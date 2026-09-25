Монитор AOC 26,5" Q27G41ZDF
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Характеристики
Описание товара Монитор AOC 26,5" Q27G41ZDF
Погрузитесь в мир безупречного изображения с монитором AOC 27 Q27G41ZDF, созданным для тех, кто ценит превосходство в каждой детали. Этот широкоформатный монитор с диагональю 26,5 дюймов станет сердцем вашей рабочей станции или игровой системы, предлагая качество визуализации нового поколения. В основе устройства лежит передовая матрица QD-OLED, сочетающая глубину и чистоту органических светодиодов с квантовыми точками. Это обеспечивает невероятно точную цветопередачу с охватом 99,1% пространства DCI-P3 и 98% Adobe RGB, что делает монитор идеальным инструментом для профессиональной работы с графикой и видео. Благодаря 10-битной глубине цвета и поддержке более миллиарда оттенков каждый кадр оживает с естественной насыщенностью. Для геймеров эта модель открывает новые горизонты. Частота обновления 240 Гц в паре с молниеносным временем отклика 0,03 мс гарантирует невероятно плавную и четкую картинку без размытий и шлейфов. Технологии переменной частоты обновления Adaptive-Sync и совместимость с nVidia G-Sync синхронизируют кадры между монитором и видеокартой, полностью устраняя разрывы изображения. А поддержка стандарта HDR10 раскрывает всю динамику сцен, от самых темных теней до ярких бликов, с контрастностью 1 500 000:1. Матовая поверхность экрана эффективно рассеивает блики, позволяя комфортно работать или играть даже при ярком освещении. Широкие углы обзора — 178 градусов по горизонтали и вертикали — сохраняют цветопередачу и контрастность независимо от вашего положения перед экраном. Забота о здоровье пользователя реализована через аппаратное снижение вредного синего излучения, сертифицированное по стандарту TUV, и технологию полного отсутствия мерцания подсветки. Устройство отличается продуманной эргономикой: наклон регулируется в широком диапазоне, а крепление VESA 100x100 мм позволяет установить панель на кронштейн. Коммутация проста благодаря разъемам HDMI и DisplayPort, а выход на наушники добавляет удобства. Встроенное меню G-Menu и режимы картинка-в-картинке или картинка-рядом-с-картинкой расширяют мультизадачные возможности.
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Теги товара: 240 Гц
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Теги товара: 240 Гц
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