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Монитор MSI 27" MPG 274URDFW E16M (9S6-3CF09H-030) купить с доставкой в Москве
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Монитор MSI 27" MPG 274URDFW E16M (9S6-3CF09H-030)

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Монитор MSI 27&quot; MPG 274URDFW E16M (9S6-3CF09H-030) - фото 1
Монитор MSI 27&quot; MPG 274URDFW E16M (9S6-3CF09H-030) - фото 2
Монитор MSI 27&quot; MPG 274URDFW E16M (9S6-3CF09H-030) - фото 3
Монитор MSI 27&quot; MPG 274URDFW E16M (9S6-3CF09H-030) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
160
Яркость
400 Кд/м?
  • Монитор MSI 27&quot; MPG 274URDFW E16M (9S6-3CF09H-030) - фото 1
  • Монитор MSI 27&quot; MPG 274URDFW E16M (9S6-3CF09H-030) - фото 2
  • Монитор MSI 27&quot; MPG 274URDFW E16M (9S6-3CF09H-030) - фото 3
  • Монитор MSI 27&quot; MPG 274URDFW E16M (9S6-3CF09H-030) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 740 руб. 
Начислим 748 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738170
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Монитор MSI 27" MPG 274URDFW E16M (9S6-3CF09H-030)
46 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
встроенный KVM-переключатель, функция CEC, Adaptive-Sync
Комплектация
адаптер питания, документация, кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель HDMI - HDMI, кабель USB Type-A - Type-B, кабель USB Type-C - USB Type-C
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
160
Яркость
400 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium
Разъемы
2 x HDMI, DisplayPort, USB Type-C, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
26
Габаритные размеры с подставкой
613 x 401 x 202 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х46х20
Вес, кг.
10

Описание товара Монитор MSI 27" MPG 274URDFW E16M (9S6-3CF09H-030)

Монитор MSI MPG 274URDFW E16M выполнен в белом корпусе. Модель имеет классическое соотношение сторон 16:9 и диагональ 27 дюймов. Разрешение 4K Ultra HD гарантирует детализацию мелких объектов и текста. Матрица Rapid IPS обеспечивает углы обзора в 178° без искажения цветов при взгляде сбоку. Многозонная подсветка Mini-LED обеспечивает глубину изображения и высокий уровень контрастности. Глубина цвета 8bit+FRC позволяет экрану отображать более 1 млрд оттенков, делая цветовые переходы естественными. Яркость 1000 кд/м? позволяет комфортно играть или работать даже при мощном внешнем освещении. Поддержка HDR делает темные и светлые участки кадра реалистичными. Контрастность 1000:1 гарантирует насыщенный черный цвет. Частота обновления монитора MSI MPG 274URDFW E16M достигает 320 Гц. Это обеспечивает плавную смену картинки в динамичных играх. Система адаптивной синхронизации Adaptive-Sync устраняет разрывы изображения. Время отклика в 0.5 мс исключает шлейфы за движущимися объектами.



Теги товара: 27", большие, с hdmi

Отзывы о товаре Монитор MSI 27" MPG 274URDFW E16M (9S6-3CF09H-030)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
встроенный KVM-переключатель, функция CEC, Adaptive-Sync
Комплектация
адаптер питания, документация, кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель HDMI - HDMI, кабель USB Type-A - Type-B, кабель USB Type-C - USB Type-C
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Развернуть
Частота обновления, Гц
160
Яркость
400 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium
Разъемы
2 x HDMI, DisplayPort, USB Type-C, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
26
Габаритные размеры с подставкой
613 x 401 x 202 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор MSI MPG 274URDFW E16M выполнен в белом корпусе. Модель имеет классическое соотношение сторон 16:9 и диагональ 27 дюймов. Разрешение 4K Ultra HD гарантирует детализацию мелких объектов и текста. Матрица Rapid IPS обеспечивает углы обзора в 178° без искажения цветов при взгляде сбоку. Многозонная подсветка Mini-LED обеспечивает глубину изображения и высокий уровень контрастности. Глубина цвета 8bit+FRC позволяет экрану отображать более 1 млрд оттенков, делая цветовые переходы естественными. Яркость 1000 кд/м? позволяет комфортно играть или работать даже при мощном внешнем освещении. Поддержка HDR делает темные и светлые участки кадра реалистичными. Контрастность 1000:1 гарантирует насыщенный черный цвет. Частота обновления монитора MSI MPG 274URDFW E16M достигает 320 Гц. Это обеспечивает плавную смену картинки в динамичных играх. Система адаптивной синхронизации Adaptive-Sync устраняет разрывы изображения. Время отклика в 0.5 мс исключает шлейфы за движущимися объектами.


Теги товара: 27", большие, с hdmi
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Монитор MSI 27" MPG 274URDFW E16M (9S6-3CF09H-030) - по цене 46740 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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