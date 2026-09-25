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Монитор MSI 23,8" PRO MP245PDG E14 (9S6-3PF39M-005) купить с доставкой в Москве
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Монитор MSI 23,8" PRO MP245PDG E14 (9S6-3PF39M-005)

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Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP245PDG E14 (9S6-3PF39M-005) - фото 1
Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP245PDG E14 (9S6-3PF39M-005) - фото 2
Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP245PDG E14 (9S6-3PF39M-005) - фото 3
Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP245PDG E14 (9S6-3PF39M-005) - фото 4
Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP245PDG E14 (9S6-3PF39M-005) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
144
Яркость
250 Кд/м?
  • Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP245PDG E14 (9S6-3PF39M-005) - фото 1
  • Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP245PDG E14 (9S6-3PF39M-005) - фото 2
  • Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP245PDG E14 (9S6-3PF39M-005) - фото 3
  • Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP245PDG E14 (9S6-3PF39M-005) - фото 4
  • Монитор MSI 23,8&quot; PRO MP245PDG E14 (9S6-3PF39M-005) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 840 руб. 
Начислим 366 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738153
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Монитор MSI 23,8" PRO MP245PDG E14 (9S6-3PF39M-005)
22 840 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Особенности
подсветка без мерцания
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
144
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 1, USB Type-A х 4 шт, USB Type-B х 1, Ethernet, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Встроенная Web камера
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Габаритные размеры с подставкой
539x536x226 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х51х12
Вес, кг.
8.2

Описание товара Монитор MSI 23,8" PRO MP245PDG E14 (9S6-3PF39M-005)

**Монитор MSI PRO MP245PDG E14 — стильное и функциональное решение для офиса** Ищете качественный монитор для работы в офисе? MSI PRO MP245PDG E14 — отличный выбор! С диагональю 23,8 дюйма и разрешением Full HD (1920 x 1080) он обеспечит чёткое и детализированное изображение. **Почему стоит выбрать MSI PRO MP245PDG E14?** * **Плавная картинка:** частота обновления 144 Гц и время отклика 4 мс гарантируют плавность изображения — идеально для динамичной работы. * **Комфортная работа:** антибликовая поверхность экрана и технология Flicker Free снизят нагрузку на глаза даже при длительной работе. * **Поддержка HDR:** наслаждайтесь более насыщенными и реалистичными цветами. * **Универсальность подключения:** монитор оснащён различными интерфейсами — HDMI (2.0b), DisplayPort (1.2a), USB Type-C (с поддержкой Power Delivery до 98 Вт), двумя USB 3.2 и RJ45. * **Гибкость настройки:** регулируйте высоту, поворачивайте монитор по горизонтали и устанавливайте в портретный режим — настраивайте рабочее место под себя. * **Дополнительные удобства:** встроенные динамики и разъём для наушников избавят от необходимости подключать внешнюю акустику, а встроенная веб-камера расширит возможности для коммуникации. **Технические характеристики:** * тип экрана: IPS; * разрешение: 1920 x 1080 (Full HD); * частота обновления: 144 Гц; * время отклика: 4 мс; * яркость: 250 кд/м?; * соотношение сторон: 16:9; * поддержка AMD FreeSync: да; * крепление VESA: 100 x 100 мм; * цвет корпуса: чёрный. С монитором MSI PRO MP245PDG E14 ваша работа станет более продуктивной и комфортной!



Теги товара: 144 Гц, с колонками

Отзывы о товаре Монитор MSI 23,8" PRO MP245PDG E14 (9S6-3PF39M-005)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Особенности
подсветка без мерцания
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
144
Яркость
250 Кд/м?
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 1, USB Type-A х 4 шт, USB Type-B х 1, Ethernet, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Встроенная Web камера
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Габаритные размеры с подставкой
539x536x226 мм
Страна производитель
Китай
Описание
**Монитор MSI PRO MP245PDG E14 — стильное и функциональное решение для офиса** Ищете качественный монитор для работы в офисе? MSI PRO MP245PDG E14 — отличный выбор! С диагональю 23,8 дюйма и разрешением Full HD (1920 x 1080) он обеспечит чёткое и детализированное изображение. **Почему стоит выбрать MSI PRO MP245PDG E14?** * **Плавная картинка:** частота обновления 144 Гц и время отклика 4 мс гарантируют плавность изображения — идеально для динамичной работы. * **Комфортная работа:** антибликовая поверхность экрана и технология Flicker Free снизят нагрузку на глаза даже при длительной работе. * **Поддержка HDR:** наслаждайтесь более насыщенными и реалистичными цветами. * **Универсальность подключения:** монитор оснащён различными интерфейсами — HDMI (2.0b), DisplayPort (1.2a), USB Type-C (с поддержкой Power Delivery до 98 Вт), двумя USB 3.2 и RJ45. * **Гибкость настройки:** регулируйте высоту, поворачивайте монитор по горизонтали и устанавливайте в портретный режим — настраивайте рабочее место под себя. * **Дополнительные удобства:** встроенные динамики и разъём для наушников избавят от необходимости подключать внешнюю акустику, а встроенная веб-камера расширит возможности для коммуникации. **Технические характеристики:** * тип экрана: IPS; * разрешение: 1920 x 1080 (Full HD); * частота обновления: 144 Гц; * время отклика: 4 мс; * яркость: 250 кд/м?; * соотношение сторон: 16:9; * поддержка AMD FreeSync: да; * крепление VESA: 100 x 100 мм; * цвет корпуса: чёрный. С монитором MSI PRO MP245PDG E14 ваша работа станет более продуктивной и комфортной!


Теги товара: 144 Гц, с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Монитор MSI 23,8" PRO MP245PDG E14 (9S6-3PF39M-005) - по цене 22840 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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