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Монитор Philips 31.5'' Black (322E1C/00) купить с доставкой в Москве
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Монитор Philips 31.5'' Black (322E1C/00)

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Монитор Philips 31.5&#039;&#039; Black (322E1C/00) - фото 1
Монитор Philips 31.5&#039;&#039; Black (322E1C/00) - фото 2
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Монитор Philips 31.5&#039;&#039; Black (322E1C/00) - фото 4
Монитор Philips 31.5&#039;&#039; Black (322E1C/00) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
  • Монитор Philips 31.5&#039;&#039; Black (322E1C/00) - фото 1
  • Монитор Philips 31.5&#039;&#039; Black (322E1C/00) - фото 2
  • Монитор Philips 31.5&#039;&#039; Black (322E1C/00) - фото 3
  • Монитор Philips 31.5&#039;&#039; Black (322E1C/00) - фото 4
  • Монитор Philips 31.5&#039;&#039; Black (322E1C/00) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-6%
26 290 руб.  27 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 283613
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Монитор
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Размеры в упаковке, см
80х62х23
Вес, кг.
8

Описание товара Монитор Philips 31.5'' Black (322E1C/00)

Изогнутый дисплей E Line 32 имеет стильный корпус и передает изображение с полноценным эффектом погружения. Наслаждайтесь картинкой Full HD и плавными переходами с технологией AMD FreeSync. 

Отзывы о товаре Монитор Philips 31.5'' Black (322E1C/00)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Монитор
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Описание
Изогнутый дисплей E Line 32 имеет стильный корпус и передает изображение с полноценным эффектом погружения. Наслаждайтесь картинкой Full HD и плавными переходами с технологией AMD FreeSync. 
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Philips 31.5'' Black (322E1C/00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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