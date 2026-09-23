Top.Mail.Ru
Монитор MSI 34" PRO MP341CQ 1500R, (9S6-3PB2CT-041) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Монитор MSI 34" PRO MP341CQ 1500R, (9S6-3PB2CT-041)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Монитор MSI 34&quot; PRO MP341CQ 1500R, (9S6-3PB2CT-041) - фото 1
Монитор MSI 34&quot; PRO MP341CQ 1500R, (9S6-3PB2CT-041) - фото 2
Монитор MSI 34&quot; PRO MP341CQ 1500R, (9S6-3PB2CT-041) - фото 3
Монитор MSI 34&quot; PRO MP341CQ 1500R, (9S6-3PB2CT-041) - фото 4
Монитор MSI 34&quot; PRO MP341CQ 1500R, (9S6-3PB2CT-041) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
34
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
3000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
300 Кд/м?
  • Монитор MSI 34&quot; PRO MP341CQ 1500R, (9S6-3PB2CT-041) - фото 1
  • Монитор MSI 34&quot; PRO MP341CQ 1500R, (9S6-3PB2CT-041) - фото 2
  • Монитор MSI 34&quot; PRO MP341CQ 1500R, (9S6-3PB2CT-041) - фото 3
  • Монитор MSI 34&quot; PRO MP341CQ 1500R, (9S6-3PB2CT-041) - фото 4
  • Монитор MSI 34&quot; PRO MP341CQ 1500R, (9S6-3PB2CT-041) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738184
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
да
Особенности
Flicker Free, Low Blue light
Комплектация
Монитор, кабель HDMI, кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
34
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
3000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
2 x HDMI, DisplayPort, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
60
Габаритные размеры с подставкой
809.3х469.5х237 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
98х50х19
Вес, кг.
9.6

Описание товара Монитор MSI 34" PRO MP341CQ 1500R, (9S6-3PB2CT-041)

Монитор MSI Pro MP341CQ сочетает в себе передовые технологии и функциональность, обеспечивая уникальное визуальное впечатление при использовании. Благодаря изогнутому экрану 1500R пользователь может видеть мельчайшие детали картинки в высоком качестве. Удобное приложение Display Kit предлагает дополнительные настройки и инструменты. Матрица VA Матрица VA с временем отклика 1 мс воспроизводит четкую и плавную картинку в формате Ultra HD 2K (1440p). Поддержка максимальной частоты обновления 100 Гц гарантирует плавность изображения при воспроизведении динамичных сцен. Адаптивная синхронизация Adaptive-Sync устраняет разрыв картинки и прерывание частоты кадров, что гарантирует высокое качество изображения при просмотре видеороликов, в казуальных играх и ежедневной работе. Комфортная эксплуатация Функции защиты зрения и матовая поверхность панели предотвращают появление бликов, сохраняя изображение контрастным и насыщенным при любом освещении. Настраиваемый наклон подставки, позволяет подобрать оптимальный угол обзора для максимального удобства. Мультимедийные возможности и установка Монитор MSI Pro MP341CQ оснащен встроенной акустической системой с двумя динамиками мощностью по 2 Вт. Большой набор разъемов обеспечивает простое и быстрое подключение совместимого оборудования. Поддержка стандарта VESA 100х100 позволяет устанавливать монитор на стену.



Теги товара: большие, с hdmi, с колонками

Отзывы о товаре Монитор MSI 34" PRO MP341CQ 1500R, (9S6-3PB2CT-041)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
да
Особенности
Flicker Free, Low Blue light
Комплектация
Монитор, кабель HDMI, кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
34
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
3000:1
Частота обновления, Гц
100
Развернуть
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
2 x HDMI, DisplayPort, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
60
Габаритные размеры с подставкой
809.3х469.5х237 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор MSI Pro MP341CQ сочетает в себе передовые технологии и функциональность, обеспечивая уникальное визуальное впечатление при использовании. Благодаря изогнутому экрану 1500R пользователь может видеть мельчайшие детали картинки в высоком качестве. Удобное приложение Display Kit предлагает дополнительные настройки и инструменты. Матрица VA Матрица VA с временем отклика 1 мс воспроизводит четкую и плавную картинку в формате Ultra HD 2K (1440p). Поддержка максимальной частоты обновления 100 Гц гарантирует плавность изображения при воспроизведении динамичных сцен. Адаптивная синхронизация Adaptive-Sync устраняет разрыв картинки и прерывание частоты кадров, что гарантирует высокое качество изображения при просмотре видеороликов, в казуальных играх и ежедневной работе. Комфортная эксплуатация Функции защиты зрения и матовая поверхность панели предотвращают появление бликов, сохраняя изображение контрастным и насыщенным при любом освещении. Настраиваемый наклон подставки, позволяет подобрать оптимальный угол обзора для максимального удобства. Мультимедийные возможности и установка Монитор MSI Pro MP341CQ оснащен встроенной акустической системой с двумя динамиками мощностью по 2 Вт. Большой набор разъемов обеспечивает простое и быстрое подключение совместимого оборудования. Поддержка стандарта VESA 100х100 позволяет устанавливать монитор на стену.


Теги товара: большие, с hdmi, с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор MSI 34" PRO MP341CQ 1500R, (9S6-3PB2CT-041) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...