Монитор AOC 34" CU34E4CV 1500R,
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Монитор AOC 34" CU34E4CV 1500R,
Погрузитесь в эффект полного присутствия благодаря огромному 34-дюймовому изогнутому экрану от AOC! Широкое соотношение сторон 21:9 идеально для работы в нескольких окнах, просмотра фильмов и захватывающих игровых миров без лишних рамок. Разрешение 3440x1440 радует четкой детализацией, а частота обновления 120 Гц и время отклика 4 мс обеспечивают плавное изображение даже в динамичных сценах. Матовая поверхность экрана защищает от бликов, угол обзора 178° по вертикали дает свободу просмотра из любой точки. Встроенные динамики освобождают от лишних проводов на столе, а выход на наушники подойдёт для индивидуального погружения. Яркость 350 кд/м? позволяет работать и развлекаться даже при ярком освещении. Такой монитор делает каждый день насыщенным!
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 144 Гц, 240 Гц, lg 27"
Теги товара: 120 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 144 Гц, 240 Гц, lg 27"
Теги товара: 120 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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