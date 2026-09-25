Монитор LG 27" 27UP850K-W
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1200:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
400 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 780 руб.
В наличии
Код товара: 738139
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Загружаем...
27 780 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
нет
Особенности
безрамочный дизайн
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1200:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
400 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
HDMI, USB Type-C, DisplayPort, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
210
Габаритные размеры с подставкой
613.5x569.3x239.3 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х50х21
Вес, кг.
8.9
Описание товара Монитор LG 27" 27UP850K-W
Монитор LG UltraFine 27UP850K-W выполнен в корпусе белого цвета и оснащен серебристой подставкой. Экран диагональю 27 дюймов на основе матрицы IPS UltraHD обеспечивает детализированное изображение для работы с программами, мультимедийным контентом, веб-сайтами. Поддержка стандарта DisplayHDR 400 гарантирует насыщенную передачу оттенков. Технологии устранения мерцания Flicker Free и снижения интенсивности синего света Low Blue Light снижают нагрузку на зрение, а матовое покрытие предотвращает блики.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi
Теги товара: 27", большие, с колонками, lg 27"
Магазины и пункты выдачи в Москве
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Бренд
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
нет
Особенности
безрамочный дизайн
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1200:1
Частота обновления, Гц
60
Развернуть
Яркость
400 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
HDMI, USB Type-C, DisplayPort, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
210
Габаритные размеры с подставкой
613.5x569.3x239.3 мм
Страна производитель
Китай
Монитор LG UltraFine 27UP850K-W выполнен в корпусе белого цвета и оснащен серебристой подставкой. Экран диагональю 27 дюймов на основе матрицы IPS UltraHD обеспечивает детализированное изображение для работы с программами, мультимедийным контентом, веб-сайтами. Поддержка стандарта DisplayHDR 400 гарантирует насыщенную передачу оттенков. Технологии устранения мерцания Flicker Free и снижения интенсивности синего света Low Blue Light снижают нагрузку на зрение, а матовое покрытие предотвращает блики.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi
Теги товара: 27", большие, с колонками, lg 27"
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi
Теги товара: 27", большие, с колонками, lg 27"
Монитор LG 27" 27UP850K-W – стоимость товара 27780 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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