Монитор Asus 27" Gaming BE27ACSBK (90LM03I1-B01370)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Монитор Asus 27" Gaming BE27ACSBK (90LM03I1-B01370)
Монитор Asus с диагональю экрана 27 дюймов — это идеальный выбор для тех, кто ценит четкость изображения и комфорт в использовании. Оснащенный IPS-матрицей, он обеспечивает яркие цвета и широкие углы обзора, что делает его подходящим как для работы, так и для развлечений. С антибликовым покрытием экрана вы сможете работать в любых условиях освещения, не напрягая глаза. Максимальное разрешение монитора составляет 1920x1080 пикселей, что гарантирует детализацию и четкость изображения при просмотре мультимедиа контента. Соотношение сторон 16:9 является стандартным для большинства современных экранов и подходит как для игр, так и для просмотра фильмов и видеороликов. Частота обновления экрана 60 Гц и время отклика 5 мс обеспечивают плавное изображение без задержек и размытостей в динамичных сценах, что особенно важно для геймеров и любителей кинематографа. Встроенные динамики добавляют дополнительное удобство, избавляя от необходимости в отдельной акустической системе для повседневных задач. Монитор весит 11,2 кг вместе с подставкой, что делает его достаточно устойчивым. Стандарт крепления VESA 100x100 позволяет монтировать его на стену, освобождая место на рабочем столе. Хотя USB-концентратор отсутствует, монитор все равно предоставляет отличную функциональность для большинства пользователей. Сочетая в себе стильный дизайн и передовые технологии, монитор Asus станет надежным спутником для дома и офиса, предлагая превосходное качество изображения и удобство в использовании.
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Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками
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