Монитор Samsung 37" S37D802UAI
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
37
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
3000:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
350 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738303
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Характеристики
Бренд
Изогнутый экран
нет
Особенности
встроенный KVM-переключатель
Комплектация
документация, кабель USB Type-C - USB Type-C, кабель питания
Диагональ экрана, дюйм
37
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
3000:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Разъемы
DisplayPort, HDMI, Ethernet, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
63
Габаритные размеры с подставкой
823.9x648x250мм
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
91х60х18
Вес, кг.
12.1
Описание товара Монитор Samsung 37" S37D802UAI
Монитор Samsung ViewFinity S8 S80UD оснащен 37-дюймовым экраном. Матрица VA с разрешением 3840x2160 пикселей и технологией HDR10 гарантирует детализированное изображение с натуральными оттенками. Матовое антибликовое покрытие и технологии защиты зрения снижают негативное воздействие на глаза.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Изогнутый экран
нет
Особенности
встроенный KVM-переключатель
Комплектация
документация, кабель USB Type-C - USB Type-C, кабель питания
Диагональ экрана, дюйм
37
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
3000:1
Частота обновления, Гц
60
Развернуть
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Разъемы
DisplayPort, HDMI, Ethernet, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
63
Габаритные размеры с подставкой
823.9x648x250мм
Страна производитель
Вьетнам
Монитор Samsung ViewFinity S8 S80UD оснащен 37-дюймовым экраном. Матрица VA с разрешением 3840x2160 пикселей и технологией HDR10 гарантирует детализированное изображение с натуральными оттенками. Матовое антибликовое покрытие и технологии защиты зрения снижают негативное воздействие на глаза.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Монитор Samsung 37" S37D802UAI - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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