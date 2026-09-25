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Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
32
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
350 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739194
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Монитор, сетевой кабель, кабель USB Type-C, кабель HDMI
Диагональ экрана, дюйм
32
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Разъемы
HDMI, DisplayPort, RJ-45, USB Type-C, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
160
Габаритные размеры с подставкой
713.9х585х220 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
79х54х16
Вес, кг.
9.2
Описание товара Монитор Samsung 32" S32D604UAI
Погрузитесь в мир захватывающих цветов и невероятной детализации с монитором Samsung 32" LS32D604UAIXCI ViewFinity S6. Этот широкоформатный монитор с IPS матрицей и разрешением экрана 2560x1440 (16:9) позволит вам наслаждаться яркими и насыщенными цветами в любом углу обзора.
Матовая поверхность экрана обеспечивает комфортное использование и защищает глаза от излишнего блеска. Кроме того, благодаря версии HDR400 (HDR10) вы сможете насладиться более реалистичными изображениями с улучшенной динамикой цветов и контрастом.
Монитор Samsung 32" LS32D604UAIXCI ViewFinity S6 имеет возможность крепления на стену с помощью стандартного VESA крепления (100 x 100 мм), что позволит вам создать идеальное рабочее пространство и освободить место на рабочем столе.
С двумя портами HDMI 2.0 вы сможете подключить к монитору несколько устройств одновременно и наслаждаться максимальным комфортом работы. Блок питания встроенный, что делает использование монитора более удобным и компактным.
Монитор, сетевой кабель, кабель USB Type-C, кабель HDMI
Диагональ экрана, дюйм
32
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
100
Развернуть
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Разъемы
HDMI, DisplayPort, RJ-45, USB Type-C, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
160
Габаритные размеры с подставкой
713.9х585х220 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Погрузитесь в мир захватывающих цветов и невероятной детализации с монитором Samsung 32" LS32D604UAIXCI ViewFinity S6. Этот широкоформатный монитор с IPS матрицей и разрешением экрана 2560x1440 (16:9) позволит вам наслаждаться яркими и насыщенными цветами в любом углу обзора.
Матовая поверхность экрана обеспечивает комфортное использование и защищает глаза от излишнего блеска. Кроме того, благодаря версии HDR400 (HDR10) вы сможете насладиться более реалистичными изображениями с улучшенной динамикой цветов и контрастом.
Монитор Samsung 32" LS32D604UAIXCI ViewFinity S6 имеет возможность крепления на стену с помощью стандартного VESA крепления (100 x 100 мм), что позволит вам создать идеальное рабочее пространство и освободить место на рабочем столе.
С двумя портами HDMI 2.0 вы сможете подключить к монитору несколько устройств одновременно и наслаждаться максимальным комфортом работы. Блок питания встроенный, что делает использование монитора более удобным и компактным.
Монитор Samsung 32" S32D604UAI - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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