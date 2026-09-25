Монитор Acer 27” XZ270UF6bmiiphx 1500R (UM.HX0CD.602)
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Характеристики
Описание товара Монитор Acer 27” XZ270UF6bmiiphx 1500R (UM.HX0CD.602)
Погрузитесь в мир невероятной плавности и детализации с изогнутым монитором Acer, созданным для тех, кто не приемлет компромиссов в играх и работе. Эта 27-дюймовая модель с радиусом изогнутости 1500R полностью меняет представление о визуальном комфорте, окутывая вас изображением и создавая эффект полного присутствия. Благодаря вогнутой конструкции, каждый пиксель находится на равном расстоянии от ваших глаз, что минимизирует искажения по краям экрана и снижает нагрузку на зрение даже во время многочасовых игровых сессий или работы с графикой. Сердцем этого устройства является матрица VA со светодиодной подсветкой, которая обеспечивает глубокий черный цвет и высокую контрастность. Динамическая контрастность, достигающая 100 000 000:1, в сочетании с поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10 позволяет разглядеть мельчайшие детали как в темных сценах хорроров, так и в ярких пейзажах. Разрешение 2560x1440 пикселей (формат 16:9) дарит четкость, превосходящую стандартное Full HD, но при этом не перегружает видеокарту, как 4K, что делает его идеальным выбором для производительных игровых сборок. Главная гордость монитора — частота обновления 320 Гц и молниеносное время отклика 0,5 мс. Эти характеристики превращают каждый кадр в идеально четкое изображение без смазывания и разрывов. В динамичных шутерах или гоночных симуляторах вы заметите каждое движение противника и сможете реагировать мгновенно. Технология переменной частоты обновления AMD FreeSync Premium синхронизирует работу экрана с видеокартой, полностью устраняя рывки и разрывы кадра, обеспечивая невероятно плавный геймплей. Монитор оснащен всеми необходимыми интерфейсами для современного подключения. Два порта HDMI версии 2.1 и один DisplayPort позволяют легко подключать как игровые консоли последнего поколения, так и мощный компьютер. Для вывода звука предусмотрен аудиовход, а встроенные динамики избавят вас от необходимости сразу приобретать отдельную акустику. Матовое покрытие экрана эффективно борется с бликами, сохраняя картинку читаемой даже при ярком комнатном освещении. Продуманная эргономика заслуживает отдельного внимания. Вы можете регулировать высоту монитора в диапазоне 120 мм, подстраивая его под свой рост и рабочее кресло. Это позволяет найти идеальное положение для шеи и спины, снижая усталость. Если вы предпочитаете освободить рабочий стол, устройство можно закрепить на стене с помощью стандартного крепления VESA 75x75 мм.
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Теги товара: 27", большие, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с колонками
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