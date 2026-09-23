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Монитор Lenovo 27" T27i-30 купить с доставкой в Москве
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Монитор Lenovo 27" T27i-30

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Монитор Lenovo 27&quot; T27i-30 - фото 5
Монитор Lenovo 27&quot; T27i-30 - фото 6
Монитор Lenovo 27&quot; T27i-30 - фото 7
Монитор Lenovo 27&quot; T27i-30 - фото 8
Монитор Lenovo 27&quot; T27i-30 - фото 9
Монитор Lenovo 27&quot; T27i-30 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
300 Кд/м?
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  • Монитор Lenovo 27&quot; T27i-30 - фото 2
  • Монитор Lenovo 27&quot; T27i-30 - фото 3
  • Монитор Lenovo 27&quot; T27i-30 - фото 4
  • Монитор Lenovo 27&quot; T27i-30 - фото 5
  • Монитор Lenovo 27&quot; T27i-30 - фото 6
  • Монитор Lenovo 27&quot; T27i-30 - фото 7
  • Монитор Lenovo 27&quot; T27i-30 - фото 8
  • Монитор Lenovo 27&quot; T27i-30 - фото 9
  • Монитор Lenovo 27&quot; T27i-30 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738273
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI, DisplayPort, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Встроенная Web камера
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
65
Габаритные размеры с подставкой
612 x 389 x 205 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х52х14
Вес, кг.
10.2

Описание товара Монитор Lenovo 27" T27i-30

Монитор Lenovo с диагональю 27 дюймов легко справится и с рабочими задачами, и с развлечениями. Большой IPS-экран подарит естественную цветопередачу под любым углом, а матовое покрытие избавит от бликов даже при ярком дневном свете. Встроенная веб-камера делает общение онлайн максимально удобным, а USB-концентратор поможет подключить всё необходимое — флешки, аксессуары и другие устройства будут всегда под рукой. Варианты подключения разнообразны: HDMI, DisplayPort и VGA позволяют легко подключить монитор к разным компьютерам и ноутбукам. Встроенный блок питания экономит место на столе, а поддержка крепления VESA 100x100 открывает больше свободы для организации рабочего пространства. Энергопотребление 65 Вт обеспечивает баланс между мощностью и экономичностью работы.



Теги товара: 27", большие, с hdmi

Отзывы о товаре Монитор Lenovo 27" T27i-30




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Развернуть
Время отклика
4
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI, DisplayPort, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Встроенная Web камера
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
65
Габаритные размеры с подставкой
612 x 389 x 205 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор Lenovo с диагональю 27 дюймов легко справится и с рабочими задачами, и с развлечениями. Большой IPS-экран подарит естественную цветопередачу под любым углом, а матовое покрытие избавит от бликов даже при ярком дневном свете. Встроенная веб-камера делает общение онлайн максимально удобным, а USB-концентратор поможет подключить всё необходимое — флешки, аксессуары и другие устройства будут всегда под рукой. Варианты подключения разнообразны: HDMI, DisplayPort и VGA позволяют легко подключить монитор к разным компьютерам и ноутбукам. Встроенный блок питания экономит место на столе, а поддержка крепления VESA 100x100 открывает больше свободы для организации рабочего пространства. Энергопотребление 65 Вт обеспечивает баланс между мощностью и экономичностью работы.


Теги товара: 27", большие, с hdmi
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Отзывы


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