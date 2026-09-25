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Монитор Acer 27' 'B278Kbemiqprcuzx (UM.HB8CD.001) купить с доставкой в Москве
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Монитор Acer 27' 'B278Kbemiqprcuzx (UM.HB8CD.001)

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Монитор Acer 27&#039; &#039;B278Kbemiqprcuzx (UM.HB8CD.001) - фото 1
Монитор Acer 27&#039; &#039;B278Kbemiqprcuzx (UM.HB8CD.001) - фото 2
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Монитор Acer 27&#039; &#039;B278Kbemiqprcuzx (UM.HB8CD.001) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
350 Кд/м?
  • Монитор Acer 27&#039; &#039;B278Kbemiqprcuzx (UM.HB8CD.001) - фото 1
  • Монитор Acer 27&#039; &#039;B278Kbemiqprcuzx (UM.HB8CD.001) - фото 2
  • Монитор Acer 27&#039; &#039;B278Kbemiqprcuzx (UM.HB8CD.001) - фото 3
  • Монитор Acer 27&#039; &#039;B278Kbemiqprcuzx (UM.HB8CD.001) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 010 руб. 
Начислим 641 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738081
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Монитор Acer 27' 'B278Kbemiqprcuzx (UM.HB8CD.001)
40 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
нет
Особенности
поворот на 90 градусов, подсветка без мерцания (Flicker-Free), регулировка по высоте, трехсторонний безрамочный дизайн
Комплектация
Монитор, кабель HDMI - HDMI, кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
HDMI, DisplayPort, RJ-45, USB Type-C, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Встроенная Web камера
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
205
Габаритные размеры с подставкой
614.4х561.5х247 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х56х25
Вес, кг.
29.16

Описание товара Монитор Acer 27' 'B278Kbemiqprcuzx (UM.HB8CD.001)

Представляем вам монитор Acer 27" B278Kbemiqprcuzx – идеальный выбор для тех, кто ценит качество изображения и комфорт при работе за компьютером. Этот высококачественный монитор обладает всеми необходимыми характеристиками для продуктивной работы и приятного времяпрепровождения. Тип матрицы IPS обеспечивает отличное качество изображения с широким углом обзора, что делает его идеальным для работы с графикой, фото и видео. Широкоформатный экран с разрешением 3840x2160 (16:9) позволяет наслаждаться четким и детальным изображением, а матовая поверхность экрана и версия HDR400 (HDR10) делают просмотр контента еще более комфортным и приятным для глаз. Монитор Acer 27" B278Kbemiqprcuzx оснащен удобным креплением на стену (VESA 100 x 100 мм), что позволяет расположить его в удобном для вас месте и освободить рабочее пространство. С двумя портами HDMI 2.0 вы сможете подключить к монитору несколько устройств одновременно, что делает его идеальным для мультимедийного использования. Блок питания встроенный, что делает монитор компактным и удобным в использовании. Высокое качество изготовления и надежность бренда Acer гарантируют долгий срок службы устройства и отличные результаты при работе.



Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками

Отзывы о товаре Монитор Acer 27' 'B278Kbemiqprcuzx (UM.HB8CD.001)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
нет
Особенности
поворот на 90 градусов, подсветка без мерцания (Flicker-Free), регулировка по высоте, трехсторонний безрамочный дизайн
Комплектация
Монитор, кабель HDMI - HDMI, кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
60
Развернуть
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
HDMI, DisplayPort, RJ-45, USB Type-C, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Встроенная Web камера
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
205
Габаритные размеры с подставкой
614.4х561.5х247 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вам монитор Acer 27" B278Kbemiqprcuzx – идеальный выбор для тех, кто ценит качество изображения и комфорт при работе за компьютером. Этот высококачественный монитор обладает всеми необходимыми характеристиками для продуктивной работы и приятного времяпрепровождения. Тип матрицы IPS обеспечивает отличное качество изображения с широким углом обзора, что делает его идеальным для работы с графикой, фото и видео. Широкоформатный экран с разрешением 3840x2160 (16:9) позволяет наслаждаться четким и детальным изображением, а матовая поверхность экрана и версия HDR400 (HDR10) делают просмотр контента еще более комфортным и приятным для глаз. Монитор Acer 27" B278Kbemiqprcuzx оснащен удобным креплением на стену (VESA 100 x 100 мм), что позволяет расположить его в удобном для вас месте и освободить рабочее пространство. С двумя портами HDMI 2.0 вы сможете подключить к монитору несколько устройств одновременно, что делает его идеальным для мультимедийного использования. Блок питания встроенный, что делает монитор компактным и удобным в использовании. Высокое качество изготовления и надежность бренда Acer гарантируют долгий срок службы устройства и отличные результаты при работе.


Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Монитор Acer 27' 'B278Kbemiqprcuzx (UM.HB8CD.001) - по цене 40010 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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