Монитор Dell 31,5" P3225DE
Оригинальный товар
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Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
350 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
55 660 руб.
В наличии
Код товара: 738282
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55 660 руб.
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Характеристики
Бренд
Изогнутый экран
нет
Особенности
регулировка поворота, регулировка по высоте, Low Blue Light, подсветка без мерцания (Flicker-Free), регулировка наклона
Комплектация
кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель USB Type-C - Type-A, кабель USB Type-C - USB Type-C, адаптер питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Разъемы
DisplayPort 1.4, DisplayPort Out 1.4, HDMI 2.1, USB Type-C, RJ-45
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
нет
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
23.1
Габаритные размеры с подставкой
713х414х288 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
92х52х16
Вес, кг.
9
Описание товара Монитор Dell 31,5" P3225DE
Монитор Dell P3225DE Pro 32 Plus QHD USB-C Hub Monitor (210-BRDP) представляет собой высококачественное устройство с диагональю 31.5 дюймов (80.1 см). Экран оснащён IPS-матрицей, обеспечивающей яркие цвета и широкие углы обзора. Разрешение составляет 2560х1440 пикселей (QHD), что идеально подходит для комфортной работы, просмотра фильмов и гейминга. Устройство оснащено одним портом HDMI версии HDCP 1.4, поддерживающим разрешение до QHD.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
Теги товара: большие
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Изогнутый экран
нет
Особенности
регулировка поворота, регулировка по высоте, Low Blue Light, подсветка без мерцания (Flicker-Free), регулировка наклона
Комплектация
кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель USB Type-C - Type-A, кабель USB Type-C - USB Type-C, адаптер питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
100
Развернуть
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Разъемы
DisplayPort 1.4, DisplayPort Out 1.4, HDMI 2.1, USB Type-C, RJ-45
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
нет
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
23.1
Габаритные размеры с подставкой
713х414х288 мм
Страна производитель
Китай
Монитор Dell P3225DE Pro 32 Plus QHD USB-C Hub Monitor (210-BRDP) представляет собой высококачественное устройство с диагональю 31.5 дюймов (80.1 см). Экран оснащён IPS-матрицей, обеспечивающей яркие цвета и широкие углы обзора. Разрешение составляет 2560х1440 пикселей (QHD), что идеально подходит для комфортной работы, просмотра фильмов и гейминга. Устройство оснащено одним портом HDMI версии HDCP 1.4, поддерживающим разрешение до QHD.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
Теги товара: большие
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
Теги товара: большие
Купить Монитор Dell 31,5" P3225DE - по цене 55660 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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