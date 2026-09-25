Top.Mail.Ru
Монитор AOC 27" U27E4CV купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Монитор AOC 27" U27E4CV

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Монитор AOC 27&quot; U27E4CV - фото 1
Монитор AOC 27&quot; U27E4CV - фото 2
Монитор AOC 27&quot; U27E4CV - фото 3
Монитор AOC 27&quot; U27E4CV - фото 4
Монитор AOC 27&quot; U27E4CV - фото 5
Монитор AOC 27&quot; U27E4CV - фото 6
Монитор AOC 27&quot; U27E4CV - фото 7
Монитор AOC 27&quot; U27E4CV - фото 8
Монитор AOC 27&quot; U27E4CV - фото 9
Монитор AOC 27&quot; U27E4CV - фото 10
Монитор AOC 27&quot; U27E4CV - фото 11
Монитор AOC 27&quot; U27E4CV - фото 12
Монитор AOC 27&quot; U27E4CV - фото 13
Монитор AOC 27&quot; U27E4CV - фото 14
Монитор AOC 27&quot; U27E4CV - фото 15
Монитор AOC 27&quot; U27E4CV - фото 16
Монитор AOC 27&quot; U27E4CV - фото 17
Монитор AOC 27&quot; U27E4CV - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1200:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
400 Кд/м?
  • Монитор AOC 27&quot; U27E4CV - фото 1
  • Монитор AOC 27&quot; U27E4CV - фото 2
  • Монитор AOC 27&quot; U27E4CV - фото 3
  • Монитор AOC 27&quot; U27E4CV - фото 4
  • Монитор AOC 27&quot; U27E4CV - фото 5
  • Монитор AOC 27&quot; U27E4CV - фото 6
  • Монитор AOC 27&quot; U27E4CV - фото 7
  • Монитор AOC 27&quot; U27E4CV - фото 8
  • Монитор AOC 27&quot; U27E4CV - фото 9
  • Монитор AOC 27&quot; U27E4CV - фото 10
  • Монитор AOC 27&quot; U27E4CV - фото 11
  • Монитор AOC 27&quot; U27E4CV - фото 12
  • Монитор AOC 27&quot; U27E4CV - фото 13
  • Монитор AOC 27&quot; U27E4CV - фото 14
  • Монитор AOC 27&quot; U27E4CV - фото 15
  • Монитор AOC 27&quot; U27E4CV - фото 16
  • Монитор AOC 27&quot; U27E4CV - фото 17
  • Монитор AOC 27&quot; U27E4CV - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 860 руб. 
Начислим 398 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738250
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Монитор AOC 27" U27E4CV
24 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AOC
Изогнутый экран
нет
Комплектация
Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1200:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
400 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, USB Type-A х 4 шт, Ethernet, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
21.6
Габаритные размеры с подставкой
613.7x549.8x222 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х48х14
Вес, кг.
8

Описание товара Монитор AOC 27" U27E4CV

U27E4CV обеспечивает сверхчёткое 4K UHD-разрешение на 27-дюймовом экране и яркость 400 нит для чёткого, детализированного изображения в любых офисных условиях. Благодаря аппаратной технологии снижения синего света, регулируемой по высоте подставке (HAS) и док-станции с поддержкой питания 90 Вт PD, монитор сочетает высокое качество изображения с эргономичностью и расширенными возможностями подключения. Идеально подходит для деловых пользователей, работающих с детализированным контентом, выполняющих многозадачные операции или оптимизирующих гибридные офисные рабочие места.



Теги товара: 27", большие, с колонками

Отзывы о товаре Монитор AOC 27" U27E4CV




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AOC
Изогнутый экран
нет
Комплектация
Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1200:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
400 Кд/м?
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, USB Type-A х 4 шт, Ethernet, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
21.6
Габаритные размеры с подставкой
613.7x549.8x222 мм
Страна производитель
Китай
Описание
U27E4CV обеспечивает сверхчёткое 4K UHD-разрешение на 27-дюймовом экране и яркость 400 нит для чёткого, детализированного изображения в любых офисных условиях. Благодаря аппаратной технологии снижения синего света, регулируемой по высоте подставке (HAS) и док-станции с поддержкой питания 90 Вт PD, монитор сочетает высокое качество изображения с эргономичностью и расширенными возможностями подключения. Идеально подходит для деловых пользователей, работающих с детализированным контентом, выполняющих многозадачные операции или оптимизирующих гибридные офисные рабочие места.


Теги товара: 27", большие, с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Монитор AOC 27" U27E4CV - по цене 24860 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...