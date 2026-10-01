Монитор Asus ProArt PA248CNV 24.1" (90LM05K1-B03370)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
24.1
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Соотношение сторон
16:10
Контрастность
1000:1, динамическая - 100000000:1
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
5
Разъемы
HDMI, 2 х DisplayPort, 5 х USB 3.2, Type-C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 660 руб.
В наличии
Код товара: 620802
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
28 660 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Монитор
Особенности
Low Blue Light
Диагональ экрана, дюйм
24.1
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Соотношение сторон
16:10
Контрастность
1000:1, динамическая - 100000000:1
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
5
Разъемы
HDMI, 2 х DisplayPort, 5 х USB 3.2, Type-C
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Размеры в упаковке, см
74х44х18
Вес, кг.
9.1
Описание товара Монитор Asus ProArt PA248CNV 24.1" (90LM05K1-B03370)
ASUS ProArt PA248CNV — профессиональный монитор с большой диагональю экрана и минимальным откликом на команды. Эргономичная подставка позволяет подстраивать монитор под разные условия использования. Подойдет для работы, учебы, игр. Ориентирован на людей творческих профессий — монитор позволяет работать в графических редакторах, монтировать видео и фото.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 24", с колонками
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Бренд
Тип товара
Монитор
Особенности
Low Blue Light
Диагональ экрана, дюйм
24.1
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Соотношение сторон
16:10
Контрастность
1000:1, динамическая - 100000000:1
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
5
Разъемы
HDMI, 2 х DisplayPort, 5 х USB 3.2, Type-C
USB-концентратор
да
Развернуть
Встроенные динамики
да
ASUS ProArt PA248CNV — профессиональный монитор с большой диагональю экрана и минимальным откликом на команды. Эргономичная подставка позволяет подстраивать монитор под разные условия использования. Подойдет для работы, учебы, игр. Ориентирован на людей творческих профессий — монитор позволяет работать в графических редакторах, монтировать видео и фото.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 24", с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 24", с колонками
Монитор Asus ProArt PA248CNV 24.1" (90LM05K1-B03370) - стоимость товара 28660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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