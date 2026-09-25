Монитор Acer 26,5" CE270UZwmiipprx (UM.GCXCD.Z01)
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Монитор Acer 26,5" CE270UZwmiipprx (UM.GCXCD.Z01)
Перед вами не просто монитор. Acer 27” CE270UZwmiipprx — это устройство, которое переопределяет представление о домашней развлекательной системе и профессиональной работе с цветом. Диагональ в 26,5 дюймов сочетается с современным разрешением 2560x1440 пикселей, или WQHD, что обеспечивает идеальный баланс между четкостью изображения и комфортной производительностью для видеокарт. Ключевая особенность этой модели — использование передовой технологии QD-OLED. Это органический диод на квантовых точках, который объединяет глубокий черный цвет OLED и высокую яркость квантовых материалов. 10-битная матрица, 10-бит true color, способна воспроизводить 1,07 миллиарда оттенков. Это мир без полос и ступенек, где цветовые переходы выглядят безупречно плавными. Вы получаете 100-процентное покрытие цветового пространства sRGB, 99-процентное покрытие DCI-P3 — эталонного стандарта для кино, и 98 процентов Adobe RGB — пространства, критически важного для цифровых художников, дизайнеров и фотографов. Каждый элемент будет передан так, как его задумал автор. Динамическое качество изображения поражает. Статическая контрастность 1500000 к 1 создает эффект бесконечной глубины: черный цвет остается черным, а не серым, даже в нашем освещении. Усиленная матовая поверхность экрана эффективно борется с бликами от ламп. И хотя стандартная яркость составляет лаконичные 250 кандел на квадратный метр стандартная для OLED, устройство может выдавать пиковую яркость до 1000 кд/м2. Это значит, сцены с ослепительным солнечным светом или яркими взрывами динамических HDR-игр становятся мощным зрелищем.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, lg 27"
Теги товара: с колонками
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 43 100 руб.10775 руб. в СплитМонитор AOC 26,5" Q27G41ZDF
-
В наличииЦена 43 910 руб.10978 руб. в СплитМонитор Acer 26,5" CE270UXwmiipprx (UM.GCXCD.X01)
-
В наличииЦена 44 530 руб.11133 руб. в СплитМонитор Samsung 34" S34C650UAI
-
В наличииЦена 44 720 руб.11180 руб. в СплитМонитор Philips 26,5" 27M2N6501L
-
В наличииЦена 46 740 руб.11685 руб. в СплитМонитор Acer Predator 26,5'' X27UW1bmiipprx (UM.GXXCD.103)
-
В наличииЦена 46 740 руб.11685 руб. в СплитМонитор MSI 27" MPG 274URDFW E16M (9S6-3CF09H-030)
-
В наличииЦена 49 580 руб.12395 руб. в СплитМонитор AOC 26,5" AG276QZD2
-
В наличииЦена 50 390 руб.12598 руб. в СплитМонитор MSI 27" MAG 274UPDF E16M (9S6-3CF09H-029)
-
В наличииЦена 51 760 руб.12940 руб. в СплитМонитор Dell 31.5" P3223DE (P3223DE)
-
В наличииЦена 53 230 руб.13308 руб. в СплитМонитор Acer 34'' CB343CURDbemiiphcuzx Curved 3800R (UM.CB3CD.D0...
-
В наличииЦена 55 660 руб.13915 руб. в СплитМонитор Dell 31,5" P3225DE
-
В наличииЦена 56 870 руб.14218 руб. в СплитМонитор AOC 24,1" AG246FK6
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, lg 27"
Теги товара: с колонками
Отзывы о товаре Монитор Acer 26,5" CE270UZwmiipprx (UM.GCXCD.Z01)