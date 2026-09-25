Монитор MSI 27" MPG 274URDFW E16M (9S6-3CF09H-030)
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Характеристики
Описание товара Монитор MSI 27" MPG 274URDFW E16M (9S6-3CF09H-030)
Монитор MSI MPG 274URDFW E16M выполнен в белом корпусе. Модель имеет классическое соотношение сторон 16:9 и диагональ 27 дюймов. Разрешение 4K Ultra HD гарантирует детализацию мелких объектов и текста. Матрица Rapid IPS обеспечивает углы обзора в 178° без искажения цветов при взгляде сбоку. Многозонная подсветка Mini-LED обеспечивает глубину изображения и высокий уровень контрастности. Глубина цвета 8bit+FRC позволяет экрану отображать более 1 млрд оттенков, делая цветовые переходы естественными. Яркость 1000 кд/м? позволяет комфортно играть или работать даже при мощном внешнем освещении. Поддержка HDR делает темные и светлые участки кадра реалистичными. Контрастность 1000:1 гарантирует насыщенный черный цвет. Частота обновления монитора MSI MPG 274URDFW E16M достигает 320 Гц. Это обеспечивает плавную смену картинки в динамичных играх. Система адаптивной синхронизации Adaptive-Sync устраняет разрывы изображения. Время отклика в 0.5 мс исключает шлейфы за движущимися объектами.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с колонками, lg 27"
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