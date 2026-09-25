Монитор Acer 27' 'B278Kbemiqprcuzx (UM.HB8CD.001)
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Характеристики
Описание товара Монитор Acer 27' 'B278Kbemiqprcuzx (UM.HB8CD.001)
Представляем вам монитор Acer 27" B278Kbemiqprcuzx – идеальный выбор для тех, кто ценит качество изображения и комфорт при работе за компьютером. Этот высококачественный монитор обладает всеми необходимыми характеристиками для продуктивной работы и приятного времяпрепровождения. Тип матрицы IPS обеспечивает отличное качество изображения с широким углом обзора, что делает его идеальным для работы с графикой, фото и видео. Широкоформатный экран с разрешением 3840x2160 (16:9) позволяет наслаждаться четким и детальным изображением, а матовая поверхность экрана и версия HDR400 (HDR10) делают просмотр контента еще более комфортным и приятным для глаз. Монитор Acer 27" B278Kbemiqprcuzx оснащен удобным креплением на стену (VESA 100 x 100 мм), что позволяет расположить его в удобном для вас месте и освободить рабочее пространство. С двумя портами HDMI 2.0 вы сможете подключить к монитору несколько устройств одновременно, что делает его идеальным для мультимедийного использования. Блок питания встроенный, что делает монитор компактным и удобным в использовании. Высокое качество изготовления и надежность бренда Acer гарантируют долгий срок службы устройства и отличные результаты при работе.
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Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками
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