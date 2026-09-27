Монитор Dell 27" S2722DC S/BK
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Монитор Dell 27" S2722DC S/BK
Этот 27-дюймовый монитор Dell создаёт просторное рабочее пространство, чтобы вы могли полностью погрузиться в игры, фильмы или работу с графикой. Максимальное разрешение 2560x1440 делает картинку невероятно чёткой и детализированной, а благодаря технологии AMD FreeSync изображение всегда плавное и уверенное — даже в динамичных сценах. IPS-матрица и широкие углы обзора 178° позволяют видеть насыщенные и реальные цвета независимо от ракурса. Матовая поверхность экрана убережёт от бликов, а встроенные динамики обеспечат чистое звучание без лишних проводов. Встроенный блок питания делает подключение максимально аккуратным. Время отклика всего 4 мс не даст застать врасплох даже в самых быстрых играх. Соотношение сторон 16:9 и частота обновления 75 Гц подходят как для развлечений, так и для продуктивной работы. HDMI разъём позволяет легко подключить монитор к различным устройствам.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с колонками
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