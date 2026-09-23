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Монитор Xiaomi 27" G Pro 27i Mini LED купить с доставкой в Москве
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Монитор Xiaomi 27" G Pro 27i Mini LED

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Монитор Xiaomi 27&quot; G Pro 27i Mini LED - фото 2
Монитор Xiaomi 27&quot; G Pro 27i Mini LED - фото 3
Монитор Xiaomi 27&quot; G Pro 27i Mini LED - фото 4
Монитор Xiaomi 27&quot; G Pro 27i Mini LED - фото 5
Монитор Xiaomi 27&quot; G Pro 27i Mini LED - фото 6
Монитор Xiaomi 27&quot; G Pro 27i Mini LED - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
180
Время отклика
1
  • Монитор Xiaomi 27&quot; G Pro 27i Mini LED - фото 1
  • Монитор Xiaomi 27&quot; G Pro 27i Mini LED - фото 2
  • Монитор Xiaomi 27&quot; G Pro 27i Mini LED - фото 3
  • Монитор Xiaomi 27&quot; G Pro 27i Mini LED - фото 4
  • Монитор Xiaomi 27&quot; G Pro 27i Mini LED - фото 5
  • Монитор Xiaomi 27&quot; G Pro 27i Mini LED - фото 6
  • Монитор Xiaomi 27&quot; G Pro 27i Mini LED - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738302
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Особенности
трехсторонний безрамочный дизайн
Комплектация
Монитор, упаковка, набор кабелей, инструкция
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
180
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
2 x HDMI, 2 x DisplayPort, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
75x75
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
65
Габаритные размеры с подставкой
613 x 406 x 170 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х44х22
Вес, кг.
9

Описание товара Монитор Xiaomi 27" G Pro 27i Mini LED

Монитор Xiaomi 27" G Pro 27i - это высококачественный монитор, который обеспечивает яркое и четкое изображение для самых требовательных пользователей. Этот монитор идеально подходит для игр, работы и просмотра мультимедийного контента благодаря своим передовым технологиям и функциям. Самое примечательное в этом мониторе - это его 27-дюймовый дисплей с разрешением 2560 x 1440 пикселей. Это позволяет отобразить каждую деталь изображения с большой четкостью и реалистичностью. Благодаря технологии IPS, цвета на экране остаются яркими и насыщенными под любым углом обзора, что делает его идеальным для работы с графикой или просмотра видео. Монитор Xiaomi 27" G Pro 27i также обладает высокой частотой обновления 144 Гц, что делает его идеальным для игр. Благодаря этому, изображения на экране отображаются плавно и без размытий, что повышает комфорт и качество игрового процесса. Технология AMD FreeSync также обеспечивает плавное отображение изображения и предотвращает появление разрывов и задержек. Этот монитор также оснащен технологией Low Blue Light, которая снижает уровень синего света, излучаемого экраном, что помогает снизить нагрузку на глаза во время длительного использования. Также он имеет функцию Flicker-Free, которая уменьшает мерцание экрана, что также снижает усталость глаз и повышает комфорт при работе. Стильный и современный дизайн монитора Xiaomi 27" G Pro 27i добавит шик и элегантность к любому рабочему столу или игровой зоне. Тонкие рамки экрана позволяют максимально использовать рабочее пространство и создают эффект погружения в изображение.



Теги товара: 27", большие, с hdmi

Отзывы о товаре Монитор Xiaomi 27" G Pro 27i Mini LED




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Особенности
трехсторонний безрамочный дизайн
Комплектация
Монитор, упаковка, набор кабелей, инструкция
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
180
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
2 x HDMI, 2 x DisplayPort, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
75x75
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
65
Габаритные размеры с подставкой
613 x 406 x 170 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор Xiaomi 27" G Pro 27i - это высококачественный монитор, который обеспечивает яркое и четкое изображение для самых требовательных пользователей. Этот монитор идеально подходит для игр, работы и просмотра мультимедийного контента благодаря своим передовым технологиям и функциям. Самое примечательное в этом мониторе - это его 27-дюймовый дисплей с разрешением 2560 x 1440 пикселей. Это позволяет отобразить каждую деталь изображения с большой четкостью и реалистичностью. Благодаря технологии IPS, цвета на экране остаются яркими и насыщенными под любым углом обзора, что делает его идеальным для работы с графикой или просмотра видео. Монитор Xiaomi 27" G Pro 27i также обладает высокой частотой обновления 144 Гц, что делает его идеальным для игр. Благодаря этому, изображения на экране отображаются плавно и без размытий, что повышает комфорт и качество игрового процесса. Технология AMD FreeSync также обеспечивает плавное отображение изображения и предотвращает появление разрывов и задержек. Этот монитор также оснащен технологией Low Blue Light, которая снижает уровень синего света, излучаемого экраном, что помогает снизить нагрузку на глаза во время длительного использования. Также он имеет функцию Flicker-Free, которая уменьшает мерцание экрана, что также снижает усталость глаз и повышает комфорт при работе. Стильный и современный дизайн монитора Xiaomi 27" G Pro 27i добавит шик и элегантность к любому рабочему столу или игровой зоне. Тонкие рамки экрана позволяют максимально использовать рабочее пространство и создают эффект погружения в изображение.


Теги товара: 27", большие, с hdmi
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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