Монитор Acer 31,5'' B327QKB1bmiiprx (UM.JB7CD.101)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Монитор Acer 31,5'' B327QKB1bmiiprx (UM.JB7CD.101)
Откройте для себя новый уровень детализации и рабочего пространства с монитором Acer диагональю 31,5 дюйма. Эта широкоформатная модель создана для тех, кто ценит чёткость, глубину изображения и эргономичный комфорт в течение всего дня. Сердцем этого устройства является матрица типа VA с разрешением 3840 на 2160 пикселей, что соответствует стандарту 4К. Вы будете видеть мельчайшие детали в фотографиях, документах и фильмах, а высокая плотность пикселей делает картинку невероятно чистой и реалистичной. Матовая поверхность экрана надёжно гасит блики, позволяя комфортно работать даже при ярком освещении. Технология высокой динамической контрастности 100 000 000:1 в сочетании с поддержкой стандарта HDR10 обеспечивает глубокий, насыщенный чёрный цвет и яркие, живые оттенки в подсвеченных областях, раскрывая всю палитру контента. Частота обновления 60 Гц и время отклика 4 миллисекунды гарантируют плавную смену кадров без размытия в динамичных сценах. Технология переменной частоты обновления AMD FreeSync синхронизирует частоту кадров монитора с частотой вывода вашей видеокарты, полностью устраняя рывки и разрывы изображения в играх и при просмотре видео. Широкие углы обмотра по вертикали и горизонтали, достигающие 178 градусов, позволяют сохранять цветопередачу и контрастность даже при взгляде на экран сбоку. Эргономичная подставка предоставляет свободу для создания идеального рабочего места. Вы можете регулировать высоту монитора в диапазоне до 135 миллиметров, а также поворачивать экран на 90 градусов в портретный режим, что незаменимо для работы с кодом, длинными документами или веб-страницами. При необходимости вы легко сможете установить монитор на кронштейн или совместимое крепление стандарта VESA 100 на 100 миллиметров.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: большие, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: большие, с колонками
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