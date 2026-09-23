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Монитор Hisense 27" 27G7Q-PRO купить с доставкой в Москве
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Монитор Hisense 27" 27G7Q-PRO

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Монитор Hisense 27&quot; 27G7Q-PRO - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
160
Яркость
350 Кд/м?
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  • Монитор Hisense 27&quot; 27G7Q-PRO - фото 2
  • Монитор Hisense 27&quot; 27G7Q-PRO - фото 3
  • Монитор Hisense 27&quot; 27G7Q-PRO - фото 4
  • Монитор Hisense 27&quot; 27G7Q-PRO - фото 5
  • Монитор Hisense 27&quot; 27G7Q-PRO - фото 6
  • Монитор Hisense 27&quot; 27G7Q-PRO - фото 7
  • Монитор Hisense 27&quot; 27G7Q-PRO - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 200 руб. 
Начислим 564 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 739182
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Монитор Hisense 27" 27G7Q-PRO
35 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Hisense
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
Flicker Free, Low Blue light
Комплектация
Монитор, подставка, блок питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
160
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
160°
Угол обзора по горизонтали
160°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, USB Type-A х 2 шт, USB Type-B х 1
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
75x75
Расположение блока питания
внешний
Габаритные размеры с подставкой
613.1х516.2х269.9 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
76х47х18
Вес, кг.
9.2

Описание товара Монитор Hisense 27" 27G7Q-PRO

Представляем монитор Hisense 27G7Q PRO — новый эталон в мире дисплеев, созданный для тех, кто ценит бескомпромиссное качество изображения и высокую производительность. Этот 27-дюймовый широкоформатный монитор открывает двери в мир невероятной детализации и плавности. В основе устройства лежит высокоточная IPS-матрица с разрешением 3840 на 2160 пикселей, что гарантирует кристально четкую 4K-картинку. Но истинную магию создает сочетание двух передовых технологий: квантовых точек и мини-светодиодной подсветки с 1152 зонами локального затемнения. Это обеспечивает не только потрясающую глубину черного цвета и контрастность, но и невероятно широкую палитру. Монитор отображает более миллиарда цветов, покрывая 99 процентов пространства sRGB и 95 процентов кинематографического стандарта DCI-P3, что делает его идеальным как для профессиональной работы с цветом, так и для погружения в художественные миры игр и фильмов. Пиковая яркость в 1600 кандел на квадратный метр и сертификация VESA DisplayHDR 1400 означают, что вы увидите настоящее высокодинамичное изображение. Светлые участки будут сиять ослепительно, а темные — сохранять глубину и детализацию, создавая эффект полного присутствия. При этом матовая поверхность экрана надежно защищает от бликов и отражений. Для геймеров этот монитор станет мощным союзником. Частота обновления 160 Гц в паре с временем отклика 1 миллисекунда обеспечивает невероятно плавную и мгновенную картинку без размытия и шлейфов. Технология переменной частоты обновления AMD FreeSync Premium синхронизирует кадры между монитором и видеокартой, полностью устраняя разрывы изображения и подтормаживания. А благодаря широким углам обзора в 89 градусов по вертикали и горизонтали картинка остается четкой и цветонасыщенной даже при взгляде сбоку. Эргономика продумана до мелочей: монитор можно регулировать по высоте, наклонять на 5 градусов назад и 20 вперед, поворачивать влево и вправо на 30 градусов и даже развернуть на 90 градусов в портретный режим. В корпусе предусмотрена система кабельного менеджмента и крепление VESA 75 на 75 миллиметров. Комплект разъемов впечатляет: два современных HDMI 2.1, DisplayPort и универсальный порт USB Type-C, который одновременно передает видеосигнал, данные и может заряжать подключенное устройство. Встроенный концентратор USB упрощает подключение периферии.



Теги товара: 27", большие

Отзывы о товаре Монитор Hisense 27" 27G7Q-PRO




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Характеристики
Бренд
Hisense
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
Flicker Free, Low Blue light
Комплектация
Монитор, подставка, блок питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Развернуть
Частота обновления, Гц
160
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
160°
Угол обзора по горизонтали
160°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, USB Type-A х 2 шт, USB Type-B х 1
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
75x75
Расположение блока питания
внешний
Габаритные размеры с подставкой
613.1х516.2х269.9 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем монитор Hisense 27G7Q PRO — новый эталон в мире дисплеев, созданный для тех, кто ценит бескомпромиссное качество изображения и высокую производительность. Этот 27-дюймовый широкоформатный монитор открывает двери в мир невероятной детализации и плавности. В основе устройства лежит высокоточная IPS-матрица с разрешением 3840 на 2160 пикселей, что гарантирует кристально четкую 4K-картинку. Но истинную магию создает сочетание двух передовых технологий: квантовых точек и мини-светодиодной подсветки с 1152 зонами локального затемнения. Это обеспечивает не только потрясающую глубину черного цвета и контрастность, но и невероятно широкую палитру. Монитор отображает более миллиарда цветов, покрывая 99 процентов пространства sRGB и 95 процентов кинематографического стандарта DCI-P3, что делает его идеальным как для профессиональной работы с цветом, так и для погружения в художественные миры игр и фильмов. Пиковая яркость в 1600 кандел на квадратный метр и сертификация VESA DisplayHDR 1400 означают, что вы увидите настоящее высокодинамичное изображение. Светлые участки будут сиять ослепительно, а темные — сохранять глубину и детализацию, создавая эффект полного присутствия. При этом матовая поверхность экрана надежно защищает от бликов и отражений. Для геймеров этот монитор станет мощным союзником. Частота обновления 160 Гц в паре с временем отклика 1 миллисекунда обеспечивает невероятно плавную и мгновенную картинку без размытия и шлейфов. Технология переменной частоты обновления AMD FreeSync Premium синхронизирует кадры между монитором и видеокартой, полностью устраняя разрывы изображения и подтормаживания. А благодаря широким углам обзора в 89 градусов по вертикали и горизонтали картинка остается четкой и цветонасыщенной даже при взгляде сбоку. Эргономика продумана до мелочей: монитор можно регулировать по высоте, наклонять на 5 градусов назад и 20 вперед, поворачивать влево и вправо на 30 градусов и даже развернуть на 90 градусов в портретный режим. В корпусе предусмотрена система кабельного менеджмента и крепление VESA 75 на 75 миллиметров. Комплект разъемов впечатляет: два современных HDMI 2.1, DisplayPort и универсальный порт USB Type-C, который одновременно передает видеосигнал, данные и может заряжать подключенное устройство. Встроенный концентратор USB упрощает подключение периферии.


Теги товара: 27", большие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Hisense 27" 27G7Q-PRO - купить по цене 35200 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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