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Монитор LG 34" 34U640B-B 1800R купить с доставкой в Москве
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Монитор LG 34" 34U640B-B 1800R

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Монитор LG 34&quot; 34U640B-B 1800R - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
34
Поверхность экрана
матовая
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
3000:1
Частота обновления, Гц
144
Яркость
300 Кд/м?
Время отклика
5
  • Монитор LG 34&quot; 34U640B-B 1800R - фото 1
  • Монитор LG 34&quot; 34U640B-B 1800R - фото 2
  • Монитор LG 34&quot; 34U640B-B 1800R - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 010 руб. 
Начислим 385 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738146
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Монитор LG 34" 34U640B-B 1800R
24 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
да
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
34
Поверхность экрана
матовая
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
3000:1
Частота обновления, Гц
144
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, USB Type-A х 2 шт
Разъем HDMI
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Габаритные размеры с подставкой
809.1х464.4х220 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
98х48х18
Вес, кг.
10.5

Описание товара Монитор LG 34" 34U640B-B 1800R

Монитор LG UltraWide 34U640B-B с изогнутым экраном 34" и разрешением 3440?1440 подходит для работы и игр. Частота обновления 144 Гц и FreeSync Premium делают изображение плавным и чётким. Модель оснащена VA-матрицей с широкими углами обзора и поддержкой HDR10.



Теги товара: 144 Гц, большие

Отзывы о товаре Монитор LG 34" 34U640B-B 1800R




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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
да
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
34
Поверхность экрана
матовая
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
3000:1
Частота обновления, Гц
144
Яркость
300 Кд/м?
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, USB Type-A х 2 шт
Разъем HDMI
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Габаритные размеры с подставкой
809.1х464.4х220 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор LG UltraWide 34U640B-B с изогнутым экраном 34" и разрешением 3440?1440 подходит для работы и игр. Частота обновления 144 Гц и FreeSync Premium делают изображение плавным и чётким. Модель оснащена VA-матрицей с широкими углами обзора и поддержкой HDR10.


Теги товара: 144 Гц, большие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор LG 34" 34U640B-B 1800R - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 24010 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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