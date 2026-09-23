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Монитор Dell 23.8" P2423DE черный IPS (210-BDDW) купить с доставкой в Москве
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Монитор Dell 23.8" P2423DE черный IPS (210-BDDW)

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Монитор Dell 23.8&quot; P2423DE черный IPS (210-BDDW) - фото 1
Монитор Dell 23.8&quot; P2423DE черный IPS (210-BDDW) - фото 2
Монитор Dell 23.8&quot; P2423DE черный IPS (210-BDDW) - фото 3
Монитор Dell 23.8&quot; P2423DE черный IPS (210-BDDW) - фото 4
Монитор Dell 23.8&quot; P2423DE черный IPS (210-BDDW) - фото 5
Монитор Dell 23.8&quot; P2423DE черный IPS (210-BDDW) - фото 6
Монитор Dell 23.8&quot; P2423DE черный IPS (210-BDDW) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
24
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
60
Время отклика
5
  • Монитор Dell 23.8&quot; P2423DE черный IPS (210-BDDW) - фото 1
  • Монитор Dell 23.8&quot; P2423DE черный IPS (210-BDDW) - фото 2
  • Монитор Dell 23.8&quot; P2423DE черный IPS (210-BDDW) - фото 3
  • Монитор Dell 23.8&quot; P2423DE черный IPS (210-BDDW) - фото 4
  • Монитор Dell 23.8&quot; P2423DE черный IPS (210-BDDW) - фото 5
  • Монитор Dell 23.8&quot; P2423DE черный IPS (210-BDDW) - фото 6
  • Монитор Dell 23.8&quot; P2423DE черный IPS (210-BDDW) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 460 руб. 
Начислим 600 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 596246
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Монитор Dell 23.8" P2423DE черный IPS (210-BDDW)
37 460 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DELL
Тип товара
Монитор
Особенности
поворот на 90 градусов, подсветка без мерцания (Flicker-Free), регулировка по высоте
Комплектация
монитор, комплект проводов, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
24
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
60
Время отклика
5
Разъемы
DisplayPortx2, HDMI
USB-концентратор
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х43х14
Вес, кг.
6.5

Описание товара Монитор Dell 23.8" P2423DE черный IPS (210-BDDW)

Монитор Dell представляет собой надежное решение для тех, кто ценит качество изображения и функциональность. С экраном диагональю 24 дюйма и разрешением 1920x1080 пикселей, этот монитор обеспечивает четкое и глубокое изображение, идеально подходящее для работы, мультимедиа и игр. Использование матрицы типа IPS гарантирует широкие углы обзора и точную цветопередачу, что особенно важно для профессиональной работы с графикой. Антибликовое покрытие экрана уменьшает отражения и снижает нагрузку на глаза при длительном использовании, что делает работу более комфортной. С частотой обновления 60 Гц и временем отклика 5 мс, монитор отлично справляется с отображением динамичных сцен без размытий и задержек. Dell позаботился о дополнительной функциональности, снабдив модель USB-концентратором, который позволяет легко подключать периферийные устройства. Вес с подставкой составляет 5,98 кг, что делает его устойчивым и удобным в размещении на столе. Монитор совместим со стандартом крепления VESA 100x100, что дает возможность гибко организовать рабочее пространство, установив его на стену или специальное крепление. Этот монитор станет отличным выбором для дома или офиса благодаря своему сочетанию качества изображения, эргономичности и широких возможностей подключения.



Теги товара: 24"

Отзывы о товаре Монитор Dell 23.8" P2423DE черный IPS (210-BDDW)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DELL
Тип товара
Монитор
Особенности
поворот на 90 градусов, подсветка без мерцания (Flicker-Free), регулировка по высоте
Комплектация
монитор, комплект проводов, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
24
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
60
Время отклика
5
Развернуть
Разъемы
DisplayPortx2, HDMI
USB-концентратор
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор Dell представляет собой надежное решение для тех, кто ценит качество изображения и функциональность. С экраном диагональю 24 дюйма и разрешением 1920x1080 пикселей, этот монитор обеспечивает четкое и глубокое изображение, идеально подходящее для работы, мультимедиа и игр. Использование матрицы типа IPS гарантирует широкие углы обзора и точную цветопередачу, что особенно важно для профессиональной работы с графикой. Антибликовое покрытие экрана уменьшает отражения и снижает нагрузку на глаза при длительном использовании, что делает работу более комфортной. С частотой обновления 60 Гц и временем отклика 5 мс, монитор отлично справляется с отображением динамичных сцен без размытий и задержек. Dell позаботился о дополнительной функциональности, снабдив модель USB-концентратором, который позволяет легко подключать периферийные устройства. Вес с подставкой составляет 5,98 кг, что делает его устойчивым и удобным в размещении на столе. Монитор совместим со стандартом крепления VESA 100x100, что дает возможность гибко организовать рабочее пространство, установив его на стену или специальное крепление. Этот монитор станет отличным выбором для дома или офиса благодаря своему сочетанию качества изображения, эргономичности и широких возможностей подключения.


Теги товара: 24"
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Dell 23.8" P2423DE черный IPS (210-BDDW) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 37460 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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