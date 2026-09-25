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Монитор LG 31,5" 32U720A-B купить с доставкой в Москве
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Монитор LG 31,5" 32U720A-B

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
3000:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
250 Кд/м?
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  • Монитор LG 31,5&quot; 32U720A-B - фото 2
  • Монитор LG 31,5&quot; 32U720A-B - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 870 руб. 
Начислим 398 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738143
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Монитор LG 31,5" 32U720A-B
24 870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
режим чтения; приложение LG Switch; поворот по горизонтали (-30°/+30°)
Комплектация
Монитор, кабель USB Type-C - USB Type-C, кабель HDMI - HDMI, адаптер питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
3000:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
2 x HDMI, DisplayPort, USB Type-C, аудиовход
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
0
Габаритные размеры с подставкой
714 x 598 x 250 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х50х22
Вес, кг.
10.7

Описание товара Монитор LG 31,5" 32U720A-B

Откройте для себя новый уровень детализации и комфорта в работе и развлечениях с монитором LG 32U720A-B UltraFine. Эта тридцатидвухдюймовая модель с великолепным разрешением 4K станет центральным элементом вашего цифрового пространства, предлагая исключительное качество изображения и продуманную эргономику. Мощь разрешения 3840 на 2160 пикселей на матрице типа VA раскрывает невероятную чёткость. Вы увидите мельчайшие детали в фотографиях, тончайшие линии в чертежах и максимальную глубину в видеоиграх и фильмах. Широкоформатный экран с матовым покрытием эффективно гасит блики, позволяя полностью сосредоточиться на контенте. Высокая контрастность на уровне 3000 к 1 обеспечивает глубокий, насыщенный чёрный цвет и яркие светлые участки, создавая объёмную и реалистичную картинку. Цветовой охват DCI-P3 в 90 процентов и поддержка более миллиарда оттенков гарантируют точную и естественную цветопередачу, что критически важно для дизайнеров и редакторов. Технология HDR10 добавляет изображению динамический диапазон, расширяя палитру воспринимаемых глазом деталей в светлых и тёмных сценах. А благодаря широким углам обзора в 178 градусов по вертикали и горизонтали картинка остаётся стабильной и не теряет цвет, даже если смотреть на экран сбоку. Этот монитор создан для долгой и комфортной работы. Встроенная защита от мерцания и фильтр синего света помогают снизить нагрузку на глаза, а специальный режим чтения оптимизирует контрастность для работы с текстами. Эргономичная подставка предоставляет полную свободу настройки: вы можете регулировать высоту экрана в пределах 130 миллиметров, наклонять его на пять градусов назад или двадцать пять вперёд, поворачивать влево и вправо на тридцать градусов и даже развернуть на 90 градусов для работы в портретной ориентации. Стандартное крепление 100 на 100 миллиметров позволяет легко установить монитор на кронштейн.



Теги товара: большие, с колонками

Отзывы о товаре Монитор LG 31,5" 32U720A-B




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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
режим чтения; приложение LG Switch; поворот по горизонтали (-30°/+30°)
Комплектация
Монитор, кабель USB Type-C - USB Type-C, кабель HDMI - HDMI, адаптер питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
3000:1
Развернуть
Частота обновления, Гц
60
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
2 x HDMI, DisplayPort, USB Type-C, аудиовход
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
0
Габаритные размеры с подставкой
714 x 598 x 250 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Откройте для себя новый уровень детализации и комфорта в работе и развлечениях с монитором LG 32U720A-B UltraFine. Эта тридцатидвухдюймовая модель с великолепным разрешением 4K станет центральным элементом вашего цифрового пространства, предлагая исключительное качество изображения и продуманную эргономику. Мощь разрешения 3840 на 2160 пикселей на матрице типа VA раскрывает невероятную чёткость. Вы увидите мельчайшие детали в фотографиях, тончайшие линии в чертежах и максимальную глубину в видеоиграх и фильмах. Широкоформатный экран с матовым покрытием эффективно гасит блики, позволяя полностью сосредоточиться на контенте. Высокая контрастность на уровне 3000 к 1 обеспечивает глубокий, насыщенный чёрный цвет и яркие светлые участки, создавая объёмную и реалистичную картинку. Цветовой охват DCI-P3 в 90 процентов и поддержка более миллиарда оттенков гарантируют точную и естественную цветопередачу, что критически важно для дизайнеров и редакторов. Технология HDR10 добавляет изображению динамический диапазон, расширяя палитру воспринимаемых глазом деталей в светлых и тёмных сценах. А благодаря широким углам обзора в 178 градусов по вертикали и горизонтали картинка остаётся стабильной и не теряет цвет, даже если смотреть на экран сбоку. Этот монитор создан для долгой и комфортной работы. Встроенная защита от мерцания и фильтр синего света помогают снизить нагрузку на глаза, а специальный режим чтения оптимизирует контрастность для работы с текстами. Эргономичная подставка предоставляет полную свободу настройки: вы можете регулировать высоту экрана в пределах 130 миллиметров, наклонять его на пять градусов назад или двадцать пять вперёд, поворачивать влево и вправо на тридцать градусов и даже развернуть на 90 градусов для работы в портретной ориентации. Стандартное крепление 100 на 100 миллиметров позволяет легко установить монитор на кронштейн.


Теги товара: большие, с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор LG 31,5" 32U720A-B - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 24870 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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