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Монитор ASUS ProArt 27" PA278QV (90LM05L1-B01370) купить с доставкой в Москве
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Монитор ASUS ProArt 27" PA278QV (90LM05L1-B01370)

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Монитор ASUS ProArt 27&quot; PA278QV (90LM05L1-B01370) - фото 1
Монитор ASUS ProArt 27&quot; PA278QV (90LM05L1-B01370) - фото 2
Монитор ASUS ProArt 27&quot; PA278QV (90LM05L1-B01370) - фото 3
Монитор ASUS ProArt 27&quot; PA278QV (90LM05L1-B01370) - фото 4
Монитор ASUS ProArt 27&quot; PA278QV (90LM05L1-B01370) - фото 5
Монитор ASUS ProArt 27&quot; PA278QV (90LM05L1-B01370) - фото 6
Монитор ASUS ProArt 27&quot; PA278QV (90LM05L1-B01370) - фото 7
Монитор ASUS ProArt 27&quot; PA278QV (90LM05L1-B01370) - фото 8
Монитор ASUS ProArt 27&quot; PA278QV (90LM05L1-B01370) - фото 9
Монитор ASUS ProArt 27&quot; PA278QV (90LM05L1-B01370) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
350 Кд/м?
  • Монитор ASUS ProArt 27&quot; PA278QV (90LM05L1-B01370) - фото 1
  • Монитор ASUS ProArt 27&quot; PA278QV (90LM05L1-B01370) - фото 2
  • Монитор ASUS ProArt 27&quot; PA278QV (90LM05L1-B01370) - фото 3
  • Монитор ASUS ProArt 27&quot; PA278QV (90LM05L1-B01370) - фото 4
  • Монитор ASUS ProArt 27&quot; PA278QV (90LM05L1-B01370) - фото 5
  • Монитор ASUS ProArt 27&quot; PA278QV (90LM05L1-B01370) - фото 6
  • Монитор ASUS ProArt 27&quot; PA278QV (90LM05L1-B01370) - фото 7
  • Монитор ASUS ProArt 27&quot; PA278QV (90LM05L1-B01370) - фото 8
  • Монитор ASUS ProArt 27&quot; PA278QV (90LM05L1-B01370) - фото 9
  • Монитор ASUS ProArt 27&quot; PA278QV (90LM05L1-B01370) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 492733
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
нет
Особенности
трехсторонний безрамочный дизайн
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
DVI, DisplayPort, HDMI, VGA
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Да
Разъем VGA
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Габаритные размеры с подставкой
383x532x226 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х46х21
Вес, кг.
10

Описание товара Монитор ASUS ProArt 27" PA278QV (90LM05L1-B01370)

Монитор Asus ProArt PA278QV [90LM05L1-B01370] обладает всем необходимым для профессиональной творческой работы с различным мультимедийным контентом. Широкий цветовой охват 100% по sRGB и Rec.709 в сочетании с фабричной калибровкой обеспечивает точную передачу цветов и оттенков. В данной модели установлена панель диагональю 27 дюйма стандарта IPS QHD с матовым покрытием и технологиями защиты зрения. Для подключения источников сигнала в Asus ProArt PA278QV предлагаются разъемы DVI-D, DisplayPort, HDMI и Mini DisplayPort. Встроенный концентратор USB позволяет подключать различные периферийные устройства. Аудиосистема на основе двух динамиков по 2 Вт воспроизводит реалистичный звук. Подставка с регулировкой высоты, поворотом влево/вправо, изменением угла наклона вперед/назад и переводом в портретный режим способствует простой настройке оптимального положения экрана.



Теги товара: 27", большие, с колонками

Отзывы о товаре Монитор ASUS ProArt 27" PA278QV (90LM05L1-B01370)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
нет
Особенности
трехсторонний безрамочный дизайн
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
75
Развернуть
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
DVI, DisplayPort, HDMI, VGA
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Да
Разъем VGA
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Габаритные размеры с подставкой
383x532x226 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор Asus ProArt PA278QV [90LM05L1-B01370] обладает всем необходимым для профессиональной творческой работы с различным мультимедийным контентом. Широкий цветовой охват 100% по sRGB и Rec.709 в сочетании с фабричной калибровкой обеспечивает точную передачу цветов и оттенков. В данной модели установлена панель диагональю 27 дюйма стандарта IPS QHD с матовым покрытием и технологиями защиты зрения. Для подключения источников сигнала в Asus ProArt PA278QV предлагаются разъемы DVI-D, DisplayPort, HDMI и Mini DisplayPort. Встроенный концентратор USB позволяет подключать различные периферийные устройства. Аудиосистема на основе двух динамиков по 2 Вт воспроизводит реалистичный звук. Подставка с регулировкой высоты, поворотом влево/вправо, изменением угла наклона вперед/назад и переводом в портретный режим способствует простой настройке оптимального положения экрана.


Теги товара: 27", большие, с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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