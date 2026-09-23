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Монитор ASUS 27" ProArt PA278CV (PA278CV) купить с доставкой в Москве
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Монитор ASUS 27" ProArt PA278CV (PA278CV)

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Монитор ASUS 27&quot; ProArt PA278CV (PA278CV) - фото 1
Монитор ASUS 27&quot; ProArt PA278CV (PA278CV) - фото 2
Монитор ASUS 27&quot; ProArt PA278CV (PA278CV) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мониторы
  • Монитор ASUS 27&quot; ProArt PA278CV (PA278CV) - фото 1
  • Монитор ASUS 27&quot; ProArt PA278CV (PA278CV) - фото 2
  • Монитор ASUS 27&quot; ProArt PA278CV (PA278CV) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
35 430 руб.  47 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 630961
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Мониторы
Размеры в упаковке, см
73х46х23
Вес, кг.
10.9

Описание товара Монитор ASUS 27" ProArt PA278CV (PA278CV)

ProArt Display PA278CV – это 27-дюймовый монитор, предназначенный для профессиональной творческой работы с фото-, видео- и другими мультимедийными материалами. Данная модель может похвастать широким цветовым охватом (100% sRGB / 100% Rec.709), фабричной калибровкой цветопередачи (?E < 2, CalMAN Verified) и современными интерфейсами (в том числе USB-C с режимом DisplayPort и электропитанием мощностью 65 Вт).

Отзывы о товаре Монитор ASUS 27" ProArt PA278CV (PA278CV)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Мониторы
Описание
ProArt Display PA278CV – это 27-дюймовый монитор, предназначенный для профессиональной творческой работы с фото-, видео- и другими мультимедийными материалами. Данная модель может похвастать широким цветовым охватом (100% sRGB / 100% Rec.709), фабричной калибровкой цветопередачи (?E < 2, CalMAN Verified) и современными интерфейсами (в том числе USB-C с режимом DisplayPort и электропитанием мощностью 65 Вт).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор ASUS 27" ProArt PA278CV (PA278CV) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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