Монитор MSI 34" PRO MP341CQ 1500R, (9S6-3PB2CT-041)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Монитор MSI 34" PRO MP341CQ 1500R, (9S6-3PB2CT-041)
Монитор MSI Pro MP341CQ сочетает в себе передовые технологии и функциональность, обеспечивая уникальное визуальное впечатление при использовании. Благодаря изогнутому экрану 1500R пользователь может видеть мельчайшие детали картинки в высоком качестве. Удобное приложение Display Kit предлагает дополнительные настройки и инструменты. Матрица VA Матрица VA с временем отклика 1 мс воспроизводит четкую и плавную картинку в формате Ultra HD 2K (1440p). Поддержка максимальной частоты обновления 100 Гц гарантирует плавность изображения при воспроизведении динамичных сцен. Адаптивная синхронизация Adaptive-Sync устраняет разрыв картинки и прерывание частоты кадров, что гарантирует высокое качество изображения при просмотре видеороликов, в казуальных играх и ежедневной работе. Комфортная эксплуатация Функции защиты зрения и матовая поверхность панели предотвращают появление бликов, сохраняя изображение контрастным и насыщенным при любом освещении. Настраиваемый наклон подставки, позволяет подобрать оптимальный угол обзора для максимального удобства. Мультимедийные возможности и установка Монитор MSI Pro MP341CQ оснащен встроенной акустической системой с двумя динамиками мощностью по 2 Вт. Большой набор разъемов обеспечивает простое и быстрое подключение совместимого оборудования. Поддержка стандарта VESA 100х100 позволяет устанавливать монитор на стену.
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Теги товара: большие, с hdmi, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, lg 27"
Теги товара: большие, с hdmi, с колонками
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