядом несколько окон, таймлинии, таблицы и графики умещаются без постоянного переключения.

Картинка и скорость

VA-панель с контрастностью около 2500:1 и яркостью 250 кд/м2 обеспечивает насыщенные цвета и глубокие тени, а поддержка HDR10 расширяет динамический диапазон в совместимом контенте. Разрешение 3440x1440 даёт хорошую детализацию без чрезмерной нагрузки на видеокарту по сравнению с 4K, сохраняя баланс между качеством и производительностью.

Гейминг и технологии

Частота 165 Гц и отклик 1 мс MPRT снижают размытие движения и инпут-лаг, делая монитор подходящим для быстрых шутеров и соревновательных игр. Технология AMD FreeSync Premium в широком диапазоне частот устраняет разрывы и подёргивания, поддерживая плавность изображения даже при нестабильном FPS.

Подключения и удобство

Для подключения предусмотрены DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 и аудиовыход, что покрывает потребности игровых ПК и консолей. Поддержка VESA-крепления 75x75 и аккуратный корпус с тонкими рамками позволяют легко интегрировать монитор в настенный или многомониторный сетап.



Теги товара: большие, с hdmi

Отзывы о товаре Монитор Samsung 34" C34G55TWWI черный (LC34G55TWWIXCI)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
да
Особенности
Защита зрения
Комплектация
HDMI кабель, кабель питания
Диагональ экрана, дюйм
34
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
статическая - 2500:1
Развернуть
Частота обновления, Гц
165
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
HDMI
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Встроенная Web камера
Нет
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
38
Страна производитель
Китай
Описание

Samsung 34" C34G55TWWI (Odyssey G5) - изогнутый 34-дюймовый игровой монитор с VA-панелью и разрешением UWQHD 3440x1440, входящий в геймерскую линейку Odyssey. За счёт кривизны 1000R и формата 21:9 модель создаёт эффект панорамного обзора и максимального погружения в игровой мир или кино.

Для кого и под какие задачи

Монитор рассчитан на геймеров и пользователей, которым важна широкая картинка, высокая частота обновления и качественная передача тёмных сцен. Ультраширокое разрешение удобно и для продуктивной работы: открытые рядом несколько окон, таймлинии, таблицы и графики умещаются без постоянного переключения.

Картинка и скорость

VA-панель с контрастностью около 2500:1 и яркостью 250 кд/м2 обеспечивает насыщенные цвета и глубокие тени, а поддержка HDR10 расширяет динамический диапазон в совместимом контенте. Разрешение 3440x1440 даёт хорошую детализацию без чрезмерной нагрузки на видеокарту по сравнению с 4K, сохраняя баланс между качеством и производительностью.

Гейминг и технологии

Частота 165 Гц и отклик 1 мс MPRT снижают размытие движения и инпут-лаг, делая монитор подходящим для быстрых шутеров и соревновательных игр. Технология AMD FreeSync Premium в широком диапазоне частот устраняет разрывы и подёргивания, поддерживая плавность изображения даже при нестабильном FPS.

Подключения и удобство

Для подключения предусмотрены DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 и аудиовыход, что покрывает потребности игровых ПК и консолей. Поддержка VESA-крепления 75x75 и аккуратный корпус с тонкими рамками позволяют легко интегрировать монитор в настенный или многомониторный сетап.



Теги товара: большие, с hdmi
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Samsung 34" C34G55TWWI черный (LC34G55TWWIXCI) - этот товар вы можете купить по цене 23720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...