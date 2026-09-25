Монитор LG 34" 34U640B-B 1800R
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
34
Поверхность экрана
матовая
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
3000:1
Частота обновления, Гц
144
Яркость
300 Кд/м?
Время отклика
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 010 руб.
В наличии
Код товара: 738146
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24 010 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
да
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
34
Поверхность экрана
матовая
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
3000:1
Частота обновления, Гц
144
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, USB Type-A х 2 шт
Разъем HDMI
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Габаритные размеры с подставкой
809.1х464.4х220 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
98х48х18
Вес, кг.
10.5
Описание товара Монитор LG 34" 34U640B-B 1800R
Монитор LG UltraWide 34U640B-B с изогнутым экраном 34" и разрешением 3440?1440 подходит для работы и игр. Частота обновления 144 Гц и FreeSync Premium делают изображение плавным и чётким. Модель оснащена VA-матрицей с широкими углами обзора и поддержкой HDR10.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
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Бренд
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
да
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
34
Поверхность экрана
матовая
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
3000:1
Частота обновления, Гц
144
Яркость
300 Кд/м?
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, USB Type-A х 2 шт
Разъем HDMI
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Габаритные размеры с подставкой
809.1х464.4х220 мм
Страна производитель
Китай
Монитор LG UltraWide 34U640B-B с изогнутым экраном 34" и разрешением 3440?1440 подходит для работы и игр. Частота обновления 144 Гц и FreeSync Premium делают изображение плавным и чётким. Модель оснащена VA-матрицей с широкими углами обзора и поддержкой HDR10.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
Монитор LG 34" 34U640B-B 1800R - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 24010 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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