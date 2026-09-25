Монитор AOC 26,5" AG276QZD2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
26.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
QLED
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500000:1
Частота обновления, Гц
240
Время отклика
0.03
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 580 руб.
В наличии
Код товара: 738221
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49 580 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
трехсторонний безрамочный дизайн, Adaptive-Sync
Комплектация
Монитор, упаковка, инструкция, набор кабелей
Диагональ экрана, дюйм
26.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
QLED
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500000:1
Частота обновления, Гц
240
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.03
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, USB Type-A х 2 шт
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
65
Габаритные размеры с подставкой
609.3х525.6х228.9 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х48х19
Вес, кг.
7
Описание товара Монитор AOC 26,5" AG276QZD2
Монитор AOC AG276QZD2 с 27-дюймовым QD OLED-дисплеем и разрешением 2560?1440 пикселей подходит для киберспортивных задач. Яркость 1000 кд/м? и контрастность 1 500 000:1 создают насыщенное изображение в динамичных сценах. Поддержка HDR DisplayHDR True Black 400 улучшает передачу тёмных и светлых деталей.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, большие, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 240 Гц, с колонками
Магазины и пункты выдачи в Москве
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Бренд
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
трехсторонний безрамочный дизайн, Adaptive-Sync
Комплектация
Монитор, упаковка, инструкция, набор кабелей
Диагональ экрана, дюйм
26.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
QLED
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500000:1
Развернуть
Частота обновления, Гц
240
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.03
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, USB Type-A х 2 шт
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
65
Габаритные размеры с подставкой
609.3х525.6х228.9 мм
Страна производитель
Китай
Монитор AOC AG276QZD2 с 27-дюймовым QD OLED-дисплеем и разрешением 2560?1440 пикселей подходит для киберспортивных задач. Яркость 1000 кд/м? и контрастность 1 500 000:1 создают насыщенное изображение в динамичных сценах. Поддержка HDR DisplayHDR True Black 400 улучшает передачу тёмных и светлых деталей.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, большие, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 240 Гц, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, большие, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 240 Гц, с колонками
Купить Монитор AOC 26,5" AG276QZD2 - по цене 49580 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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