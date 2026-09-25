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Монитор Philips 31,5" 32B1U3900 купить с доставкой в Москве
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Монитор Philips 31,5" 32B1U3900

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Монитор Philips 31,5&quot; 32B1U3900 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
3500:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
350 Кд/м?
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  • Монитор Philips 31,5&quot; 32B1U3900 - фото 4
  • Монитор Philips 31,5&quot; 32B1U3900 - фото 5
  • Монитор Philips 31,5&quot; 32B1U3900 - фото 6
  • Монитор Philips 31,5&quot; 32B1U3900 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 310 руб. 
Начислим 517 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 739191
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Монитор Philips 31,5" 32B1U3900
32 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
нет
Комплектация
Монитор,документация
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
3500:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
2 x HDMI, DisplayPort, RJ-45, USB Type-C, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
34.8
Габаритные размеры с подставкой
714 x 631 x 280 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
93х56х19
Вес, кг.
16

Описание товара Монитор Philips 31,5" 32B1U3900

Откройте для себя новый уровень продуктивности и визуального наслаждения с монитором Philips 32" 32B1U3900. Этот 31.5-дюймовый дисплей создан для тех, кто не ищет компромиссов: для профессионалов, требующих безупречной детализации, для дизайнеров, ценящих точную цветопередачу, и для всех, кто проводит за экраном долгие часы. Его интуитивно понятный дизайн и передовые технологии превращают рабочее пространство в высокоэффективный и комфортный цифровой хаб. Первое, что поражает, — это невероятная четкость изображения с разрешением 4K Ultra HD (3840x2160 пикселей). На такой большой диагонали вы получаете невероятную плотность пикселей, что означает кристально чистый текст, идеально проработанные линии в чертежах и невероятно детализированные фотографии и видео. Масштабируйте окна приложений, работайте с несколькими документами одновременно — пространства хватит для всего. Матовая поверхность экрана эффективно рассеивает блики от окружающего освещения, позволяя полностью сосредоточиться на контенте без отвлекающих reflections. В сердце этого монитора лежит 10-битная VA-матрица, способная отображать более 1.07 миллиарда цветов. Это обеспечивает не просто яркую, а невероятно глубокую и реалистичную картинку с плавными цветовыми переходами, без полос и артефактов. Широкий цветовой охват — 122% sRGB и 106% NTSC — делает эту модель идеальным инструментом для цветокоррекции и графического дизайна, где важен каждый оттенок. Вы сможете быть уверены, что создаваемый контент будет выглядеть одинаково точно на других устройствах. Высокая статическая контрастность 3500:1 и динамическая контрастность 50 000 000:1 обеспечивают насыщенные черные цвета и великолепную глубину изображения, что особенно заметно при работе с темными интерфейсами или просмотре фильмов. Забота о вашем здоровье и комфорте — неотъемлемая часть философии этого монитора. Технология Flicker-Free устраняет раздражающее мерцание подсветки, а встроенный фильтр синего света Blue Light Filter минимизирует вредное воздействие на глаза в течение длительного рабочего дня. Функция EaseRead превращает экран в подобие электронной книги, создавая равномерную черно-белую подсветку без напряжения для глаз, что идеально для чтения документов. А благодаря времени отклика 4 мс и широким углам обзора 178°/178° вы всегда будете видеть четкую картинку без размытий и искажений цветов, даже если смотрите на экран сбоку.



Теги товара: большие, с hdmi, с колонками

Отзывы о товаре Монитор Philips 31,5" 32B1U3900




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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
нет
Комплектация
Монитор,документация
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
3500:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
350 Кд/м?
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
2 x HDMI, DisplayPort, RJ-45, USB Type-C, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
34.8
Габаритные размеры с подставкой
714 x 631 x 280 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Откройте для себя новый уровень продуктивности и визуального наслаждения с монитором Philips 32" 32B1U3900. Этот 31.5-дюймовый дисплей создан для тех, кто не ищет компромиссов: для профессионалов, требующих безупречной детализации, для дизайнеров, ценящих точную цветопередачу, и для всех, кто проводит за экраном долгие часы. Его интуитивно понятный дизайн и передовые технологии превращают рабочее пространство в высокоэффективный и комфортный цифровой хаб. Первое, что поражает, — это невероятная четкость изображения с разрешением 4K Ultra HD (3840x2160 пикселей). На такой большой диагонали вы получаете невероятную плотность пикселей, что означает кристально чистый текст, идеально проработанные линии в чертежах и невероятно детализированные фотографии и видео. Масштабируйте окна приложений, работайте с несколькими документами одновременно — пространства хватит для всего. Матовая поверхность экрана эффективно рассеивает блики от окружающего освещения, позволяя полностью сосредоточиться на контенте без отвлекающих reflections. В сердце этого монитора лежит 10-битная VA-матрица, способная отображать более 1.07 миллиарда цветов. Это обеспечивает не просто яркую, а невероятно глубокую и реалистичную картинку с плавными цветовыми переходами, без полос и артефактов. Широкий цветовой охват — 122% sRGB и 106% NTSC — делает эту модель идеальным инструментом для цветокоррекции и графического дизайна, где важен каждый оттенок. Вы сможете быть уверены, что создаваемый контент будет выглядеть одинаково точно на других устройствах. Высокая статическая контрастность 3500:1 и динамическая контрастность 50 000 000:1 обеспечивают насыщенные черные цвета и великолепную глубину изображения, что особенно заметно при работе с темными интерфейсами или просмотре фильмов. Забота о вашем здоровье и комфорте — неотъемлемая часть философии этого монитора. Технология Flicker-Free устраняет раздражающее мерцание подсветки, а встроенный фильтр синего света Blue Light Filter минимизирует вредное воздействие на глаза в течение длительного рабочего дня. Функция EaseRead превращает экран в подобие электронной книги, создавая равномерную черно-белую подсветку без напряжения для глаз, что идеально для чтения документов. А благодаря времени отклика 4 мс и широким углам обзора 178°/178° вы всегда будете видеть четкую картинку без размытий и искажений цветов, даже если смотрите на экран сбоку.


Теги товара: большие, с hdmi, с колонками
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Отзывы


Купить Монитор Philips 31,5" 32B1U3900 - по цене 32310 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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