Описание товара Монитор Samsung 34" C34G55TWWI черный (LC34G55TWWIXCI)

Samsung 34" C34G55TWWI (Odyssey G5) - изогнутый 34-дюймовый игровой монитор с VA-панелью и разрешением UWQHD 3440x1440, входящий в геймерскую линейку Odyssey. За счёт кривизны 1000R и формата 21:9 модель создаёт эффект панорамного обзора и максимального погружения в игровой мир или кино.

Для кого и под какие задачи

Монитор рассчитан на геймеров и пользователей, которым важна широкая картинка, высокая частота обновления и качественная передача тёмных сцен. Ультраширокое разрешение удобно и для продуктивной работы: открытые рядом несколько окон, таймлинии, таблицы и графики умещаются без постоянного переключения.

Картинка и скорость

VA-панель с контрастностью около 2500:1 и яркостью 250 кд/м2 обеспечивает насыщенные цвета и глубокие тени, а поддержка HDR10 расширяет динамический диапазон в совместимом контенте. Разрешение 3440x1440 даёт хорошую детализацию без чрезмерной нагрузки на видеокарту по сравнению с 4K, сохраняя баланс между качеством и производительностью.

Гейминг и технологии

Частота 165 Гц и отклик 1 мс MPRT снижают размытие движения и инпут-лаг, делая монитор подходящим для быстрых шутеров и соревновательных игр. Технология AMD FreeSync Premium в широком диапазоне частот устраняет разрывы и подёргивания, поддерживая плавность изображения даже при нестабильном FPS.

Подключения и удобство

Для подключения предусмотрены DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 и аудиовыход, что покрывает потребности игровых ПК и консолей. Поддержка VESA-крепления 75x75 и аккуратный корпус с тонкими рамками позволяют легко интегрировать монитор в настенный или многомониторный сетап.