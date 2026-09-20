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Монитор Asus 27" Gaming BE27ACSBK (90LM03I1-B01370) купить с доставкой в Москве
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Монитор Asus 27" Gaming BE27ACSBK (90LM03I1-B01370)

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Монитор Asus 27&quot; Gaming BE27ACSBK (90LM03I1-B01370) - фото 1
Монитор Asus 27&quot; Gaming BE27ACSBK (90LM03I1-B01370) - фото 2
Монитор Asus 27&quot; Gaming BE27ACSBK (90LM03I1-B01370) - фото 3
Монитор Asus 27&quot; Gaming BE27ACSBK (90LM03I1-B01370) - фото 4
Монитор Asus 27&quot; Gaming BE27ACSBK (90LM03I1-B01370) - фото 5
Монитор Asus 27&quot; Gaming BE27ACSBK (90LM03I1-B01370) - фото 6
Монитор Asus 27&quot; Gaming BE27ACSBK (90LM03I1-B01370) - фото 7
Монитор Asus 27&quot; Gaming BE27ACSBK (90LM03I1-B01370) - фото 8
Монитор Asus 27&quot; Gaming BE27ACSBK (90LM03I1-B01370) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:1, динамическая - 100000000:1
Частота обновления, Гц
60
Время отклика
5
  • Монитор Asus 27&quot; Gaming BE27ACSBK (90LM03I1-B01370) - фото 1
  • Монитор Asus 27&quot; Gaming BE27ACSBK (90LM03I1-B01370) - фото 2
  • Монитор Asus 27&quot; Gaming BE27ACSBK (90LM03I1-B01370) - фото 3
  • Монитор Asus 27&quot; Gaming BE27ACSBK (90LM03I1-B01370) - фото 4
  • Монитор Asus 27&quot; Gaming BE27ACSBK (90LM03I1-B01370) - фото 5
  • Монитор Asus 27&quot; Gaming BE27ACSBK (90LM03I1-B01370) - фото 6
  • Монитор Asus 27&quot; Gaming BE27ACSBK (90LM03I1-B01370) - фото 7
  • Монитор Asus 27&quot; Gaming BE27ACSBK (90LM03I1-B01370) - фото 8
  • Монитор Asus 27&quot; Gaming BE27ACSBK (90LM03I1-B01370) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 557255
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Монитор
Комплектация
Кабель HDMI. Комплект MiniPC. Шнур питания. Быстросъемная подставка. Краткое руководство. Кабель USB-C. Гарантийный талон
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:1, динамическая - 100000000:1
Частота обновления, Гц
60
Время отклика
5
Разъемы
HDMI, DisplayPort
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х50х23
Вес, кг.
11.2

Описание товара Монитор Asus 27" Gaming BE27ACSBK (90LM03I1-B01370)

Монитор Asus с диагональю экрана 27 дюймов — это идеальный выбор для тех, кто ценит четкость изображения и комфорт в использовании. Оснащенный IPS-матрицей, он обеспечивает яркие цвета и широкие углы обзора, что делает его подходящим как для работы, так и для развлечений. С антибликовым покрытием экрана вы сможете работать в любых условиях освещения, не напрягая глаза. Максимальное разрешение монитора составляет 1920x1080 пикселей, что гарантирует детализацию и четкость изображения при просмотре мультимедиа контента. Соотношение сторон 16:9 является стандартным для большинства современных экранов и подходит как для игр, так и для просмотра фильмов и видеороликов. Частота обновления экрана 60 Гц и время отклика 5 мс обеспечивают плавное изображение без задержек и размытостей в динамичных сценах, что особенно важно для геймеров и любителей кинематографа. Встроенные динамики добавляют дополнительное удобство, избавляя от необходимости в отдельной акустической системе для повседневных задач. Монитор весит 11,2 кг вместе с подставкой, что делает его достаточно устойчивым. Стандарт крепления VESA 100x100 позволяет монтировать его на стену, освобождая место на рабочем столе. Хотя USB-концентратор отсутствует, монитор все равно предоставляет отличную функциональность для большинства пользователей. Сочетая в себе стильный дизайн и передовые технологии, монитор Asus станет надежным спутником для дома и офиса, предлагая превосходное качество изображения и удобство в использовании.



Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками

Отзывы о товаре Монитор Asus 27" Gaming BE27ACSBK (90LM03I1-B01370)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Монитор
Комплектация
Кабель HDMI. Комплект MiniPC. Шнур питания. Быстросъемная подставка. Краткое руководство. Кабель USB-C. Гарантийный талон
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:1, динамическая - 100000000:1
Частота обновления, Гц
60
Время отклика
5
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Развернуть
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор Asus с диагональю экрана 27 дюймов — это идеальный выбор для тех, кто ценит четкость изображения и комфорт в использовании. Оснащенный IPS-матрицей, он обеспечивает яркие цвета и широкие углы обзора, что делает его подходящим как для работы, так и для развлечений. С антибликовым покрытием экрана вы сможете работать в любых условиях освещения, не напрягая глаза. Максимальное разрешение монитора составляет 1920x1080 пикселей, что гарантирует детализацию и четкость изображения при просмотре мультимедиа контента. Соотношение сторон 16:9 является стандартным для большинства современных экранов и подходит как для игр, так и для просмотра фильмов и видеороликов. Частота обновления экрана 60 Гц и время отклика 5 мс обеспечивают плавное изображение без задержек и размытостей в динамичных сценах, что особенно важно для геймеров и любителей кинематографа. Встроенные динамики добавляют дополнительное удобство, избавляя от необходимости в отдельной акустической системе для повседневных задач. Монитор весит 11,2 кг вместе с подставкой, что делает его достаточно устойчивым. Стандарт крепления VESA 100x100 позволяет монтировать его на стену, освобождая место на рабочем столе. Хотя USB-концентратор отсутствует, монитор все равно предоставляет отличную функциональность для большинства пользователей. Сочетая в себе стильный дизайн и передовые технологии, монитор Asus станет надежным спутником для дома и офиса, предлагая превосходное качество изображения и удобство в использовании.


Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками
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Отзывы


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