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Монитор Гравитон МН27Б ЕЦРТ.467846.001-04 купить с доставкой в Москве
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Монитор Гравитон МН27Б ЕЦРТ.467846.001-04

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Монитор Гравитон МН27Б ЕЦРТ.467846.001-04 - фото 1
Монитор Гравитон МН27Б ЕЦРТ.467846.001-04 - фото 2
Монитор Гравитон МН27Б ЕЦРТ.467846.001-04 - фото 3
Монитор Гравитон МН27Б ЕЦРТ.467846.001-04 - фото 4
Монитор Гравитон МН27Б ЕЦРТ.467846.001-04 - фото 5
Монитор Гравитон МН27Б ЕЦРТ.467846.001-04 - фото 6
Монитор Гравитон МН27Б ЕЦРТ.467846.001-04 - фото 7
Монитор Гравитон МН27Б ЕЦРТ.467846.001-04 - фото 8
Монитор Гравитон МН27Б ЕЦРТ.467846.001-04 - фото 9
Монитор Гравитон МН27Б ЕЦРТ.467846.001-04 - фото 10
Монитор Гравитон МН27Б ЕЦРТ.467846.001-04 - фото 11
Монитор Гравитон МН27Б ЕЦРТ.467846.001-04 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
5
  • Монитор Гравитон МН27Б ЕЦРТ.467846.001-04 - фото 1
  • Монитор Гравитон МН27Б ЕЦРТ.467846.001-04 - фото 2
  • Монитор Гравитон МН27Б ЕЦРТ.467846.001-04 - фото 3
  • Монитор Гравитон МН27Б ЕЦРТ.467846.001-04 - фото 4
  • Монитор Гравитон МН27Б ЕЦРТ.467846.001-04 - фото 5
  • Монитор Гравитон МН27Б ЕЦРТ.467846.001-04 - фото 6
  • Монитор Гравитон МН27Б ЕЦРТ.467846.001-04 - фото 7
  • Монитор Гравитон МН27Б ЕЦРТ.467846.001-04 - фото 8
  • Монитор Гравитон МН27Б ЕЦРТ.467846.001-04 - фото 9
  • Монитор Гравитон МН27Б ЕЦРТ.467846.001-04 - фото 10
  • Монитор Гравитон МН27Б ЕЦРТ.467846.001-04 - фото 11
  • Монитор Гравитон МН27Б ЕЦРТ.467846.001-04 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 674401
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Характеристики

Бренд
Гравитон
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
нет
Особенности
USB Type-C с альтернативным режимом DisplayPort, поддержка Power Delivery 65W
Диагональ экрана, дюйм
27
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
75
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Встроенные динамики
да
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
36
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х40х40
Вес, кг.
5.35

Описание товара Монитор Гравитон МН27Б ЕЦРТ.467846.001-04

Монитор Гравитон — это идеальное сочетание современного дизайна и высоких технических характеристик для комфортной работы и развлечений. С диагональю экрана 27 дюймов и максимальным разрешением 1920x1080, он обеспечивает четкое и яркое изображение, которое порадует как геймеров, так и профессионалов в области графического дизайна. Соотношение сторон 16:9 дополнительно усиливает впечатление от просмотра фильмов или игр. IPS-матрица и широкие углы обзора по вертикали и горизонтали в 178° позволяют наслаждаться сочной и насыщенной картинкой из любого положения. Антибликовое покрытие экрана гарантирует комфорт даже при длительном использовании в ярко освещенных помещениях, снижая усталость глаз. Монитор оснащен встроенными динамиками, которые обеспечивают чистый и объемный звук без необходимости подключения внешних аудиоустройств. Время отклика 5 мс и частота обновления 75 Гц делают дисплей отличным выбором для динамичных игр и плавного воспроизведения видео. Блок питания выносной, что снижает нагрев корпуса монитора и позволяет сделать его более тонким и легким. Потребляемая мощность в 36 Вт говорит о высокой энергоэффективности устройства, что особенно важно для пользователей, проводящих много времени за экраном. Бренд Гравитон разработал этот монитор с акцентом на качество и надежность, делая его незаменимым инструментом как для работы, так и для развлечений.



Теги товара: 27", большие, с колонками

Отзывы о товаре Монитор Гравитон МН27Б ЕЦРТ.467846.001-04




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Характеристики
Бренд
Гравитон
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
нет
Особенности
USB Type-C с альтернативным режимом DisplayPort, поддержка Power Delivery 65W
Диагональ экрана, дюйм
27
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
75
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Развернуть
Время отклика
5
Встроенные динамики
да
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
36
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор Гравитон — это идеальное сочетание современного дизайна и высоких технических характеристик для комфортной работы и развлечений. С диагональю экрана 27 дюймов и максимальным разрешением 1920x1080, он обеспечивает четкое и яркое изображение, которое порадует как геймеров, так и профессионалов в области графического дизайна. Соотношение сторон 16:9 дополнительно усиливает впечатление от просмотра фильмов или игр. IPS-матрица и широкие углы обзора по вертикали и горизонтали в 178° позволяют наслаждаться сочной и насыщенной картинкой из любого положения. Антибликовое покрытие экрана гарантирует комфорт даже при длительном использовании в ярко освещенных помещениях, снижая усталость глаз. Монитор оснащен встроенными динамиками, которые обеспечивают чистый и объемный звук без необходимости подключения внешних аудиоустройств. Время отклика 5 мс и частота обновления 75 Гц делают дисплей отличным выбором для динамичных игр и плавного воспроизведения видео. Блок питания выносной, что снижает нагрев корпуса монитора и позволяет сделать его более тонким и легким. Потребляемая мощность в 36 Вт говорит о высокой энергоэффективности устройства, что особенно важно для пользователей, проводящих много времени за экраном. Бренд Гравитон разработал этот монитор с акцентом на качество и надежность, делая его незаменимым инструментом как для работы, так и для развлечений.


Теги товара: 27", большие, с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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