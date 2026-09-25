Описание товара Монитор LG 31,5" 32U720A-B

Откройте для себя новый уровень детализации и комфорта в работе и развлечениях с монитором LG 32U720A-B UltraFine. Эта тридцатидвухдюймовая модель с великолепным разрешением 4K станет центральным элементом вашего цифрового пространства, предлагая исключительное качество изображения и продуманную эргономику. Мощь разрешения 3840 на 2160 пикселей на матрице типа VA раскрывает невероятную чёткость. Вы увидите мельчайшие детали в фотографиях, тончайшие линии в чертежах и максимальную глубину в видеоиграх и фильмах. Широкоформатный экран с матовым покрытием эффективно гасит блики, позволяя полностью сосредоточиться на контенте. Высокая контрастность на уровне 3000 к 1 обеспечивает глубокий, насыщенный чёрный цвет и яркие светлые участки, создавая объёмную и реалистичную картинку. Цветовой охват DCI-P3 в 90 процентов и поддержка более миллиарда оттенков гарантируют точную и естественную цветопередачу, что критически важно для дизайнеров и редакторов. Технология HDR10 добавляет изображению динамический диапазон, расширяя палитру воспринимаемых глазом деталей в светлых и тёмных сценах. А благодаря широким углам обзора в 178 градусов по вертикали и горизонтали картинка остаётся стабильной и не теряет цвет, даже если смотреть на экран сбоку. Этот монитор создан для долгой и комфортной работы. Встроенная защита от мерцания и фильтр синего света помогают снизить нагрузку на глаза, а специальный режим чтения оптимизирует контрастность для работы с текстами. Эргономичная подставка предоставляет полную свободу настройки: вы можете регулировать высоту экрана в пределах 130 миллиметров, наклонять его на пять градусов назад или двадцать пять вперёд, поворачивать влево и вправо на тридцать градусов и даже развернуть на 90 градусов для работы в портретной ориентации. Стандартное крепление 100 на 100 миллиметров позволяет легко установить монитор на кронштейн.