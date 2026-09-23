Монитор ASUS ProArt 27" PA278QV (90LM05L1-B01370)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Монитор ASUS ProArt 27" PA278QV (90LM05L1-B01370)
Монитор Asus ProArt PA278QV [90LM05L1-B01370] обладает всем необходимым для профессиональной творческой работы с различным мультимедийным контентом. Широкий цветовой охват 100% по sRGB и Rec.709 в сочетании с фабричной калибровкой обеспечивает точную передачу цветов и оттенков. В данной модели установлена панель диагональю 27 дюйма стандарта IPS QHD с матовым покрытием и технологиями защиты зрения. Для подключения источников сигнала в Asus ProArt PA278QV предлагаются разъемы DVI-D, DisplayPort, HDMI и Mini DisplayPort. Встроенный концентратор USB позволяет подключать различные периферийные устройства. Аудиосистема на основе двух динамиков по 2 Вт воспроизводит реалистичный звук. Подставка с регулировкой высоты, поворотом влево/вправо, изменением угла наклона вперед/назад и переводом в портретный режим способствует простой настройке оптимального положения экрана.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с колонками
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