Монитор Philips 31.5'' Black (322E1C/00)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-6%26 290 руб. 27 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 283613
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Монитор
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Размеры в упаковке, см
80х62х23
Вес, кг.
8
Описание товара Монитор Philips 31.5'' Black (322E1C/00)
Изогнутый дисплей E Line 32 имеет стильный корпус и передает изображение с полноценным эффектом погружения. Наслаждайтесь картинкой Full HD и плавными переходами с технологией AMD FreeSync.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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Изогнутый дисплей E Line 32 имеет стильный корпус и передает изображение с полноценным эффектом погружения. Наслаждайтесь картинкой Full HD и плавными переходами с технологией AMD FreeSync.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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