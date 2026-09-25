Монитор Samsung 34" S34C650UAI
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Характеристики
Описание товара Монитор Samsung 34" S34C650UAI
Откройте новое измерение работы и развлечений с изогнутым монитором Samsung ViewFinity S6 S65UC. Его впечатляющая диагональ в тридцать четыре дюйма в формате UltraWide создает невероятно immersive-ощущение, полностью погружая вас в происходящее на экране. Широкоформатное изогнутое полотно с радиусом кривизны тысяча R плавно охватывает ваше периферийное зрение, что не только усиливает восприятие контента, но и способствует более комфортному и естественному для глаз обзору, уменьшая напряжение при длительном использовании. Сердцем этого монитора является высококачественная VA-матрица с десятибитной глубиной цвета, способная отображать более миллиарда цветовых оттенков. Это гарантирует невероятно плавные цветовые переходы, глубокие черные тона и насыщенную, реалистичную картинку. Разрешение 3440 на 1440 пикселей в соотношении сторон 21:9 обеспечивает исключительную детализацию и большое рабочее пространство, позволяя одновременно держать открытыми несколько окон или наслаждаться кинолентами без черных полей по краям. Частота обновления в сто герц в сочетании с временем отклика пять миллисекунд и технологией переменной частоты обновления AMD FreeSync делает движение в динамичных играх и видео невероятно плавным, без разрывов и задержек. Матовая поверхность экрана эффективно рассеивает блики от внешних источников света, что позволяет комфортно работать даже в ярко освещенном помещении. Благодаря широким углам обзора — сто семьдесят восемь градусов как по вертикали, так и по горизонтали — изображение остается четким и цветонасыщенным при взгляде на монитор даже под значительным углом. Поддержка стандарта HDR10 расширяет динамический диапазон, делая светлые участки ярче, а темные — глубже, открывая новые детали в каждой сцене. Этот монитор создан для продуктивности высокой пробы. Встроенный KVM-переключатель позволяет управлять двумя устройствами, используя одну клавиатуру и мышь, что идеально для тех, кто работает с несколькими компьютерами одновременно. Универсальный разъем USB Type-C не только обеспечивает передачу видео- и данных, но и поддерживает зарядку подключенных устройств мощностью до девяносто ватт, значительно упрощая организацию рабочего пространства и сокращая количество кабелей. Встроенный USB-концентратор добавляет дополнительные порты для подключения периферии.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: большие, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: большие, с колонками
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