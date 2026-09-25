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Монитор Acer 26,5" CE270UZwmiipprx (UM.GCXCD.Z01) купить с доставкой в Москве
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Монитор Acer 26,5" CE270UZwmiipprx (UM.GCXCD.Z01)

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Монитор Acer 26,5&quot; CE270UZwmiipprx (UM.GCXCD.Z01) - фото 1
Монитор Acer 26,5&quot; CE270UZwmiipprx (UM.GCXCD.Z01) - фото 2
Монитор Acer 26,5&quot; CE270UZwmiipprx (UM.GCXCD.Z01) - фото 3
Монитор Acer 26,5&quot; CE270UZwmiipprx (UM.GCXCD.Z01) - фото 4
Монитор Acer 26,5&quot; CE270UZwmiipprx (UM.GCXCD.Z01) - фото 5
Монитор Acer 26,5&quot; CE270UZwmiipprx (UM.GCXCD.Z01) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
26.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
OLED
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500000:1
Частота обновления, Гц
280
Яркость
250 Кд/м?
  • Монитор Acer 26,5&quot; CE270UZwmiipprx (UM.GCXCD.Z01) - фото 1
  • Монитор Acer 26,5&quot; CE270UZwmiipprx (UM.GCXCD.Z01) - фото 2
  • Монитор Acer 26,5&quot; CE270UZwmiipprx (UM.GCXCD.Z01) - фото 3
  • Монитор Acer 26,5&quot; CE270UZwmiipprx (UM.GCXCD.Z01) - фото 4
  • Монитор Acer 26,5&quot; CE270UZwmiipprx (UM.GCXCD.Z01) - фото 5
  • Монитор Acer 26,5&quot; CE270UZwmiipprx (UM.GCXCD.Z01) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 720 руб. 
Начислим 716 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738316
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Монитор Acer 26,5" CE270UZwmiipprx (UM.GCXCD.Z01)
44 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Комплектация
Монитор, адаптер питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
26.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
OLED
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500000:1
Частота обновления, Гц
280
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.03
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium Pro
Разъемы
2 x HDMI, 2 x DisplayPort, аудиовход
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Встроенная Web камера
Нет
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
65
Габаритные размеры с подставкой
611.1х553х196 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х45х17
Вес, кг.
9.5

Описание товара Монитор Acer 26,5" CE270UZwmiipprx (UM.GCXCD.Z01)

Перед вами не просто монитор. Acer 27” CE270UZwmiipprx — это устройство, которое переопределяет представление о домашней развлекательной системе и профессиональной работе с цветом. Диагональ в 26,5 дюймов сочетается с современным разрешением 2560x1440 пикселей, или WQHD, что обеспечивает идеальный баланс между четкостью изображения и комфортной производительностью для видеокарт. Ключевая особенность этой модели — использование передовой технологии QD-OLED. Это органический диод на квантовых точках, который объединяет глубокий черный цвет OLED и высокую яркость квантовых материалов. 10-битная матрица, 10-бит true color, способна воспроизводить 1,07 миллиарда оттенков. Это мир без полос и ступенек, где цветовые переходы выглядят безупречно плавными. Вы получаете 100-процентное покрытие цветового пространства sRGB, 99-процентное покрытие DCI-P3 — эталонного стандарта для кино, и 98 процентов Adobe RGB — пространства, критически важного для цифровых художников, дизайнеров и фотографов. Каждый элемент будет передан так, как его задумал автор. Динамическое качество изображения поражает. Статическая контрастность 1500000 к 1 создает эффект бесконечной глубины: черный цвет остается черным, а не серым, даже в нашем освещении. Усиленная матовая поверхность экрана эффективно борется с бликами от ламп. И хотя стандартная яркость составляет лаконичные 250 кандел на квадратный метр стандартная для OLED, устройство может выдавать пиковую яркость до 1000 кд/м2. Это значит, сцены с ослепительным солнечным светом или яркими взрывами динамических HDR-игр становятся мощным зрелищем.



Теги товара: с колонками

Отзывы о товаре Монитор Acer 26,5" CE270UZwmiipprx (UM.GCXCD.Z01)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Комплектация
Монитор, адаптер питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
26.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
OLED
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500000:1
Частота обновления, Гц
280
Развернуть
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.03
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium Pro
Разъемы
2 x HDMI, 2 x DisplayPort, аудиовход
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Встроенная Web камера
Нет
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
65
Габаритные размеры с подставкой
611.1х553х196 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Перед вами не просто монитор. Acer 27” CE270UZwmiipprx — это устройство, которое переопределяет представление о домашней развлекательной системе и профессиональной работе с цветом. Диагональ в 26,5 дюймов сочетается с современным разрешением 2560x1440 пикселей, или WQHD, что обеспечивает идеальный баланс между четкостью изображения и комфортной производительностью для видеокарт. Ключевая особенность этой модели — использование передовой технологии QD-OLED. Это органический диод на квантовых точках, который объединяет глубокий черный цвет OLED и высокую яркость квантовых материалов. 10-битная матрица, 10-бит true color, способна воспроизводить 1,07 миллиарда оттенков. Это мир без полос и ступенек, где цветовые переходы выглядят безупречно плавными. Вы получаете 100-процентное покрытие цветового пространства sRGB, 99-процентное покрытие DCI-P3 — эталонного стандарта для кино, и 98 процентов Adobe RGB — пространства, критически важного для цифровых художников, дизайнеров и фотографов. Каждый элемент будет передан так, как его задумал автор. Динамическое качество изображения поражает. Статическая контрастность 1500000 к 1 создает эффект бесконечной глубины: черный цвет остается черным, а не серым, даже в нашем освещении. Усиленная матовая поверхность экрана эффективно борется с бликами от ламп. И хотя стандартная яркость составляет лаконичные 250 кандел на квадратный метр стандартная для OLED, устройство может выдавать пиковую яркость до 1000 кд/м2. Это значит, сцены с ослепительным солнечным светом или яркими взрывами динамических HDR-игр становятся мощным зрелищем.


Теги товара: с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Монитор Acer 26,5" CE270UZwmiipprx (UM.GCXCD.Z01) - по цене 44720 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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