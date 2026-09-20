Монитор Гравитон МН27Б ЕЦРТ.467846.001-04
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Монитор Гравитон МН27Б ЕЦРТ.467846.001-04
Монитор Гравитон — это идеальное сочетание современного дизайна и высоких технических характеристик для комфортной работы и развлечений. С диагональю экрана 27 дюймов и максимальным разрешением 1920x1080, он обеспечивает четкое и яркое изображение, которое порадует как геймеров, так и профессионалов в области графического дизайна. Соотношение сторон 16:9 дополнительно усиливает впечатление от просмотра фильмов или игр. IPS-матрица и широкие углы обзора по вертикали и горизонтали в 178° позволяют наслаждаться сочной и насыщенной картинкой из любого положения. Антибликовое покрытие экрана гарантирует комфорт даже при длительном использовании в ярко освещенных помещениях, снижая усталость глаз. Монитор оснащен встроенными динамиками, которые обеспечивают чистый и объемный звук без необходимости подключения внешних аудиоустройств. Время отклика 5 мс и частота обновления 75 Гц делают дисплей отличным выбором для динамичных игр и плавного воспроизведения видео. Блок питания выносной, что снижает нагрев корпуса монитора и позволяет сделать его более тонким и легким. Потребляемая мощность в 36 Вт говорит о высокой энергоэффективности устройства, что особенно важно для пользователей, проводящих много времени за экраном. Бренд Гравитон разработал этот монитор с акцентом на качество и надежность, делая его незаменимым инструментом как для работы, так и для развлечений.
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Теги товара: 27", большие, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с колонками
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