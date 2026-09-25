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Монитор Philips 27" 27M2N3800A купить с доставкой в Москве
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Монитор Philips 27" 27M2N3800A

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Монитор Philips 27&quot; 27M2N3800A - фото 1
Монитор Philips 27&quot; 27M2N3800A - фото 2
Монитор Philips 27&quot; 27M2N3800A - фото 3
Монитор Philips 27&quot; 27M2N3800A - фото 4
Монитор Philips 27&quot; 27M2N3800A - фото 5
Монитор Philips 27&quot; 27M2N3800A - фото 6
Монитор Philips 27&quot; 27M2N3800A - фото 7
Монитор Philips 27&quot; 27M2N3800A - фото 8
Монитор Philips 27&quot; 27M2N3800A - фото 9
Монитор Philips 27&quot; 27M2N3800A - фото 10
Монитор Philips 27&quot; 27M2N3800A - фото 11
Монитор Philips 27&quot; 27M2N3800A - фото 12
Монитор Philips 27&quot; 27M2N3800A - фото 13
Монитор Philips 27&quot; 27M2N3800A - фото 14
Монитор Philips 27&quot; 27M2N3800A - фото 15
Монитор Philips 27&quot; 27M2N3800A - фото 16
Монитор Philips 27&quot; 27M2N3800A - фото 17
Монитор Philips 27&quot; 27M2N3800A - фото 18
Монитор Philips 27&quot; 27M2N3800A - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
320
Яркость
450 Кд/м?
  • Монитор Philips 27&quot; 27M2N3800A - фото 1
  • Монитор Philips 27&quot; 27M2N3800A - фото 2
  • Монитор Philips 27&quot; 27M2N3800A - фото 3
  • Монитор Philips 27&quot; 27M2N3800A - фото 4
  • Монитор Philips 27&quot; 27M2N3800A - фото 5
  • Монитор Philips 27&quot; 27M2N3800A - фото 6
  • Монитор Philips 27&quot; 27M2N3800A - фото 7
  • Монитор Philips 27&quot; 27M2N3800A - фото 8
  • Монитор Philips 27&quot; 27M2N3800A - фото 9
  • Монитор Philips 27&quot; 27M2N3800A - фото 10
  • Монитор Philips 27&quot; 27M2N3800A - фото 11
  • Монитор Philips 27&quot; 27M2N3800A - фото 12
  • Монитор Philips 27&quot; 27M2N3800A - фото 13
  • Монитор Philips 27&quot; 27M2N3800A - фото 14
  • Монитор Philips 27&quot; 27M2N3800A - фото 15
  • Монитор Philips 27&quot; 27M2N3800A - фото 16
  • Монитор Philips 27&quot; 27M2N3800A - фото 17
  • Монитор Philips 27&quot; 27M2N3800A - фото 18
  • Монитор Philips 27&quot; 27M2N3800A - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 130 руб. 
Начислим 483 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738207
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Монитор Philips 27" 27M2N3800A
30 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
гнездо для замка Kensington
Комплектация
монитор, кабель DisplayPort - DisplayPort, документация, кабель HDMI - HDMI, адаптер питания, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
320
Яркость
450 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
NVIDIA G-SYNC
Разъемы
HDMI, DisplayPort, Kensington lock
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
25.7
Габаритные размеры с подставкой
389x614x261 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х45х14
Вес, г.
500

Описание товара Монитор Philips 27" 27M2N3800A

Philips 27M2N3800A имеет 27-дюймовую IPS-панель с пиковой яркостью до 400 нит. Монитор обладаюет двумя режимами работы. При разрешении 3840 ? 2160 пикселей частота обновления изображения достигает 160 Гц. Если снизить качество картинки до 1920 ? 1080 пикселей, то частота увеличивается до 320 Гц. Время отклика составляет 1 мс.



Теги товара: 27", большие

Отзывы о товаре Монитор Philips 27" 27M2N3800A




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
гнездо для замка Kensington
Комплектация
монитор, кабель DisplayPort - DisplayPort, документация, кабель HDMI - HDMI, адаптер питания, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Развернуть
Частота обновления, Гц
320
Яркость
450 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
NVIDIA G-SYNC
Разъемы
HDMI, DisplayPort, Kensington lock
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
25.7
Габаритные размеры с подставкой
389x614x261 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Philips 27M2N3800A имеет 27-дюймовую IPS-панель с пиковой яркостью до 400 нит. Монитор обладаюет двумя режимами работы. При разрешении 3840 ? 2160 пикселей частота обновления изображения достигает 160 Гц. Если снизить качество картинки до 1920 ? 1080 пикселей, то частота увеличивается до 320 Гц. Время отклика составляет 1 мс.


Теги товара: 27", большие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Монитор Philips 27" 27M2N3800A - по цене 30130 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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