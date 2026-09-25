Описание товара Монитор Acer 27” ED270UF6bmiipx 1500R (UM.HE0CD.601)

Погрузитесь в мир невероятной плавности и чёткости изображения с монитором Acer 27 дюймов модели ED270UF6bmiipx. Это устройство создано для тех, кто ценит бескомпромиссное качество в играх и работе с контентом. Благодаря изогнутому экрану с радиусом изогнутости 1500R, вы оказываетесь в центре событий: конструкция повторяет естественное поле зрения человека, снижая нагрузку на глаза и усиливая эффект присутствия. Обратите внимание, что в связи с особенностями конструкции, распаковку изогнутого монитора следует проводить согласно инструкции производителя, чтобы избежать повреждений. Сердцем монитора является матрица типа VA с LED-подсветкой, которая обеспечивает глубокий чёрный цвет и высокую контрастность. Динамическая контрастность достигает впечатляющих 100 000 000:1, что позволяет различать мельчайшие детали даже в самых тёмных сценах. Широкоформатный дисплей с разрешением 2560x1440 пикселей (формат 16:9) даёт на 77% больше рабочего пространства по сравнению с Full HD. Каждое изображение получается кристально чётким, будь то текстуры в новейших играх или мелкий шрифт в документах. Матовая поверхность экрана эффективно борется с бликами, позволяя работать при любом освещении. Для динамичных игр этот монитор — настоящее открытие. Частота обновления кадров 320 Герц и время отклика 0.5 миллисекунды практически устраняют размытие и шлейфы за движущимися объектами. Вы получите молниеносную реакцию на каждое действие, что критически важно в соревновательных шутерах и гонках. Технология переменной частоты обновления AMD FreeSync Premium синхронизирует работу монитора и видеокарты, полностью исключая разрывы кадра и микро-запинки. Картинка остаётся шелковисто-плавной даже при резких сменах сцен. Поддержка расширенного динамического диапазона HDR10 выводит визуальное восприятие на новый уровень. Яркость 250 кд/м2 в сочетании с HDR позволяет видеть более насыщенные цвета и реалистичную светотень, делая картинку объёмной и живой. Широкие углы обзора в 178 градусов как по горизонтали, так и по вертикали, гарантируют, что цвета не искажаются, даже если вы смотрите на экран сбоку или сверху.