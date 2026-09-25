Монитор AOC 26,5" Q27G4ZDR
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Характеристики
Описание товара Монитор AOC 26,5" Q27G4ZDR
Погрузитесь в мир визуального совершенства с монитором AOC 27 Q27G4ZDR, созданным для тех, кто ценит бескомпромиссное качество изображения и молниеносную скорость. Этот 26.5-дюймовый монитор открывает новую эру благодаря передовой матрице QD-OLED, которая сочетает в себе глубокий контраст органических светодиодов и невероятно насыщенную цветопередачу квантовых точек. Изображение на этом экране — это истинное наслаждение для глаз. Разрешение 2560 на 1440 пикселей обеспечивает высочайшую детализацию, а технология QD-OLED дарит абсолютно черный цвет и контрастность на уровне 1 500 000:1. Благодаря 10-битной глубине цвета и охвату 99.1% пространства DCI-P3 и 98% Adobe RGB, монитор воспроизводит более миллиарда оттенков, делая каждую сцену невероятно живой и реалистичной. Поддержка стандарта HDR10 добавляет изображению динамического диапазона, раскрывая тонкие детали как в тенях, так и в светлых участках. Для динамичного геймплея или работы с графикой критически важна скорость, и здесь монитор демонстрирует впечатляющие характеристики. Частота обновления 240 Гц в паре с временем отклика 0.03 мс гарантирует максимально плавную и четкую картинку без размытия и шлейфов. Технологии адаптивной синхронизации, включая совместимость с nVidia G-Sync, полностью устраняют разрывы кадров и обеспечивают безупречно гладкий процесс. Широкие углы обзора — 178 градусов по вертикали и горизонтали — сохраняют цвета и контрастность независимо от вашего положения перед экраном.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, большие, с колонками, lg 27"
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, большие, с колонками, lg 27"
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