Монитор Dell 23,8" U2422HE (2422-4994)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мониторы
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Разрешение матрицы, Мпикс
1920x1080
Соотношение сторон
(16:9)
Контрастность
контрастность - 1000 :1
Яркость
250 кд/м2
Время отклика
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 010 руб.
В наличии
Код товара: 524004
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32 010 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мониторы
Разъем USB Type-C
да
Цвет рамки
черный
Особенности
угол наклона экрана -5°/+21°
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Разрешение матрицы, Мпикс
1920x1080
Соотношение сторон
(16:9)
Контрастность
контрастность - 1000 :1
Яркость
250 кд/м2
Угол обзора по вертикали
178
Угол обзора по горизонтали
178
Время отклика
5
Разъемы
HDMI, DisplayPort, RJ-45, USB Type-C, выход на наушники
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
нет
Стандарт крепления VESA
100x100
Питание
встроенный блок питания 11.8 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х43х14
Вес, кг.
8
Описание товара Монитор Dell 23,8" U2422HE (2422-4994)
Монитор Dell U2422HE с диагональю экрана 23.8, разрешением 1920x1080 (Full HD) и типом матрицы IPS. Модель оснащена встроенным USB-концентратором. Подставка поддерживает возможность регулировки высоты (HAS) и поворот экрана в портретный режим (Pivot). Время отклика составляет 5мс, яркость 250кд/м?, контрастность 1000:1. Dell U2422HE поддерживает подключение по USB Type C. Монитор содержит видеопорты: 1xHDMI и 1xDisplayPort.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с колонками, lg 27"
Теги товара: с hdmi
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Бренд
Тип товара
Мониторы
Разъем USB Type-C
да
Цвет рамки
черный
Особенности
угол наклона экрана -5°/+21°
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Разрешение матрицы, Мпикс
1920x1080
Соотношение сторон
(16:9)
Контрастность
контрастность - 1000 :1
Яркость
250 кд/м2
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178
Угол обзора по горизонтали
178
Время отклика
5
Разъемы
HDMI, DisplayPort, RJ-45, USB Type-C, выход на наушники
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
нет
Стандарт крепления VESA
100x100
Питание
встроенный блок питания 11.8 Вт
Страна производитель
Китай
Монитор Dell U2422HE с диагональю экрана 23.8, разрешением 1920x1080 (Full HD) и типом матрицы IPS. Модель оснащена встроенным USB-концентратором. Подставка поддерживает возможность регулировки высоты (HAS) и поворот экрана в портретный режим (Pivot). Время отклика составляет 5мс, яркость 250кд/м?, контрастность 1000:1. Dell U2422HE поддерживает подключение по USB Type C. Монитор содержит видеопорты: 1xHDMI и 1xDisplayPort.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с колонками, lg 27"
Теги товара: с hdmi
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с колонками, lg 27"
Теги товара: с hdmi
Монитор Dell 23,8" U2422HE (2422-4994) - данный товар вы можете купить по цене 32010 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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