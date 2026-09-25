Монитор MSI 23,8" PRO MP245PDG E14 (9S6-3PF39M-005)
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Характеристики
Описание товара Монитор MSI 23,8" PRO MP245PDG E14 (9S6-3PF39M-005)
**Монитор MSI PRO MP245PDG E14 — стильное и функциональное решение для офиса** Ищете качественный монитор для работы в офисе? MSI PRO MP245PDG E14 — отличный выбор! С диагональю 23,8 дюйма и разрешением Full HD (1920 x 1080) он обеспечит чёткое и детализированное изображение. **Почему стоит выбрать MSI PRO MP245PDG E14?** * **Плавная картинка:** частота обновления 144 Гц и время отклика 4 мс гарантируют плавность изображения — идеально для динамичной работы. * **Комфортная работа:** антибликовая поверхность экрана и технология Flicker Free снизят нагрузку на глаза даже при длительной работе. * **Поддержка HDR:** наслаждайтесь более насыщенными и реалистичными цветами. * **Универсальность подключения:** монитор оснащён различными интерфейсами — HDMI (2.0b), DisplayPort (1.2a), USB Type-C (с поддержкой Power Delivery до 98 Вт), двумя USB 3.2 и RJ45. * **Гибкость настройки:** регулируйте высоту, поворачивайте монитор по горизонтали и устанавливайте в портретный режим — настраивайте рабочее место под себя. * **Дополнительные удобства:** встроенные динамики и разъём для наушников избавят от необходимости подключать внешнюю акустику, а встроенная веб-камера расширит возможности для коммуникации. **Технические характеристики:** * тип экрана: IPS; * разрешение: 1920 x 1080 (Full HD); * частота обновления: 144 Гц; * время отклика: 4 мс; * яркость: 250 кд/м?; * соотношение сторон: 16:9; * поддержка AMD FreeSync: да; * крепление VESA: 100 x 100 мм; * цвет корпуса: чёрный. С монитором MSI PRO MP245PDG E14 ваша работа станет более продуктивной и комфортной!
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Теги товара: 144 Гц, с колонками
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Теги товара: 144 Гц, с колонками
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