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Монитор Acer 27” ED270UF6bmiipx 1500R (UM.HE0CD.601) купить с доставкой в Москве
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Монитор Acer 27” ED270UF6bmiipx 1500R (UM.HE0CD.601)

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Монитор Acer 27” ED270UF6bmiipx 1500R (UM.HE0CD.601) - фото 2
Монитор Acer 27” ED270UF6bmiipx 1500R (UM.HE0CD.601) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
4000:1
Частота обновления, Гц
320
Яркость
250 Кд/м?
  • Монитор Acer 27” ED270UF6bmiipx 1500R (UM.HE0CD.601) - фото 1
  • Монитор Acer 27” ED270UF6bmiipx 1500R (UM.HE0CD.601) - фото 2
  • Монитор Acer 27” ED270UF6bmiipx 1500R (UM.HE0CD.601) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 680 руб. 
Начислим 411 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738102
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Загружаем...
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Монитор Acer 27” ED270UF6bmiipx 1500R (UM.HE0CD.601)
25 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
да
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
4000:1
Частота обновления, Гц
320
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium
Разъемы
2 x HDMI, DisplayPort, аудиовход
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
75x75
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
0
Габаритные размеры с подставкой
611х456х199
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х43х14
Вес, кг.
7

Описание товара Монитор Acer 27” ED270UF6bmiipx 1500R (UM.HE0CD.601)

Погрузитесь в мир невероятной плавности и чёткости изображения с монитором Acer 27 дюймов модели ED270UF6bmiipx. Это устройство создано для тех, кто ценит бескомпромиссное качество в играх и работе с контентом. Благодаря изогнутому экрану с радиусом изогнутости 1500R, вы оказываетесь в центре событий: конструкция повторяет естественное поле зрения человека, снижая нагрузку на глаза и усиливая эффект присутствия. Обратите внимание, что в связи с особенностями конструкции, распаковку изогнутого монитора следует проводить согласно инструкции производителя, чтобы избежать повреждений. Сердцем монитора является матрица типа VA с LED-подсветкой, которая обеспечивает глубокий чёрный цвет и высокую контрастность. Динамическая контрастность достигает впечатляющих 100 000 000:1, что позволяет различать мельчайшие детали даже в самых тёмных сценах. Широкоформатный дисплей с разрешением 2560x1440 пикселей (формат 16:9) даёт на 77% больше рабочего пространства по сравнению с Full HD. Каждое изображение получается кристально чётким, будь то текстуры в новейших играх или мелкий шрифт в документах. Матовая поверхность экрана эффективно борется с бликами, позволяя работать при любом освещении. Для динамичных игр этот монитор — настоящее открытие. Частота обновления кадров 320 Герц и время отклика 0.5 миллисекунды практически устраняют размытие и шлейфы за движущимися объектами. Вы получите молниеносную реакцию на каждое действие, что критически важно в соревновательных шутерах и гонках. Технология переменной частоты обновления AMD FreeSync Premium синхронизирует работу монитора и видеокарты, полностью исключая разрывы кадра и микро-запинки. Картинка остаётся шелковисто-плавной даже при резких сменах сцен. Поддержка расширенного динамического диапазона HDR10 выводит визуальное восприятие на новый уровень. Яркость 250 кд/м2 в сочетании с HDR позволяет видеть более насыщенные цвета и реалистичную светотень, делая картинку объёмной и живой. Широкие углы обзора в 178 градусов как по горизонтали, так и по вертикали, гарантируют, что цвета не искажаются, даже если вы смотрите на экран сбоку или сверху.



Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками

Отзывы о товаре Монитор Acer 27” ED270UF6bmiipx 1500R (UM.HE0CD.601)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
да
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
4000:1
Частота обновления, Гц
320
Развернуть
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium
Разъемы
2 x HDMI, DisplayPort, аудиовход
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
75x75
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
0
Габаритные размеры с подставкой
611х456х199
Страна производитель
Китай
Описание
Погрузитесь в мир невероятной плавности и чёткости изображения с монитором Acer 27 дюймов модели ED270UF6bmiipx. Это устройство создано для тех, кто ценит бескомпромиссное качество в играх и работе с контентом. Благодаря изогнутому экрану с радиусом изогнутости 1500R, вы оказываетесь в центре событий: конструкция повторяет естественное поле зрения человека, снижая нагрузку на глаза и усиливая эффект присутствия. Обратите внимание, что в связи с особенностями конструкции, распаковку изогнутого монитора следует проводить согласно инструкции производителя, чтобы избежать повреждений. Сердцем монитора является матрица типа VA с LED-подсветкой, которая обеспечивает глубокий чёрный цвет и высокую контрастность. Динамическая контрастность достигает впечатляющих 100 000 000:1, что позволяет различать мельчайшие детали даже в самых тёмных сценах. Широкоформатный дисплей с разрешением 2560x1440 пикселей (формат 16:9) даёт на 77% больше рабочего пространства по сравнению с Full HD. Каждое изображение получается кристально чётким, будь то текстуры в новейших играх или мелкий шрифт в документах. Матовая поверхность экрана эффективно борется с бликами, позволяя работать при любом освещении. Для динамичных игр этот монитор — настоящее открытие. Частота обновления кадров 320 Герц и время отклика 0.5 миллисекунды практически устраняют размытие и шлейфы за движущимися объектами. Вы получите молниеносную реакцию на каждое действие, что критически важно в соревновательных шутерах и гонках. Технология переменной частоты обновления AMD FreeSync Premium синхронизирует работу монитора и видеокарты, полностью исключая разрывы кадра и микро-запинки. Картинка остаётся шелковисто-плавной даже при резких сменах сцен. Поддержка расширенного динамического диапазона HDR10 выводит визуальное восприятие на новый уровень. Яркость 250 кд/м2 в сочетании с HDR позволяет видеть более насыщенные цвета и реалистичную светотень, делая картинку объёмной и живой. Широкие углы обзора в 178 градусов как по горизонтали, так и по вертикали, гарантируют, что цвета не искажаются, даже если вы смотрите на экран сбоку или сверху.


Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками
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Доставка
Отзывы


Купить Монитор Acer 27” ED270UF6bmiipx 1500R (UM.HE0CD.601) - по цене 25680 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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