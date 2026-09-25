Монитор Lenovo 23,8" TIO 24 G5
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Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
250 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 950 руб.
В наличии
Код товара: 738270
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21 950 руб.
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Характеристики
Бренд
Особенности
трехсторонний безрамочный дизайн, KVM-переключатель,поворот по горизонтали (-45°/+45°),замок Kensington
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 1, USB Type-A х 1 шт, USB Type-B х 1
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
USB-концентратор
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Встроенная Web камера
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
14
Габаритные размеры с подставкой
540 x 385 x 208 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х42х19
Вес, кг.
8.9
Описание товара Монитор Lenovo 23,8" TIO 24 G5
Монитор Lenovo ThinkCentre оснащен 23.8-дюймовым экраном с трехсторонним безрамочным дизайном, который транслирует качественное изображение при просмотре с любого угла. Это оптимальный выбор для тех, кто ищет универсальное настольное решение с хорошей производительностью и гибкой настройкой. Удобные функции, такие как встроенная кнопка питания, делают устройство идеальным для офиса и удаленной работы.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Особенности
трехсторонний безрамочный дизайн, KVM-переключатель,поворот по горизонтали (-45°/+45°),замок Kensington
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Развернуть
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 1, USB Type-A х 1 шт, USB Type-B х 1
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
USB-концентратор
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Встроенная Web камера
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
14
Габаритные размеры с подставкой
540 x 385 x 208 мм
Страна производитель
Китай
Монитор Lenovo ThinkCentre оснащен 23.8-дюймовым экраном с трехсторонним безрамочным дизайном, который транслирует качественное изображение при просмотре с любого угла. Это оптимальный выбор для тех, кто ищет универсальное настольное решение с хорошей производительностью и гибкой настройкой. Удобные функции, такие как встроенная кнопка питания, делают устройство идеальным для офиса и удаленной работы.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Купить Монитор Lenovo 23,8" TIO 24 G5 - по цене 21950 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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