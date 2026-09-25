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Монитор LG 31,5" 32GS85Q-B купить с доставкой в Москве
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Монитор LG 31,5" 32GS85Q-B

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
180
Яркость
350 Кд/м?
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  • Монитор LG 31,5&quot; 32GS85Q-B - фото 5
  • Монитор LG 31,5&quot; 32GS85Q-B - фото 6
  • Монитор LG 31,5&quot; 32GS85Q-B - фото 7
  • Монитор LG 31,5&quot; 32GS85Q-B - фото 8
  • Монитор LG 31,5&quot; 32GS85Q-B - фото 9
  • Монитор LG 31,5&quot; 32GS85Q-B - фото 10
  • Монитор LG 31,5&quot; 32GS85Q-B - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738142
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Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
расширенный динамический диапазон (HDR)
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
180
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync, NVIDIA G-SYNC
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, USB Type-A х 3 шт, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
65
Габаритные размеры с подставкой
713.9x611x253.7 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
97х52х16
Вес, кг.
10.3

Описание товара Монитор LG 31,5" 32GS85Q-B

Монитор LG UltraGear 32GS85Q-B представлен в тонком черном корпусе с функциональной подставкой и экраном на 31.5”. Матовое покрытие устраняет блики, а технология защиты убережет ваши глаза от перенапряжения. Высокие параметры яркости/контрастности и разрешение 2560x1440 dpi позволят насладиться четкой и насыщенной картинкой.



Теги товара: большие

Отзывы о товаре Монитор LG 31,5" 32GS85Q-B




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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
расширенный динамический диапазон (HDR)
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Развернуть
Частота обновления, Гц
180
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync, NVIDIA G-SYNC
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, USB Type-A х 3 шт, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
65
Габаритные размеры с подставкой
713.9x611x253.7 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор LG UltraGear 32GS85Q-B представлен в тонком черном корпусе с функциональной подставкой и экраном на 31.5”. Матовое покрытие устраняет блики, а технология защиты убережет ваши глаза от перенапряжения. Высокие параметры яркости/контрастности и разрешение 2560x1440 dpi позволят насладиться четкой и насыщенной картинкой.


Теги товара: большие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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