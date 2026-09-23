Монитор Xiaomi 27" G Pro 27i Mini LED
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Монитор Xiaomi 27" G Pro 27i Mini LED
Монитор Xiaomi 27" G Pro 27i - это высококачественный монитор, который обеспечивает яркое и четкое изображение для самых требовательных пользователей. Этот монитор идеально подходит для игр, работы и просмотра мультимедийного контента благодаря своим передовым технологиям и функциям. Самое примечательное в этом мониторе - это его 27-дюймовый дисплей с разрешением 2560 x 1440 пикселей. Это позволяет отобразить каждую деталь изображения с большой четкостью и реалистичностью. Благодаря технологии IPS, цвета на экране остаются яркими и насыщенными под любым углом обзора, что делает его идеальным для работы с графикой или просмотра видео. Монитор Xiaomi 27" G Pro 27i также обладает высокой частотой обновления 144 Гц, что делает его идеальным для игр. Благодаря этому, изображения на экране отображаются плавно и без размытий, что повышает комфорт и качество игрового процесса. Технология AMD FreeSync также обеспечивает плавное отображение изображения и предотвращает появление разрывов и задержек. Этот монитор также оснащен технологией Low Blue Light, которая снижает уровень синего света, излучаемого экраном, что помогает снизить нагрузку на глаза во время длительного использования. Также он имеет функцию Flicker-Free, которая уменьшает мерцание экрана, что также снижает усталость глаз и повышает комфорт при работе. Стильный и современный дизайн монитора Xiaomi 27" G Pro 27i добавит шик и элегантность к любому рабочему столу или игровой зоне. Тонкие рамки экрана позволяют максимально использовать рабочее пространство и создают эффект погружения в изображение.
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