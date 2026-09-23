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Монитор Samsung 37" S37D802UAI купить с доставкой в Москве
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Монитор Samsung 37" S37D802UAI

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Монитор Samsung 37&quot; S37D802UAI - фото 3
Монитор Samsung 37&quot; S37D802UAI - фото 4
Монитор Samsung 37&quot; S37D802UAI - фото 5
Монитор Samsung 37&quot; S37D802UAI - фото 6
Монитор Samsung 37&quot; S37D802UAI - фото 7
Монитор Samsung 37&quot; S37D802UAI - фото 8
Монитор Samsung 37&quot; S37D802UAI - фото 9
Монитор Samsung 37&quot; S37D802UAI - фото 10
Монитор Samsung 37&quot; S37D802UAI - фото 11
Монитор Samsung 37&quot; S37D802UAI - фото 12
Монитор Samsung 37&quot; S37D802UAI - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
37
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
3000:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
350 Кд/м?
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  • Монитор Samsung 37&quot; S37D802UAI - фото 2
  • Монитор Samsung 37&quot; S37D802UAI - фото 3
  • Монитор Samsung 37&quot; S37D802UAI - фото 4
  • Монитор Samsung 37&quot; S37D802UAI - фото 5
  • Монитор Samsung 37&quot; S37D802UAI - фото 6
  • Монитор Samsung 37&quot; S37D802UAI - фото 7
  • Монитор Samsung 37&quot; S37D802UAI - фото 8
  • Монитор Samsung 37&quot; S37D802UAI - фото 9
  • Монитор Samsung 37&quot; S37D802UAI - фото 10
  • Монитор Samsung 37&quot; S37D802UAI - фото 11
  • Монитор Samsung 37&quot; S37D802UAI - фото 12
  • Монитор Samsung 37&quot; S37D802UAI - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738303
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Характеристики

Бренд
Samsung
Изогнутый экран
нет
Особенности
встроенный KVM-переключатель
Комплектация
документация, кабель USB Type-C - USB Type-C, кабель питания
Диагональ экрана, дюйм
37
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
3000:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Разъемы
DisplayPort, HDMI, Ethernet, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
63
Габаритные размеры с подставкой
823.9x648x250мм
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
91х60х18
Вес, кг.
12.1

Описание товара Монитор Samsung 37" S37D802UAI

Монитор Samsung ViewFinity S8 S80UD оснащен 37-дюймовым экраном. Матрица VA с разрешением 3840x2160 пикселей и технологией HDR10 гарантирует детализированное изображение с натуральными оттенками. Матовое антибликовое покрытие и технологии защиты зрения снижают негативное воздействие на глаза.

Отзывы о товаре Монитор Samsung 37" S37D802UAI




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Характеристики
Бренд
Samsung
Изогнутый экран
нет
Особенности
встроенный KVM-переключатель
Комплектация
документация, кабель USB Type-C - USB Type-C, кабель питания
Диагональ экрана, дюйм
37
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
3000:1
Частота обновления, Гц
60
Развернуть
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Разъемы
DisplayPort, HDMI, Ethernet, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
63
Габаритные размеры с подставкой
823.9x648x250мм
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Монитор Samsung ViewFinity S8 S80UD оснащен 37-дюймовым экраном. Матрица VA с разрешением 3840x2160 пикселей и технологией HDR10 гарантирует детализированное изображение с натуральными оттенками. Матовое антибликовое покрытие и технологии защиты зрения снижают негативное воздействие на глаза.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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