Top.Mail.Ru
Монитор Acer 31,5'' B327QKB1bmiiprx (UM.JB7CD.101) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Монитор Acer 31,5'' B327QKB1bmiiprx (UM.JB7CD.101)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Монитор Acer 31,5&#039;&#039; B327QKB1bmiiprx (UM.JB7CD.101) - фото 1
Монитор Acer 31,5&#039;&#039; B327QKB1bmiiprx (UM.JB7CD.101) - фото 2
Монитор Acer 31,5&#039;&#039; B327QKB1bmiiprx (UM.JB7CD.101) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
3000:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
300 Кд/м?
  • Монитор Acer 31,5&#039;&#039; B327QKB1bmiiprx (UM.JB7CD.101) - фото 1
  • Монитор Acer 31,5&#039;&#039; B327QKB1bmiiprx (UM.JB7CD.101) - фото 2
  • Монитор Acer 31,5&#039;&#039; B327QKB1bmiiprx (UM.JB7CD.101) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738105
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
нет
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
3000:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Регулировка по высоте
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
27
Габаритные размеры с подставкой
713.7х583.4х246
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х51х16
Вес, кг.
11.64

Описание товара Монитор Acer 31,5'' B327QKB1bmiiprx (UM.JB7CD.101)

Откройте для себя новый уровень детализации и рабочего пространства с монитором Acer диагональю 31,5 дюйма. Эта широкоформатная модель создана для тех, кто ценит чёткость, глубину изображения и эргономичный комфорт в течение всего дня. Сердцем этого устройства является матрица типа VA с разрешением 3840 на 2160 пикселей, что соответствует стандарту 4К. Вы будете видеть мельчайшие детали в фотографиях, документах и фильмах, а высокая плотность пикселей делает картинку невероятно чистой и реалистичной. Матовая поверхность экрана надёжно гасит блики, позволяя комфортно работать даже при ярком освещении. Технология высокой динамической контрастности 100 000 000:1 в сочетании с поддержкой стандарта HDR10 обеспечивает глубокий, насыщенный чёрный цвет и яркие, живые оттенки в подсвеченных областях, раскрывая всю палитру контента. Частота обновления 60 Гц и время отклика 4 миллисекунды гарантируют плавную смену кадров без размытия в динамичных сценах. Технология переменной частоты обновления AMD FreeSync синхронизирует частоту кадров монитора с частотой вывода вашей видеокарты, полностью устраняя рывки и разрывы изображения в играх и при просмотре видео. Широкие углы обмотра по вертикали и горизонтали, достигающие 178 градусов, позволяют сохранять цветопередачу и контрастность даже при взгляде на экран сбоку. Эргономичная подставка предоставляет свободу для создания идеального рабочего места. Вы можете регулировать высоту монитора в диапазоне до 135 миллиметров, а также поворачивать экран на 90 градусов в портретный режим, что незаменимо для работы с кодом, длинными документами или веб-страницами. При необходимости вы легко сможете установить монитор на кронштейн или совместимое крепление стандарта VESA 100 на 100 миллиметров.



Теги товара: большие, с колонками

Отзывы о товаре Монитор Acer 31,5'' B327QKB1bmiiprx (UM.JB7CD.101)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
нет
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
3000:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
300 Кд/м?
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Регулировка по высоте
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
27
Габаритные размеры с подставкой
713.7х583.4х246
Страна производитель
Китай
Описание
Откройте для себя новый уровень детализации и рабочего пространства с монитором Acer диагональю 31,5 дюйма. Эта широкоформатная модель создана для тех, кто ценит чёткость, глубину изображения и эргономичный комфорт в течение всего дня. Сердцем этого устройства является матрица типа VA с разрешением 3840 на 2160 пикселей, что соответствует стандарту 4К. Вы будете видеть мельчайшие детали в фотографиях, документах и фильмах, а высокая плотность пикселей делает картинку невероятно чистой и реалистичной. Матовая поверхность экрана надёжно гасит блики, позволяя комфортно работать даже при ярком освещении. Технология высокой динамической контрастности 100 000 000:1 в сочетании с поддержкой стандарта HDR10 обеспечивает глубокий, насыщенный чёрный цвет и яркие, живые оттенки в подсвеченных областях, раскрывая всю палитру контента. Частота обновления 60 Гц и время отклика 4 миллисекунды гарантируют плавную смену кадров без размытия в динамичных сценах. Технология переменной частоты обновления AMD FreeSync синхронизирует частоту кадров монитора с частотой вывода вашей видеокарты, полностью устраняя рывки и разрывы изображения в играх и при просмотре видео. Широкие углы обмотра по вертикали и горизонтали, достигающие 178 градусов, позволяют сохранять цветопередачу и контрастность даже при взгляде на экран сбоку. Эргономичная подставка предоставляет свободу для создания идеального рабочего места. Вы можете регулировать высоту монитора в диапазоне до 135 миллиметров, а также поворачивать экран на 90 градусов в портретный режим, что незаменимо для работы с кодом, длинными документами или веб-страницами. При необходимости вы легко сможете установить монитор на кронштейн или совместимое крепление стандарта VESA 100 на 100 миллиметров.


Теги товара: большие, с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Acer 31,5'' B327QKB1bmiiprx (UM.JB7CD.101) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...